Флаги конфедераций

17 июня на «Санкт-Петербург Арене» состоялась церемония открытия Кубка конфедераций по футболу. Это футбольный турнир, в котором участвуют чемпионы своих континентов, обладатель Кубка мира и хозяин предстоящего чемпионата мира. В России кубок проводится впервые в истории. Позже в субботу на стадионе состоится первый матч — между сборными России и Новой Зеландии.

Церемония открытия продолжалась 25 минут. В ней приняли участие более полутора тысяч артистов. Действо началось с танца жар-птицы, который исполнила заслуженная артистка России Вера Арбузова. После этого на поле появилась фигура Петра I, Юрия Гагарина и других знаменитых россиян. Также на арену вышли фристайлеры, которые жонглировали мячами. Мероприятие было выдержано в национальном стиле — с балалайками, медведями, русскими сказками и деревянными игрушками.

В ходе церемонии были представлены города, в которых пройдут матчи Кубка конфедераций — Москва, Петербург, Казань и Сочи. Так, Казань была представлена стилизованным празднованием Сабантуя. Певица Алсу исполнила песню на татарском языке. Сочи представлял саксофонист Игорь Бутман, который исполнил музыку Андрея Петрова из фильма «Человек-амфибия». На поле появились медузы, рыбы, а «Санкт-Петербург Арена» превратилась в море, на берегу которого стоит сочинский стадион «Фишт».

Все звезды в гости к нам

Представленный в России на Кубке конфедераций состав сборных нельзя назвать историческим — из 10 самых сильных сборных мира по версии ФИФА в Россию приедут три. Топовыми командами являются сборные Германии, Чили, Мексики и Португалии. При этом в составах много звездных игроков. Главным из них можно назвать Криштиану Роналду («Реал Мадрид») Он выиграл все главные клубные турниры, в которых участвовал — и во всех них собрал еще и индивидуальные призы. В 2016-м он наконец победил и на уровне сборных, завоевав золотые медали Евро. Теперь ему не хватает только Кубка конфедераций и Кубка мира.

Компанию звездному португальцу составят Андре Силва («Милан»), Артуро Видаль («Бавария»), Алексис Санчес («Арсенал»), Клаудио Браво («Манчестер Сити»), Пепе («Реал»), Хавьер Эрнандес («Байер»), Андре тер Штеген («Барселона»), Юлиан Дракслер («ПСЖ») и бывшая звезда английской премьер-лиги австралиец Тим Кейхил («Мельбурн Сити»).

Кубок конфедераций в футбольном мире считается разминочным турниром — именно поэтому Германия приехал в Россию резервным составом. В свою очередь, для организатора будущего чемпионата мира кубок является возможностью оценить готовность принимающей стороны и выявить недочеты, которые за год надо будет исправить. Добавим в этой связи, что из четырех стадионов, которые принимают турнир, в полном порядке один — «Открытие Арена» в Москве. Остальные — в том числе и скандально известный «Крестовский» («Зенит-Арена») — могут принимать матчи, но до сих пор подвергаются доработкам.

Из особенностей нынешнего Кубка конфедераций можно выделить введение видеоповторов. Футбол после многолетних споров согласился внедрить эту систему, которая уже давно есть в баскетболе, хоккее, регби и даже крикете. До января 2016-го ФИФА не позволяла судьями отсматривать спорные эпизоды на повторах. Официально новинка называется «Система видеопомощи арбитрам». До сих пор ее тестировали в Кубках Голландии и Германии, а также на клубном чемпионате мира. Теперь увидеть, как работает эта система, смогут и российские болельщики.

Молодежь в сборной и глухой кот из Эрмитажа

В первом матче на турнире выступит сборная России, которой предстоит встретиться со сборной Новой Зеландии. Последний официальную игру российская сборная провела год назад — 20 июня 2016-го. Товарищеские игры, которые проводила сборная, не имеют турнирного значения.

В последние дни перед началом Кубка главный тренер сборной Станислав Черчесов несколько раз состав команды и схемы игры, а также пробовал молодежь. В итоге в состав вошли вратарь Игорь Акинфеев, защитники Виктор Васин, Федор Кудряшов, Георгий Джикия и Юрий Жирков, полузащитники Денис Глушаков, Александр Головин, Александр Самедов и Александр Ерохин, а также форварды Дмитрий Полоз и Федор Смолов.

Надо отметить, что Россия впервые за долгое время играет большой турнир без пары центральных защитников Сергей Игнашевич — Василий Березуцкий, перед началом соревнования травмы получили Артем Дзюба и Роман Зобнин.

С приветственным словом выступает президент России Владимир Владимирович Путин! pic.twitter.com/ELqUIqnWqE — Сборная России (@TeamRussia) 17 июня 2017 г.

В субботу глухой кот Ахилл из Эрмитажа, выбранный «оракулом» Кубка конфедераций, предсказал победу сборной России в первом матче турнира. В Висячем садике Малого Эрмитажа Ахиллу предложили выбрать одну из двух мисок с кормом, рядом с которыми стояли флаги команд. Кот направился к миске с флагом России, но, видимо, из-за большого количества журналистов не стал есть, а сел рядом. Между тем, работники Эрмитажа посчитали, что выбор был сделан.

В свою очередь, в товарищеском матче, который прошел утром 17 июня на стадионе «Динамо» в Санкт-Петербурге, болельщики сборной Новой Зеландии разгромили россиян. Встреча завершилась со счетом 3:0. После игры новозеландцам были подарены памятные монеты.

Добавим, что сборные России и Новой Зеландии выступают в группе А вместе с командами Португалии и Мексики. Квартет В составили Германия, Австралия, Камерун и Чили.