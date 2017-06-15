Торговля, которая за последние четверть века стала лидирующей отраслью по занятости населения, никак не дает покоя регуляторам. Принятие специального Закона о торговле, от которого, фактически, никто не выиграл, не останавливает законодателей: теперь «Российская газета» пишет о том, как государство может бороться с торговыми сетями.

На этот раз недовольство вызывает тот факт, что крупные торговые сети постепенно вытесняют «магазины у дома». Сейчас Закон о торговле запрещает торговой сети открывать в регионе новые точки, если по итогам года 25% всех реализованных там за год товаров приходится именно на нее. При этом общий объем присутствия торговых сетей ничем не ограничен.

Все это позволяет крупным торговым сетям, которых в стране около 20, проникать на региональные рынки, выкупая помещения у малого и среднего торгового бизнеса и открывая там свои супермаркеты.

При этом по какой-то причине считается, что сетевой ритейл хуже, чем малый бизнес. Хотя крупные сети уже давно открывают не только гигантские торговые центры на выезде из города, но и магазины шаговой доступности, часто в помещениях тех самых «магазинов у дома». Иными словами, потребители не проигрывают, а даже выигрывают, так как цены в сетевых магазинах ниже за счет более низких издержек, в том числе благодаря росту производительности труда.

Продукты на прилавке магазина / pixabay.com

В Торгово-промышленной палате сообщили «Российской газете», что с приходом только одной торговой сети в средний по размеру российский город с населением до 100 тысяч человек там закрывается до трех десятков магазинов и местных компаний.

В итоге на встрече президента Владимира Путина с членами Совета законодателей председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов преложил главе государства ограничить совокупное присутствие федеральных торговых сетей в регионах. Президент тогда ответил, что нужно «внимательно послушать разные точки зрения» и главное — «не навредить потребителям».

Директор Союза независимых сетей Сергей Кузнецов в разговоре с РГ предположил, что государству скорее необходимо поддерживать средний сегмент торговли — региональные торговые сети, а не ограничивать крупные. Сейчас региональных сетей более 70. «Мы готовим обращение в ФАС с просьбой узаконить деятельность торгово-закупочных союзов, — говорит Кузнецов. — Сейчас разница в закупочных ценах для федеральных и региональных сетей составляет 30-40%. Раз региональные сети не могут осилить большой опт, надо делать закупки сообща. Сегодня это невозможно из-за антимонопольного законодательства, которое подразумевает сговор при совместных закупках. Необходимо либо внесение изменений в закон, либо разъяснение ФАС». Появление на полках региональных сетей недорогих товаров, по мнению Кузнецова, сохранит региональную торговлю, а вместе с ней и местных поставщиков.

Оптовый склад продуктов / pixabay.com

Между тем президент коалиции владельцев малых торговых форматов, вице-президент «ОПОРы» Владлен Максимов имею другую точку зрения: «Знаете, что мешает торговать малому бизнесу? Административное давление в целом, различные схемы, мешающие нестационарной торговле, ограничения торговли подакцизными товарами», — отметил он.