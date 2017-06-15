В США вокруг Белого дома продолжается деятельность, связанная с сюжетом об отношениях и связях администрации американского президента Дональда Трампа и Россией. В этом сюжете энергично участвуют собственно Белый дом, американские спецслужбы и конгресс. Новым эпизодом в развитии событий стало одобрение сенатом конгресса нового пакета антироссийских санкций.

Financial Times пишет, что, одобрив санкции против России, сенат усложнил задачу правительству, которое, наоборот, стремится ослабить напряженность в отношениях с Москвой. Единодушие, с которым санкции были одобрены, - это сигнал для Кремля американского Белого дома, считает автор. Оно особенно красноречиво с учетом обычной раздробленности мнений в нынешнем сенате. Также примечательно, что всё это происходит в тот момент, когда Белый дом препирается с ФБР по поводу расследования связей между предвыборной командой Трампа и Россией. Автор оговаривает, что для вступления санкций в силу требуется еще одобрение в палате представителей.

Специфика одобренного начинания в том, что оно не только предлагает дополнительные санкции против России за предполагаемое вмешательство в выборы, но также и переводит в статус закона антироссийские санкции, введенные еще предшественником Трампа Бараком Обамой. Это главный фактор, затрудняющий президентской администрации облегчение или снятие санкций по своему усмотрению. Автор напоминает, что американские конгресс ранее очень переживал из-за того, что Трамп выражал намерение смягчить антироссийские санкции, чтобы было проще наладить отношения с Россией и чтобы укрепить сотрудничество в точках пересечения – например, в Сирии.

Одни из ракет Томагавк упавшая в Сирии /YouTube.com

Wall Street Journal пишет, что одобренный сенатом пакет санкций налагает новые ограничения на некоторых российских деятелей, которым вменяется причастность к нарушению прав человека, продаже оружия сирийскому правительству или кибератакам, проводившимся по поручению российского руководства. Американского президента новый пакет лишает возможности снимать или облегчать санкционный режим по своему усмотрению, то есть для любых послаблений нужно будет согласиеконгресса.

Белый дом, отмечает WSJ, пока ничего не сообщил о том, собирается ли Трамп подписывать новый антироссийский законопроект. Только госсекретарь США Рекс Тиллерсонеще до голосования в сенате сказал комитету по внешним отношениям, что хотя он и согласен, что Россию нужно призвать к ответу за вмешательство в американские президентские выборы в 2016 г., он считает необходимым дать исполнительной власти больше пространства для маневров. По мнению Тиллерсона, это нужно для того, чтобы правительство обладало достаточной дипломатической гибкостью.

Система голосования в Конгрессе США / wikipedia.org

Politico пишет, что проект сената – это самое серьезное потенциальное ограничение, которое республиканцы в этом году пытаются наложить на Белый дом. Республиканцы –потому что в конгрессе их сейчас большинство. Однако в ходе переговоров, предшествовавших голосованию, между республиканцами и демократами в сенате наблюдалось редкостная солидарность, какой не было, скажем, в то время, когда обсуждалась отмена обамовской страховой программы для бедных. Тогда согласия не было даже среди самих республиканцев.