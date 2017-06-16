15 июня президент России Владимир Путин общался с гражданами в формате телевизионной «прямой линии». По его словам, такой формат позволяет ему лучше узнавать наиболее острые проблемы, которые беспокоят население. Всего для президента поступило более 2 миллионов вопросов и обращений.

Часть из них была посвящена внешней политике и макроэкономике, некоторые – социальной политике, однако многие касались проблем того типа, которые должны были бы разрешаться на уровне местных властей, – например, ремонта и прокладки дорог, выплаты компенсаций пострадавшим от наводнения, предоставления жилья лишившимся его в результате лесных пожаров и т.д.

В связи с некоторыми обращениями граждан к президенту уже начаты проверки, представители власти принимают меры для установления фактов. Как пишет газета «Коммерсантъ», проверки эти начались еще до окончания прямой линии.

Так, в Ставропольском крае стали выяснять, куда делись деньги, выделенные пострадавшим от наводнения, а в Ханты-Мансийском округе органы прокуратуры уточняют, каковы условия проживания в вагонных городках и в чем причина задержек с переселением в другое жилье. В регионах также стали проверять состояние дорог, работу системы выдачи лекарств и зарплат; в Подмосковье губернатор Андрей Воробьев уже лично выехал на место жительства жалобщиков – мусорный полигон в Балашихе, недалеко от которого находятся жилые дома.

Ханты-Мансийск. Вагонный городок / YouTube.com

На одну из жалоб, отмечают СМИ, власти даже ответили еще до конца дня 15 июня.

Об особенностях ситуации в стране, которые показала прямая линия, в беседе с «Полит.ру» поговорил политолог Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве России. По его оценке, мероприятие сделало очевидным тот факт, что в стране существенно меняется общественный запрос.

Как подчеркнул политолог, все проблемы на местах по-прежнему решаются в режиме «ручного управления». Однако этот подход не является достаточно эффективным и граждан такое положение перестает устраивать.

«Проблема заключается в том, что сейчас серьезно меняется общественный запрос. Если взять саму по себе прямую линию президента, то она, по большому счету, не отличалась от всех предыдущих прямых линий. Но при этом у нас достаточно системно меняются общественные запросы, если судить по откликам именно рядовых граждан – не комментаторов, не политологов, а обычных граждан. Я мог видеть это, когда участвовал в передачах по итогам прямой линии.

И у рядовых граждан она вызвала недовольство. Чем? Тем, что кто участвовал и кто дозвонился, пожаловался, – им как-то помогут, что-то сделают, а остальные так и останутся со своими проблемами. Граждане пока еще не вербализуют это на концептуальном уровне, но вполне очевидно, что уже есть запрос на некие системные изменения. Этот запрос вызрел у граждан, а власть по-прежнему реагирует на проблемы в режиме «ручного управления».

То есть сохраняется подход «в принципе у нас все нормально, есть лишь отдельные недоработки». «Недоработки» это довольно многочисленны, но они все равно только «отдельные», и их, по мнению местных властей, можно исправлять в режиме «ручного управления», в том числе – с помощью подобных прямых линий. Грубо говоря, если провести такую прямую линию, где все пожалуются на что-то, не раз в год, а, например, пять раз в год, то все ошибки можно будет исправить.

Свалка мусора около Москвы / wikimapia.org

В таком режиме и действуют местные власти. У них нет стимулов для того, чтобы проводить какие-то системные изменения: во-первых, им это не нужно, во-вторых, они прекрасно понимают, что инициатива наказуема. Они ждут только прямых указаний – пойти в конкретное место и решить конкретную проблему. Если таких указаний не будет, они и шевелиться не будут.

По большому счету, менять отдельные элементы этой системы нет смысла. Если менять именно отдельные элементы, то, думаю, как вы и предполагали, они будут копировать имеющуюся систему и работать так же, как прежние. Смотрите: если брать губернаторов, то у нас в очереди на отставку люди уже стоят, человек пять-десять наберется. Но их не меняют, потому что, собственно, не на кого. Те, на кого есть надежда, не все хотят ехать в тот или иной регион. А относительно некоторых кандидатур возможных преемников глав регионов есть ожидания, что будет в лучшем случае так же, как было. А может быть, и хуже.

Поэтому у нас и не меняют отдельные элементы системы. А политической воли менять всю систему, походить к самому вопросу системно, нет. Поэтому такая ситуация с нерешаемыми проблемами в регионах и складывается», – сказал Павел Салин.

Прямая линия с Владимиром Путиным 2017 / kremlin.ru

Добавим, что аналитики отмечали: непосредственно глава государства на обращения граждан отвечал взвешенно и демонстрировал знакомство с большинством тем обращений. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, президент готовится к прямой линии заранее, а особенно интенсивно – последние двое суток, когда он полностью отменил все мероприятия и был занят только изучением материалов для прямой линии.