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16 июня 2017, 10:44
Министерство строительства и ЖКХ Минкомсвязи Минпромторг Минэкономразвития «Москва-сити»
Симон Жаворонков

Министерства уходят в небо

Комплекс Москва-Сити
Комплекс Москва-Сити
pixabay.com

Главы четырех министерств обратились к Дмитрию Медведеву с просьбой переселить их ведомства из зданий в центре Москвы в офисы комплекса «Москва-Сити». Премьер поручил проработать идею, пишет в пятницу «Коммерсантъ».

Речь идет о Минстрое, Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторге. В распоряжении «Коммерсанта» оказалось соответствующее письмо за подписью четырех глав этих министерств, адресованное Медведеву.

В письме, помимо прочего, предлагается рассмотреть возможность «создания правительственного комплекса министерств и подведомственных им учреждений в современном здании в "Москва-Сити"».

Авторы письма обосновывают свою просьбу о переезде тем, что создание единого правительственного комплекса позволит «повысить эффективность работы органов государственной власти», «сформировать положительный имидж государственной власти» и «улучшить работу с гражданами».

В письме речь идет о переезде четырех министерств из 16 зданий в центре Москвы. У Минэкономики три здания — на 1-й Тверской-Ямской, Овчинниковской набережной и Красной Пресне. У Минстроя — на Садовой-Самотечной, у Минкомсвязи — на Тверской улице, у Минпромторга — в Китайгородском проезде. В общей сложности, по данным Росстата, сейчас в этих министерствах работают более 3 тысяч человек.

 
Здание Министерства экономики на Овчинниковской набережной

В письме приводятся расчеты, согласно которым сейчас на сотрудника указанных министерств в среднем приходится 47 кв. м, при этом в среднем более 30% площади зданий занимают неиспользуемые пространства (коридоры и лестницы). Здания возведены в период с 1912 по 2011 год, они нуждаются в постоянных тратах на ремонт, отмечается в письме.

Источник «Коммерсанта», который знаком с проектом, сообщил, что сейчас министерства занимают в общей сложности около 300 тысяч кв. м. Планируется, что в новом здании они будут занимать около 70 тыс. кв. м, это позволит сэкономить как минимум миллиард рублей в год на коммунальных расходах.

«Коммерсантъ» уточняет, что на письме стоит резолюция Медведева. Глава правительства поручил своему первому замеспреду правительства Игорю Шувалову, министру экономики Максиму Орешкину и министру финансов Антону Силуанову «проработать идею переезда федеральных органов исполнительной власти, имея в виду прежде всего минимизацию затрат на содержание ведомств и решение организационных задач».

Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова подтвердила изданию, что такой проект есть. Его детали прорабатываются, уточнила она.

 

 
Переезд. Упаковка коробок / YouTube.com

Возместить затраты на переезд чиновников планируется, реализовав в дальнейшем здания, которые министерства занимают сейчас. Проект не потребует финансирования из бюджета, уточняется в письме: «Средства, полученные от вовлечения активов, будут направлены на возмещение затрат АИЖК на покупку и ремонт нового здания, которое будет передано в казну РФ». По информации “Ъ”, вопрос с тем, как будут использованы освободившиеся здания, «пока в проработке, так как консультации с правительством Москвы еще не велись». В письме отмечается, что «здания будут вовлечены в рыночный оборот через механизмы единого института развития АИЖК, за счет инвесторов будут созданы востребованные рынком объекты общественно-делового и жилого назначения».

Идея переноса органов власти на территорию «Москва-Сити» возникала и ранее. Мэрия Москвы осенью 2016 года купила 55 тысяч кв. м в башне «Око», там планируется разместить департамент городского имущества, департамент экономической политики и тендерный комитет города Москвы. До этого планировалось, что мэрии будет принадлежать целый небоскреб, завершить его строительство предполагалось к 2008 году. Однако в 2011 году столичные власти продали участок.

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