«Коммерсантъ» в статье «Министерства встроят в вертикаль» пишет, что Минстрой, Минэкономики, Минкомсвязь и Минпромторг готовы переехать в один из небоскребов комплекса «Москва-Сити».

«Северный поток огибает Брюссель»: Россия отказалась вести с Еврокомиссией переговоры по Nord Stream 2.

«Гендерному равенству назвали цену»: вовлечение женщин в работу добавит мировой экономике 4%.

«Губернаторы разъехались по городам, селам и свалкам»: прямая линия вывела Владимира Путина на регионы.

РБК в статье «Во-первых, я еще работаю» пишет, о чем говорил президент Владимир Путин на прямой линии.

«Россия в зоне риска»: Белоруссия предупредила западных инвесторов о своей зависимости от России.

Куда вкладываться с учетом последнего решения ФРС, написано в статье «Повышенная ставка не сыграла».

«Известия»: «"Прямую линию" развернули к внутренней повестке». Эксперты проанализировали высказывания президента во время общения с гражданами России.

«Непогода грозит ускорением инфляции»: холодное лето может способствовать низким урожаям и росту потребительских цен.

«Минстрой возьмет капремонт под контроль»: ведомство планирует перейти к регулярному мониторингу сбора средств и проведения работ в регионах.

«Газета.ru»: «США не потерпят выходки охраны Эрдогана». Американская полиция намерена арестовать охранников турецкого президента.

«Украина закроет кредиты долгами»: Минфин Украины намерен вернуться на международные рынки заимствования.

«Ориентация нового премьера шокирует Сербию»: премьером Сербии стала представитель ЛГБТ-сообщества Ана Брнабич.

The Economist: «Эммануэль Макрон. Победа на выборах сделает французского президента мощным игроком» (Emmanuel Macron: Electoral victory will make France's president a potent force). Но он по-прежнему должен будет противостоять вызовам уличной политики.

«Смертоносный пожар в лондонской высотке вызывает острые вопросы» (A deadly fire in a London tower prompts sharp questions). Жители сгоревшего дома говорят, что они жаловались на его состояние годами, и их жалобы игнорировали.

Bloomberg: «Пожар в лондонской многоэтажке свидетельствует о расколе в Британии» (The London Tower Blaze Exposes a Divided Britain). Почерневший от пожара многоэтажный дом в Лондоне — это зловещий символ всего того, на что жалуются жители города.

«Греция добилась ссуды в 8,5 млрд евро, долговая сделка отложена до 2018 года» (Greece Wins 8.5 Billion Euro Payout, Debt Deal Delayed to 2018). Кредиторы Греции согласились выделить ей 8,5 млрд евро, завершив тем самым неопределенность, в которой Греция пребывала в последние месяцы.

The Wall Street Journal: «"Фейсбук" развивает искусственный интеллект, чтобы блокировать террористическую пропаганду» (Facebook Boosts A.I. to Block Terrorist Propaganda). Новое программное обеспечение, по замыслу, умеет распознавать подозрительные видео, фотографии, сообщения, а также неблагонадежных пользователей.

«Турции кажется, что возглавляемое Саудовской Аравией давление на Катар направлено против нее» (Turkey Sees Itself as Target in Saudi-Led Move Against Qatar). Турция крепнет в убеждении, что ей нужно встать на сторону Катара в его конфликте с Саудовской Аравией. Турецкое правительство опасается, что может стать следующей жертвой такого коллективного давления.