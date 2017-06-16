Топ новостей 16 июня

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Минобороны РФ сообщило о ликвидации лидера ИГ в Сирии, на Украине задержали подозреваемых в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, «Онэксим» закрыл сделку по продаже РБК.

В Сирии ликвидирован лидер террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади.

Министерство обороны России раскрыло подробности авиаудара по сирийскому городу Ракка, в результате которого, предположительно, был ликвидирован лидер террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади. В заявлении говорится: «В конце мая с.г. командованием российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике была получена информация о проведении в южном предместье города Ракка совещания лидеров террористической группировки ИГИЛ. В ходе проверки информации удалось дополнительно выяснить, что целью встречи планирование маршрутов выхода боевиков из Ракки через так называемый <южный коридор>».

Группа «Онэксим» Михаила Прохорова продала медиахолдинг РБК. РБК приобрел владелец группы ЕСН Григорий Березкин, причем сумма сделки не раскрывается. Напомним, 26 мая Федеральная антимонопольная служба разрешила структуре ЕСН купить 65,43% голосующих акций ПАО «РБК», а также 80,4% акций «РБК Онлайн».

Григорий Березкин Forbes.ru

В городе Павлоград Днепропетровской области Украины проходят задержания предполагаемых соучастников убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Президент России Владимир Путин назвал чушью утверждения о том, что у него есть банковские счета на Кипре и другие тайные богатства. Об этом он заявил в фильме-интервью американского режиссера Оливера Стоуна. «Нет и никогда не было. Чушь это все. Если бы это было, то давно предъявили бы», — рассказал президент о приписываемых ему активах.

Ну вы поняли, да? В гробу президент видал ваши доходы, россияне. pic.twitter.com/hMiLNLkqa0 — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 16 июня 2017 г.

В Москве завершилось голосование среди жителей 4546 домов, предварительно включенных в программу реновации. За участие в программе проголосовали 4087 домов, против высказались 452 дома. Средняя явка составила 71%. В основном от участия в программе отказывались жители кирпичных домов — 377 из 452 строений.

Голосование по программе реновации в МФЦ района Гольяново Сергей Ведяшкин / АГН "Москва"

Басманный районный суд Москвы поместил под домашний арест 17-летнего учащегося лицея Михаила Галяшкина, который, по версии следствия, брызнул из перцового баллончика в лицо омоновцу во время несогласованного митинга 12 июня.

Жертвами пожара в 24-этажном жилом доме в Лондоне стали, по меньшей мере, 30 человек. Всего в результате пожара пропали без вести 76 человек.

Лондон, пожар в высотке Grenfell Tower Natalie Oxford

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 9%. В сообщении отмечается: «Совет директоров отмечает сохранение инфляции вблизи целевого уровня, продолжающееся уменьшение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Краткосрочные инфляционные риски снизились, в то же время на среднесрочном горизонте они сохраняются. Для поддержания инфляции вблизи целевого значения 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики».

Выпускница журфака Уральского федерального университета (УрФУ) Анна Веселова защитила диплом, часть которого была посвящена фильму-расследованию «Он вам не Димон».