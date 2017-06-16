СМИ обсуждают развитие дипломатического конфликта в Персидском заливе, где несколько стран во главе с Саудовской Аравией объявили бойкот Катару, мотивируя это тем, что его правительство поддерживает террористов и дружит с Ираном. Теперь в этой истории на первый план выступила Турция, изъявившая желание поддержать Катар и всех помирить.

В связи с этим СМИ комментируют турецкое военное присутствие в Катаре. Катарская AlJazeera писала, что сделка об увеличении контингента на турецкой военной базе была заключена всего два дня спустя, после того как союзники Саудовской Аравии объявили Катару бойкот. Ссылаясь на турецких аналитиков, автор поясняет, что это был шаг в поддержку Катара. Для Турции оборонные связи с Катаром – это важное основание ее стратегической позиции в регионе. Собственно, некая база в Катаре была у Турции и раньше. Теперь туда отправили больше военных, и это, прежде всего, символическое действие, которое призвано ободрить катарское правительство и показать всем, что у Турции есть свое представление о региональном благополучии, и это представление не собирается меняться

Последовательность наращивания военного присутствия была следующей. В 2014 г. Турция заключила с Катаром соглашение о создании там военной базы. База рассчитывалась на 5000 военных, хотя сейчас их там всего 200. Следующий этап начался только что. На прошлой неделе турецкий парламент одобрил задействование турецких войск в Катаре и соглашение о сотрудничестве в военной подготовке. Эти две сделки имели место в контексте уже разгоревшегося дипломатического конфликта и очевидным образом с ним связаны.

При этом, подчеркивает автор, ссылаясь на тех же аналитиков, противникам Катара не следует принимать действия Турции на свой счет. Поддержка Катара обусловлена тем, что он ее стратегический союзник, а не желанием вступить в конфронтацию с Саудовской Аравией. Иными словами, позицию Турции не следует считать антисаудовской, хотя она, безусловно, прокатарская.

Катар. Оптовый продовольственный магазин / YouTube.com

BBC пишет, что Турция в минувшие выходные начала помогать Катару поставками продовольствия, с которым начали возникать проблемы из-за бойкота. Позднее Эрдоган раскритиковал изоляцию Катара, назвав ее негуманной и противоречащей исламским ценностям. Также он выразил намерение стать посредником в разрешении регионального конфликта.

Когда конфронтация только началась, напоминает автор, Турция попыталась занять в нем нейтральное положение: не стала присоединяться ни к одной из сторон и только призывала к диалогу. Но через два дня сменила нейтралитет на отчетливую прокатарскую позицию. Это выразилось в решении задействовать в Катаре войска, что было, прежде всего, международным сигналом, сообщающим, что у Катара в регионе есть союзники.

Такая солидарность, по мнению автора, объясняется несколькими причинами. Во-первых, Турция сама всё больше оказывается в изоляции, поэтому ей важно поддерживать контакт с одним из своих главных союзников. Во-вторых, и Турция, и Катар занимались поддержкой одних и тех же группировок в пику одним и тем же региональным силам (в число группировок входят «Братья мусульмане», «Хамас», исламисты, восставшие против сирийского правительства). В-третьих они занимают сходные позиции в отношении Ирана. Для Катара и Турции это важный региональный игрок, и с ним нужно поддерживать хорошие отношения (Саудовская Аравия считает, что как раз по этой причине с ним ни в коем случае дружить нельзя).

Жители Катара на берегу залива. / YouTube

Кроме того, Катар энергично инвестирует в турецкую экономику, а Турция энергично экспортирует свою продукцию на катарский рынок. В этом смысле турецких подрядчиков живо интересует приближающийся чемпионат мира по футболу, который в 2022 г. должен пройти в Катаре. При этом, подчеркивает автор, Турция ни в коем случае не хочет ссориться с Саудовской Аравией, а стремится к дипломатическому урегулированию и восстановлению региональных связей. Вопрос в том, как поведет себя Турция, если вопреки ее усилиям ситуация начнет склоняться к вооруженному конфликту или государственному перевороту в Катаре.