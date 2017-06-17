Видео дня. Кот предсказывает победу РФ в первом матче Кубка конфедераций

Глухой кот Ахилл из Эрмитажа, выбранный «оракулом» Кубка конфедераций, предсказал победу сборной России в первом матче турнира – против Новой Зеландии. Об этом сообщает РИА Новости.

Предсказания кот делает в Висячем садике Малого Эрмитажа. Ахиллу предлагают выбрать одну из двух мисок с кормом, рядом с которыми стоят флаги команд. По правилам, к какой миске подойдет кот и начнет есть, та команда и станет победителем.

В субботу Ахиллу предстояло было сделать выбор между Россией и Новой Зеландией. Кот направился к миске с флагом России, но, видимо, из-за большого количества журналистов не стал есть, а сел рядом. Между тем, работники Эрмитажа посчитали, что выбор был сделан.