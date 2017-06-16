Топ новостей 16 июня
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Минобороны РФ сообщило о ликвидации лидера ИГ в Сирии, на Украине задержали подозреваемых в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, «Онэксим» закрыл сделку по продаже РБК.
Минобороны РФ объявило о ликвидации лидера ИГ
В Сирии ликвидирован лидер террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади.
Минобороны сообщило о возможном уничтожении лидера "Исламского государства"https://t.co/HY39QSfqRd pic.twitter.com/MYeluhBTMp— Лентач (@oldLentach) 16 июня 2017 г.
Минобороны раскрыло подробности ликвидации лидера ИГ
Министерство обороны России раскрыло подробности авиаудара по сирийскому городу Ракка, в результате которого, предположительно, был ликвидирован лидер террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади. В заявлении говорится: «В конце мая с.г. командованием российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике была получена информация о проведении в южном предместье города Ракка совещания лидеров террористической группировки ИГИЛ. В ходе проверки информации удалось дополнительно выяснить, что целью встречи планирование маршрутов выхода боевиков из Ракки через так называемый <южный коридор>».
СМИ сообщили о закрытии сделки по продаже РБК
Группа «Онэксим» Михаила Прохорова продала медиахолдинг РБК. РБК приобрел владелец группы ЕСН Григорий Березкин, причем сумма сделки не раскрывается. Напомним, 26 мая Федеральная антимонопольная служба разрешила структуре ЕСН купить 65,43% голосующих акций ПАО «РБК», а также 80,4% акций «РБК Онлайн».
На Украине задержаны подозреваемые в причастности к убийству Вороненкова
В городе Павлоград Днепропетровской области Украины проходят задержания предполагаемых соучастников убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Путин опроверг наличие у него тайных богатств
Президент России Владимир Путин назвал чушью утверждения о том, что у него есть банковские счета на Кипре и другие тайные богатства. Об этом он заявил в фильме-интервью американского режиссера Оливера Стоуна. «Нет и никогда не было. Чушь это все. Если бы это было, то давно предъявили бы», — рассказал президент о приписываемых ему активах.
Ну вы поняли, да? В гробу президент видал ваши доходы, россияне. pic.twitter.com/hMiLNLkqa0— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 16 июня 2017 г.
В Москве завершилось голосование по программе реновации
В Москве завершилось голосование среди жителей 4546 домов, предварительно включенных в программу реновации. За участие в программе проголосовали 4087 домов, против высказались 452 дома. Средняя явка составила 71%. В основном от участия в программе отказывались жители кирпичных домов — 377 из 452 строений.
Подозреваемый в нападении на омоновца школьник отправлен под домашний арест
Басманный районный суд Москвы поместил под домашний арест 17-летнего учащегося лицея Михаила Галяшкина, который, по версии следствия, брызнул из перцового баллончика в лицо омоновцу во время несогласованного митинга 12 июня.
Полиция Лондона сообщила о минимум 30 погибших при пожаре в высотке
Жертвами пожара в 24-этажном жилом доме в Лондоне стали, по меньшей мере, 30 человек. Всего в результате пожара пропали без вести 76 человек.
ЦБ снизил ключевую ставку
Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 9%. В сообщении отмечается: «Совет директоров отмечает сохранение инфляции вблизи целевого уровня, продолжающееся уменьшение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Краткосрочные инфляционные риски снизились, в то же время на среднесрочном горизонте они сохраняются. Для поддержания инфляции вблизи целевого значения 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики».
На журфаке в Екатеринбурге защищен диплом по фильму «Он вам не Димон»
Выпускница журфака Уральского федерального университета (УрФУ) Анна Веселова защитила диплом, часть которого была посвящена фильму-расследованию «Он вам не Димон».