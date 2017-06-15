Лекция Анастасии Новкунской о родовспоможении в России. Видео

5 июня в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла в Библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева выступила магистр и докторант Европейского университета в Санкт-Петербурге, сотрудница программы «Гендерные исследования», специалист по вопросам гендера, семьи и родительства Анастасия Новкунская. Тема ее лекции — «Родовспоможение в России: реформы и последствия».



Другие лекции цикла можно увидеть на канале «Полит.ру» в YouTube.