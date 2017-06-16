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16 июня 2017, 14:27
военная авиация «Исламское государство» Россия Сирия
Илья Карпюк

ИГИЛ. Конец истории

Сирия. Вылет самолета ВС РФ на задание
Сирия. Вылет самолета ВС РФ на задание

Лидер «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) мог быть убит во время удара российской авиации по командному пункту террористов в южных пригородах Ракки, где проводилось совещание высокопоставленных террористов. Об этом сообщает российское Министерство обороны.

Сейчас в Минобороны по различным каналам проверяют информацию о гибели Ибрагима Абу Бакра аль-Багдади. Сведения о планах командования ИГИЛ провести совещание поступили в Минобороны в конце мая, военные разведчики установили, что террористы на совещании планировали обсуждать «маршруты выхода боевиков из Ракки в так называемый южный коридор».

Информацию о месте и времени встречи главарей ИГИЛ удалось подтвердить с помощью беспилотников, после чего налет на место совещания совершили российские самолеты Су-35 и Су-34, это произошло в ночь на 28 мая.

Помимо Абу Бакра аль-Багдади при авиаударе, по данным Минобороны, погибли эмир Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, несколько высокопоставленных игиловцев, а также «30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны».

В Министерстве обороны подчеркнули, что американская сторона была заранее уведомлена о действиях российской авиации.

 
Сирия. Пилот ВС РФ перед вылетом / mil.ru

Также в пятницу, 16 июня, Associated Press со ссылкой на свои источники сообщило, что «Исламское государство» перенесло свою штаб-квартиру из Ракии, которая находится в центре Сирии, в Аль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны. Часть Ракки пока еще находится в руках исламистов, но город штурмуют курдские военные формирования, к 12 июня им удалось прорваться к историческому центру города.

Абу Бакр аль-Багдади родился в 1971 году около Самарры в Ираке. О его биографии мало что известно, считается, что он получал религиозное образование, пока в 2003 году в страну не вторглись Соединенные Штаты. Абу Бакр некоторое время участвовал в сопротивлении, а потом примкнул к «Аль-Каиде» (террористическая организация, запрещена в РФ) и стал представителем этой организации в городе Эль-Кайм близ сирийской границы.

В 2004 году, судя по всему, Абу Бакр даже попал на некоторое время в плен к американцам, но был отпущен как «участник подполья низкого уровня».

Позже взгляды на будущее между Абу Бакром и руководством «Аль-Каиды» разошлись и тот возглавил собственное движение, «Исламское государство Ирака», которое позже переросло в «Исламское государство Ирака и Леванта» и просто «Исламское государство», или «Халифат».

Воспользовавшись гражданской войной в Сирии и слабостью центрального правительства в Ираке группировка начала набирать силу в приграничье двух государств и стала сенсацией весной 2014 года, когда исламистам за несколько месяцев удалось развернуть наступление сразу на двух фронтах: на севере Ирака и на востоке Сирии. Летом исламисты взяли Мосул, крупнейший город на севере Ирака.

На тот момент ни одна сила в регионе не могла дать отпор «Исламскому государству»: курды с трудом защищали свои территории, сирийские правительственные войска увязли в гражданской войне, а иракская армия, можно сказать, существовала только на бумаге.

На пике могущества ИГ контролировало территорию размером примерно в 90 тысяч квадратных километров на которой жили около 6 миллионов человек (оба показателя сопоставимы, например, с соседней Иорданией).

 
Сирия. Закат в Пальмире / mil.ru

После того, как в конфликт вмешались Россия и Соединенные Штаты, успехи «Исламского государства», можно сказать, закончились. Сейчас исламисты уже почти потеряли контроль над крупнейшими городами региона Мосулом и Раккой, силы исламистов выдавлены из юго-восточной части Сирии, а курды успешно наступают на севере Сирии и Ирака.

Гибель руководства «Исламского государства» на пике его могущества могла  бы пройти почти незамеченной, наступающей армией руководить довольно легко. Теперь же, если информация о том, что Абу Бакр аль-Багдади попал под российские ракеты, подтвердится, с историей «Исламского государства» может быть покончено.

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