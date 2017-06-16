В субботу в России стартует Кубок конфедераций. Соревнование должно показать общую готовность России к Чемпионату мира 2018 года — хотя задействованы будут всего четыре стадиона в Москве, Петербурге, Казани и Сочи.

Конечно, внимание будет приковано к матчам в Петербурге, они будут проходить на пресловутом стадионе, который пока что даже называется нелепо, «Санкт-Петербург Арена». Но чемпионат — это не только стадионы. Это гостиницы, это транспорт, это навигация, это вся сфера услуг, это готовность городских служб общаться с иностранными туристами. Это, в конце концов, гостеприимность людей.

Даже если стадион в Петербурге не идеален, несмотря на вложенные миллиарды, в целом страна, кажется, готова принимать болельщиков.