Эксперт: Турецкий бизнес проявляет большой интерес к строительству неядерной части атомной станции «Аккую Нуклеар»

Управление по регулированию энергетического рынка (EPDK) выдало лицензию на генерацию электроэнергии компании АО «Аккую Нуклеар», которая будет строить первую в Турции атомную электростанцию.

АО «Аккую Нуклеар» ожидает в ближайшее время получить окончательное разрешение на пользование землей от Министерства лесного хозяйства и Министерства финансов Турции. Кроме этого, в ближайшее время Турецкое агентство по атомной энергии (ТАЕК) должно выдать ограниченное разрешение на строительство.

Оно позволит приступить к строительству так называемой «неядерной» части АЭС, например, котловану реакторного острова, строительству турбинного острова, вспомогательных зданий и сооружений. Получение основной лицензии на строительство и, соответственно, выход на так называемый «первый бетон» ожидается в марте 2018 г. Согласно подписанному межправительственному соглашению, сдача первого блока АЭС должна состояться не позднее, чем через семь лет после выдачи Турецкой Республикой всех разрешительных документов.

Леонид Гусев, эксперт Аналитического центра МГИМО (У) МИД РФ:

Лицензия на генерацию электроэнергии – это один из важнейших разрешительных документов, без которых производство электроэнергии на атомной станции невозможно. Получение этого разрешения – еще один важный шаг на пути к конечной цели проекта – эксплуатации первой турецкой АЭС.

Согласовательный процесс идет, пусть не всегда быстро, потому что для Турции это новая сфера, в которой только создается нормативная база, но мы видим, что для турецкой стороны это важный проект. Местный бизнес проявляет большой интерес к строительству неядерной части атомной станции, не требующей специальных допусков и навыков, характерных для строительства именно атомных мощностей.

Вовсю идет подготовка кадров для атомной станции. Не так давно более трех десятков турецких студентов прошли производственную практику на Нововоронежской АЭС, где этой зимой в промышленную эксплуатацию был сдан инновационный энергоблок поколения "3+".

Впереди еще получение нескольких лицензий, в том числе на само строительство АЭС. Будем надеяться, что процедурные вопросы не займут слишком много времени и российская сторона скоро получит все разрешительные документы для старта строительных работ на площадке АЭС.