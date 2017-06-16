Лидер «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) мог быть убит во время удара российской авиации по командному пункту террористов в южных пригородах Ракки, где проводилось совещание высокопоставленных террористов. Об этом сообщает российское Министерство обороны.

Сейчас в Минобороны по различным каналам проверяют информацию о гибели Ибрагима Абу Бакра аль-Багдади. Сведения о планах командования ИГИЛ провести совещание поступили в Минобороны в конце мая, военные разведчики установили, что террористы на совещании планировали обсуждать «маршруты выхода боевиков из Ракки в так называемый южный коридор».

Информацию о месте и времени встречи главарей ИГИЛ удалось подтвердить с помощью беспилотников, после чего налет на место совещания совершили российские самолеты Су-35 и Су-34, это произошло в ночь на 28 мая.

Помимо Абу Бакра аль-Багдади при авиаударе, по данным Минобороны, погибли эмир Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, несколько высокопоставленных игиловцев, а также «30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны».

В Министерстве обороны подчеркнули, что американская сторона была заранее уведомлена о действиях российской авиации.

Сирия. Пилот ВС РФ перед вылетом / mil.ru

Также в пятницу, 16 июня, Associated Press со ссылкой на свои источники сообщило, что «Исламское государство» перенесло свою штаб-квартиру из Ракии, которая находится в центре Сирии, в Аль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны. Часть Ракки пока еще находится в руках исламистов, но город штурмуют курдские военные формирования, к 12 июня им удалось прорваться к историческому центру города.

Абу Бакр аль-Багдади родился в 1971 году около Самарры в Ираке. О его биографии мало что известно, считается, что он получал религиозное образование, пока в 2003 году в страну не вторглись Соединенные Штаты. Абу Бакр некоторое время участвовал в сопротивлении, а потом примкнул к «Аль-Каиде» (террористическая организация, запрещена в РФ) и стал представителем этой организации в городе Эль-Кайм близ сирийской границы.

В 2004 году, судя по всему, Абу Бакр даже попал на некоторое время в плен к американцам, но был отпущен как «участник подполья низкого уровня».

Позже взгляды на будущее между Абу Бакром и руководством «Аль-Каиды» разошлись и тот возглавил собственное движение, «Исламское государство Ирака», которое позже переросло в «Исламское государство Ирака и Леванта» и просто «Исламское государство», или «Халифат».

Воспользовавшись гражданской войной в Сирии и слабостью центрального правительства в Ираке группировка начала набирать силу в приграничье двух государств и стала сенсацией весной 2014 года, когда исламистам за несколько месяцев удалось развернуть наступление сразу на двух фронтах: на севере Ирака и на востоке Сирии. Летом исламисты взяли Мосул, крупнейший город на севере Ирака.

На тот момент ни одна сила в регионе не могла дать отпор «Исламскому государству»: курды с трудом защищали свои территории, сирийские правительственные войска увязли в гражданской войне, а иракская армия, можно сказать, существовала только на бумаге.

На пике могущества ИГ контролировало территорию размером примерно в 90 тысяч квадратных километров на которой жили около 6 миллионов человек (оба показателя сопоставимы, например, с соседней Иорданией).

Сирия. Закат в Пальмире / mil.ru

После того, как в конфликт вмешались Россия и Соединенные Штаты, успехи «Исламского государства», можно сказать, закончились. Сейчас исламисты уже почти потеряли контроль над крупнейшими городами региона Мосулом и Раккой, силы исламистов выдавлены из юго-восточной части Сирии, а курды успешно наступают на севере Сирии и Ирака.

Гибель руководства «Исламского государства» на пике его могущества могла бы пройти почти незамеченной, наступающей армией руководить довольно легко. Теперь же, если информация о том, что Абу Бакр аль-Багдади попал под российские ракеты, подтвердится, с историей «Исламского государства» может быть покончено.