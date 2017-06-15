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15 июня 2017, 19:28
сотовая связь
Симон Жаворонков

Отмена роуминга. Дорого

Инстаграмм. Париж
Инстаграмм. Париж
pixabay.com

В Европейском союзе с 15 июня отменяется плата за внутренний роуминг — теперь абонент, который купил SIM-карту, например, в Эстонии сможет спокойно пользоваться ею в Португалии, не доплачивая лишних евро. Как ни странно, заплатить за это могут, в том числе, и россияне, которые пользуются в Европе своими домашними «симками». Об этом в четверг пишет РБК.

Тарифы для российских абонентов могут повыситься в течение года на 20–30%. Об этом говорят опрошенные РБК эксперты и не исключают и операторы сотовой связи.

Представитель Tele2 Константин Прокшин сообщил РБК, что европейские операторы могут попытаться компенсировать выпадающие доходы за счет пересмотра цен для других, в частности, российских операторов. «Tele2 всегда стремится удерживать самые низкие базовые цены на связь за границей и не пытается заработать на абонентах. Для нас роуминг не высокомаржинальная услуга, а средство повышения лояльности пользователей».

По словам пресс-секретаря «МегаФона» Юлии Дорохиной, к отмене роуминга европейские операторы начали готовиться еще в прошлом году и уже тогда изменили стоимость интерконнекта (система взаиморасчетов между операторами) для внешних по отношению к ЕС операторов. «Скорее всего, им потребуется время, чтобы поработать в новой бизнес-модели и оценить плюсы и минусы. В любом случае "МегаФон" делает все, чтобы услуги роуминга были по-прежнему доступными», — заверила она.

 
Отпуск. Смартфон на столе / pixabay.com

Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков ожидает, что в течение года российские операторы все-таки повысят свои тарифы в роуминге на 20–30%. «Причем это необязательно будет прямое повышение цен: скорее всего, это будет реализовано, например, в виде сокращения минут или трафика в пакетных тарифах», — объясняет он. Кусков напомнил, что российские телекоммуникационные компании уже повышали цены на роуминг в Европе в декабре 2016 года после того, как прошлым летом европейские операторы подняли для них стоимость услуг в рамках партнерских соглашений.

Гендиректор компании «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов, напротив, пока не готов говорить, что тарифы непременно вырастут, хотя и признает, что вероятность этого «довольно высока». По словам Анкилова, российские операторы будут вести переговоры с европейскими коллегами и думать, как сохранить приемлемые цены.

Российские туристы, конечно, могут при поездках в Европк покупать местные SIM-карты, однако опыт показывает, что большая часть россиян предпочитают «сохранять» свой номер дл входящих звонков, а для доступа в интернет пользоваться сетями Wi-Fi. Согласно данным исследования TelecomDaily, около 60% российских туристов пользуются голосовой связью, а мобильным интернетом — только 7%.

 
Воздушный шар с логотипом "Мегафон"

Напомним, в январе 2017 года Федеральная антимонопольная служба возбудила против компании «Мегафон» дело по подозрению в установке монопольно высокой цены на услуги в роуминге. По оценке специалистов ФАС, оператор связи увеличил стоимость услуг в ряде стран на 20–2200%. За несколько месяцев до этого, в конце ноября, когда почти одновременно о пересмотре тарифов заявили «Мегафон» и МТС. Правда, МТС потом отказалась от планов.

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