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15 июня 2017, 16:04
Владимир Путин
Василий Измайлов

Прямая линия с Путиным. Впечатления

Прямая трансляция с Владимиром Путиным 2017
Прямая трансляция с Владимиром Путиным 2017
kremlin.ru

15 июня 2017 года центральные российские телеканалы провели трансляцию прямой линии общения президента Путина с народом. Это пятнадцатое мероприятие в таком формате. Как подчеркнул глава государства, оно дает возможность лучше понять настроения общества, самые острые вопросы из тех, что беспокоят людей.

По данным СМИ, в этом году на прямую линию с президентом поступило более 2 миллионов обращений. 

Как заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства готовится к прямой линии заранее, а особенно интенсивно – последние двое суток. «Вплотную, когда он уже освобождает себя от всех мероприятий, фактически – двое (суток), то, чему я был свидетель, двое суток он сидит беспрерывно и готовится», – приводит информационное агентство РИА Новости слова Пескова.

В ходе прямой линии граждане задавали президенту вопросы, касающиеся экономических проблем, в том числе низких зарплат, трудностей с представлением жилья, поддержки отечественных производителей, а также демографических и социальных тем. Ряд вопросов, как и в предыдущие годы, касался внешней политики России; задавались также личные вопросы, относящиеся к семье президента.

Впечатлениями от прямой линии поделился аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов.

«Прямая линия с президентом Путиным оставила двойственное впечатление. Его противоречивость связан с тем, что достаточно сложно выразить. Владимир Владимирович, мы все это знаем, прекрасно держится в больших аудиториях. Особенность ли это его личности, заслуга ли тех людей, которые учили его выступать перед публикой, но факт остается фактом: и встречи с журналистами, и прямые линии президенту удаются блестяще. Он показывает себя человеком весьма неглупым, не делающим резких и поспешных движений, государственным деятелем в том правильном и единственном понимании, которое предписывалось нами и нашими родителями в отношении политиков ХIХ и ХХ века, когда политика была не совсем тем, чем она является сейчас.

 
Прямая трансляция с Владимиром Путиным 2017 / kremlin.ru

Другой вектор впечатления связан с тем, что Владимир Владимирович Путин как государственный деятель и человек существует словно бы вне какого бы то ни было контекста. Точнее, не существует контекста, в котором Владимир Владимирович выглядел бы органично, как его неотъемлемый, значимый и эффективный элемент. Главным образом это связано с функционированием системы власти – власти государственной, власти муниципальной, жалобы на которую не уменьшаются год от года. Более того, по поводу которой с каждым годом все растет недоумение: а что, собственно, происходит?

Не в нашей компетенции отвечать на этот вопрос – и едва ли найдутся люди, которые обладают должным набором компетенций. Но совершенно очевидно, что мы имеем дело с каким-то большим, серьезным и системным сбоем. Институт «первого лица» в России есть, он функционирует, и многие считают, что он функционирует эффективно. В России есть институт правительства, и он функционирует, причем функционирует, при всех понятных оговорках, едва ли не эффективнее, чем он это делал в какое бы то ни было иное время в постсоветскую эпоху. На региональном уровне существует очень мощный институт губернаторов, который должен функционировать – и, я полагаю, есть регионы, где так и происходит. Но вместе с тем, складывается совершенное впечатление того, что в  сумме своей в качестве интегрального вектора не получается ничего.

Да, государство – большая, сложная и неповоротливая машина. Да, всегда можно найти в недрах его механизма соринки, пылинки, сучки и задоринки, которые мешают его исправной работе. Однако, вероятно, я выражу общее мнение, если скажу, что на сегодняшний момент в России это не так. Мы имеем дело с эффективным институтом власти Владимира Владимировича Путина – и с пространством, менеджмент которого осуществляется если не спустя рукава, то на каких-то очень странных, не всем понятных, недостаточно эффективных и полупризрачных основаниях.

 
Прямая трансляция с Владимиром Путиным 2017 / kremlin.ru

Если так и будет продолжаться, боюсь, мы в самое ближайшее время можем получить еще больший рост той непродуктивной социальной апатии, о которой мы уже имели возможность говорить, в частности – в начале этой недели.

А в остальном – все хорошо. И этого много. Вот губернатор ставропольского края в отставку подал. Вот братья Несисы услышали, какие они неэффективные собственники. Вот люди, отвечающие за Год экологии, узнали, как президент печется об утилизации мусора и смежных с этой проблематикой вопросах. Ну, и, конечно, поставлена точка в долгом споре об Исаакиевском соборе. В общем, на ближайшие два-три дня политическим обозревателям и пользователям соцсетей будет что обсудить», – сказал Василий Измайлов.

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