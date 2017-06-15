На Украину движется «Новынач»

Российский медиарынок уже давно является достаточно специфическим — не в последнюю очередь из-за постоянного вмешательства государства. Иногда, чтобы обходить цензуру и давление правительства, появляются новые, казалось бы, немыслимые форматы, которые, впрочем, становятся каналом информационного влияния на сотни тысяч или даже миллионы.

Одно из самых популярных «новых медиа» либерального толка на российском рынке — «Лентач». Изначально «Лентач» был страничкой новостного издания «Лента.ру» «Вконтакте». Но после того, как в результате конфликта с собственником у «Ленты.ру» практически полностью сменилась редакция, паблик начал жить собственной жизнью, превратившись в полноценное СМИ. Сейчас «Лентач» читают более 1,5 миллионов человек только «Вконтакте», а проекты, которые в разное время от него «отпачковались» — еще несколько сотен тысяч. В целом же в России уже привыкли к новому положению вещей — иногда в Думе даже стараются придумать способы регулирования новых медиа, пока, правда, без особого успеха. Но тут оказалось, что российский опыт может пригодиться и в других странах — и первой на очереди оказалась, как ни странно, Украина.

Во всяком случае, так решила редакция «Лентача», запустившая новый паблик, «Новынач» (от украинского слова «новини», новости). Запущен паблик 13 июня, пока у него только около 10 тысяч подписчиков, но и условия на Украине другие: «Вконтакте» был заблокирован по решению властей и украинцы, чтобы зайти на сайт, вынуждены использовать различные ухищрения. Одновременно был запущено телеграм-канал, сейчас у него более тысячи читателей, и сообщество в Facebook, там более 800 подписчиков.

Утверждается, что паблик ведут украинцы и с территории Украины, редакция в целом сформирована, хотя основатели проекта продолжают поиск сотрудников. Сможет ли новое СМИ достаточно глубоко погрузится в новостную повестку на Украине, чтобы занять такое же место, как «Лентач» в России, покажет только время. На Украине уже есть десятки интернет-изданий совершенно разной направленности, «Новынач», по всей видимости, будет привлекать читателя форматом подачи материала и тонким политическим юмором.

«Упор будет сделан на общественно-политическую сатиру. Мы понимаем, что полностью АТО, например, нам игнорировать не получится, но ежедневных хроник от нас не ждите», — говорится во вступительном посте. Если «Новынач» в целом будет похож на «Лентач», то это будет действительно новый формат для Украины — там пока не привыкли относится к новостям с той легкостью и иронией, как это делают в России. Возможно, это вызовет отторжение у украинцев — а может быть принесет популярность. Но в любом случае это новый для Украины канал, редакционная политика которого будет значительно отличаться от охватившей украинские медиа антироссийской истерики. Правда, если «Новынач» на Украине будет популярен также, как «Лентач» в России, это может вызвать определенное недовольство — вряд ли Совет национальной безопасности и обороны Украины блокировал «Вконтакте» для того, чтобы созданное там СМИ, пусть и с украинской редакцией, влияло на повестку дня.