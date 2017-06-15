Украина может ввести визы для россиян или же создать некий интернет-механизм, который позволил бы контролировать приезжающих в страну российских граждан. Такую идею высказал глава МИД Украины Павел Климкин.

По мнению министра, сами по себе визы, возможно, уже устарели, но важен принцип, позволяющий контролировать въезд в страну россиян. Глава МИД высказал мнение, что после принятия решения о создании своеобразной интернет-платформы уведомлений о планирующихся поездках россиян в Украину, потребуется несколько месяцев за разработку самой платформы, а затем еще и некоторое время на тестирование.

«Визы на самом деле отживают, они отходят. Во-первых, мы теперь привыкли к биометрическим паспортам и должны перейти к тому, что люди ездят только по биометрическим паспортам. Второй момент, который для меня важен: вот вы едете во многие страны и потом заходите в интернет и говорите: «Я через пять дней еду». Вот так, на самом деле и российские граждане должны ехать в Украину, необходимо создать соответствующую платформу и контролировать въезд, так чтобы это не было абсолютно неконтролируемо», – приводит слова Климкина, которые он произнес в эфире телеканала «1+1», российское информационное агентство РБК.

Павел Климкин МИД Украины

Прокомментировать вероятность подобного развития событий для «Полит.ру» согласился Георгий Чижов, вице-президент фонда «Центр политических технологий», руководитель украинского бюро фонда. По его оценке, в настоящее время подобное решение украинских властей стало более вероятным, чем когда-либо за последние годы.

В то же время эксперт полагает, что введение виз для украинцев со стороны России остается маловероятным, так как подобная мера, затрудняющая въезд в Россию украинцев, которые работают за границей, в большей степени отвечала бы стремлению Украины отделиться от России и переориентироваться на Европу, нежели стремлению России не допустить такого исхода.

«Несколько лет подряд я на вопрос о визах говорил, что введение визового режима между Россией и Украиной крайне маловероятно. Но теперь, пожалуй, наступил момент, когда я это уже допускаю.

Некоторая вероятность таких перемен уже появилась, потому что Украина взяла твердый курс на отмежевание от России, и напряженность продолжает сохраняться. По данным служб безопасности Украины (которые я, понятно, никак верифицировать не могу, могу лишь говорить о том, что именно они утверждают), со стороны России в Украину приезжают какие-то диверсанты и тому подобное. И, в общем, в обществе если еще не созревает консенсус по вопросу о визах, то, по крайней мере, накапливается какая-то критическая масса людей, которые считают, что с визами будет спокойнее, да и внешние контакты с Россией, по большому счету, уже ни к чему.

Контрольный пункт пропуска в Донецкой области dpsu.gov.ua

Так что я не исключаю, что, например, уже в этом году или в начале следующего может быть принято решение о введении визового режима. Не буду утверждать этого с полной уверенностью, но не исключаю. Ну, и система предварительного оповещения о поездках, о которой говорил Климкин, – это нечто из той же серии.

Пока это все – на уровне идей. Насколько я понимаю, нет еще даже проектов соответствующих нормативных документов. Но все это может быть, и это, конечно, усложняет контакты. Да и вообще является неким шагом назад, когда мир в целом идет к тому, чтобы снижать барьеры или ликвидировать их вовсе. Вот и украинцы только что получили право безвизового въезда в европейские страны.

Это не режим Шенгенской зоны – украинцы взъезжают в европейские страны по биометрическим паспортам, то есть граждане третьих стран, приезжающие на территорию Украины тем самым такой же возможности не получили. Так что идея о введении визового режима или иной системы контроля для россиян не связан с этим, а просто отражает отношения Украины с Россией.

То есть, с одной стороны, это вопрос безопасности, вес которого гражданскому лицу определить сложно; с другой стороны, это, конечно, идеологическая позиция властей, которые сейчас (по мнению многих украинцев – запоздало) обозначают курс на дальнейшее размежевание с Россией. Этот курс теперь реализуется последовательно, и, думаю, как раз в рамках этого курса то, что я отрицал и в 2016, и в 2015, и в 2014 году, то есть введение визового режима, сейчас становится более реалистичным. Ну, и, хотя это усложнит поездки для россиян, это все же не станет запретом для гражданина России на въезд. Даже если ему придется обращаться за визой, это не будет так уж ужасно.

Конечно, о желании ввести визовый режим можно только сожалеть, но сожалеть тут можно в контексте всего, что происходит в отношениях между Россией и Украиной уже четвертый год. Конечно, это усложнит поездки, тем более что еще неизвестно, как будет организована выдача виз. Думаю, это создаст сложности для общения граждан двух стран в приграничных районах, где все равно продолжат ездить через границу часто – в приграничных районах постоянно идет это движение через границу.

Что касается того, введет ли Россия визы для украинцев... России на деле было бы логичнее не отвечать симметричной мерой. Потому что, думаю, Украина отчасти рассчитывает, что Россия тоже введет визы, и это усложнит жизнь тем украинцам, которые сейчас думают, ехать ли работать в Россию или нет. Тогда для них это станет лишним аргументом за то, чтобы работать дома или поехать в поисках работы куда-то на Запад. То есть если рассуждать с позиций России, разумнее было бы отказаться от симметричных мер – сделать хорошую мину при плохой игре и поддержать тех украинцев, которые, несмотря ни на что, в России работают. А их довольно много.

Регистрация в миграционном центре, Москва Сергей Киселев / mskagency.ru

С другой стороны, российский МИД пока заявлял, что симметричные меры примет. Ну, примет так примет – в этом случае гипотетический украинский шаг станет эффективнее с точки зрения тех целей, ради которых он мог бы предприниматься. А вот что касается новых форм контроля за въезжающими в Украину россиянами, думаю, пока все это – только идеи, которые являются достаточно труднореализуемыми на практике. И, скорее всего, эта мера уже избыточна», – сказал Георгий Чижов.