Топ новостей 15 июня

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня президент РФ Владимир Путин провел «Прямую линию», вслед за чем появились слухи об отставке ставропольского губернатора, скончался Алексей Баталов.

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос об «информационном мусоре». Президент отметил, что действительно видит появляющиеся в СМИ информационные вбросы о своих коллегах, и подчеркнул, что следует всегда перепроверять такие сообщения, прежде чем делать окончательные выводы на основе объективных данных.

Подводя итог прямой линии с Путиным и вообще о результатах его работы pic.twitter.com/bLlkuVjFHc — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 15 июня 2017 г.

Прямая линия с Владимиром Путиным 2017 / kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» прокомментировал тему «русского следа» как предполагаемой причины конфликта между президентом США Дональдом Трампом и экс-директором ФБР Джеймсом Коми. Путин назвал очень странным, что директор спецслужбы записывает свой разговор с верховным главнокомандующим, а затем передает СМИ: «А чем он тогда отличается от Эдварда Сноудена?». Российский лидер заявил, что если начнется преследование Коми, «мы готовы и ему предоставить убежище в России – он должен об этом знать».

Прямая линия с Владимиром Путиным 2017 / kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос о своих внуках. Глава государства подчеркнул: «Мои дети, несмотря на всякие слухи, живут здесь, в России, в Москве, и внуки тоже живут здесь <…>. Живут нормальной рядовой жизнью». Внуки уже ходят в детский сад, рассказал президент. «Я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови, я хочу, чтобы они нормальными людьми росли» – так Владимир Путин объяснил свое нежелание озвучить возраст и имена внуков. При этом российский лидер рассказал, что у него недавно родился второй внук.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров опроверг информацию о своей отставке. «Конечно, неправда», — сказал губернатор, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о его решении покинуть свой пост. Владимира Владимирова подвергли критике участники «Прямой линии» с Владимиром Путиным 15 июня 2017 года. К президенту обратилась жительница Краснокумского района Ставропольского края, который сильно пострадал от наводнения в мае этого года.

В Москве скончался народный артист СССР Алексей Баталов. О кончине актера сообщил близкий друг Баталова Владимир Иванов. По его словам, 88-летний актер умер в одной из столичных больниц.

#Баталов В ночь на 15 июня народный артист СССР Алексей Баталов скончался в одной из больниц Москвы в возрасте 88 лет. С ним ушла эпоха... pic.twitter.com/3moiuMfqFL — Aulen☆El (@AulenEl) 15 июня 2017 г.

Дом кино / kassir.ru

Гражданская панихида по народному артисту СССР Алексею Баталову состоится в московском Доме кино. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал кончину актера огромной потерей не только для кинематографа и театра, но и для большинства российских семей, выросших на его фильмах.

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявил, что оппозиционер Алексей Навальный не сможет выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году из-за наличия у него судимости.

Странно, а мы думали, что для выдвижения Навального нужна просто конституция. Но да - если конституция соблюдается, это уже чудо. pic.twitter.com/5CvA8f12Cy — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 15 июня 2017 г.

Алексей Навальный в суде

Компания «Кировлес» обратилась с исковым требованием к Алексею Навальному, Петру Офицерову и Вячеславу Опалеву на сумму более 16 млн рублей. Иск принят к производству, досудебная подготовка по делу назначена на 29 июня.

Патриарх Кирилл / 1tv.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 12 июня провел в Свято-Даниловом монастыре закрытую встречу с философами и политологами. Беседа с патриархом длилась около двух часов. В ней приняли участие примерно 15 человек, включая декана философского факультета МГУ Владимира Миронова, его заместителя Алексея Козырева, политологов Дмитрия Бадовского, Олега Матвейчева, Сергея Михеева, Михаила Ремизова и Марию Мчедлову.

Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Большинство сенаторов проголосовали за ужесточение санкций, против высказались лишь двое.