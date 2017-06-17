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17 июня 2017, 09:02
бизнес Россия экология
Святослав Забелин

Перелом в войне с мусором

Контейнеры для раздельного сбора мусора
Контейнеры для раздельного сбора мусора
pixabay.com

Раздельный сбор мусора в России может стать не только желательным, но и выгодным: в Госдуму внесены поправки к законодательству, предлагающие льготы на вывоз мусора для жителей домов, в которых разные виды мусора собирают раздельно, пишет «Российская газета». Таким образом законодатели надеются стимулировать процесс сортировки мусора, что сделает его пригодным для переработки.

Проблема утилизации мусора – его уничтожения или переработки – является одной из острых в России. В 2017 году, объявленном в России Годом экологии, предпринимаются очередные попытки ее решения.

«Мусорная» тема поднималась в ходе так называемой «прямой линии» президента Путина 15 июня – главы государства с гражданами в эфире центральных российских телеканалов. На ситуацию жаловались жители подмосковной Балашихи, проживающие в домах, которые соседствуют с гигантским мусорным полигоном, куда отходы привозят уже в течение примерно пятидесяти лет. Ни о какой переработке речи не идет – мусор просто засыпают землей.

Как сообщили журналисты Первого канала, предваряя жалобу граждан из Балашихи, непосредственно накануне «прямой линии», менее чем за сутки до нее на одном из строений неподалеку от полигона появились праздничные воздушные шарики, а находящиеся рядом люди сообщили телевизионной группе, что в здании находится линия по переработке мусора. Тем не менее, граждане пожаловались президенту, а тот отметил, что жилые дома явно находятся слишком близко к полигону, в нарушение всех градостроительных норм. Губернатор Московской области Александр Воробьев, по информации СМИ, выехал на место событий, чтобы разобраться с вопросом.

Информации о том, действительно ли в Балашихе открылось предприятие по переработке мусора, и мусор какого типа или каких типов оно перерабатывает, в печати пока не было.

 
Балашиха. Свалка мусора / wikimapia.org

В Европе и США, напомним, предприятия по переработке мусора существуют давно и широко распространены.

Тем не менее, по мнению Святослава Забелина, сопредседателя Совета международной общественной организации «Международный социально-экологический союз», «мусорная проблема» даже в развитых странах не всегда решается лучшим образом. В то же время он убежден, что для того, чтобы начать решать ее в России, недостаточно пытаться материально заинтересовать граждан. В беседе с «Полит.ру» он пояснил свою позицию.

«Знаете, мой друг столкнулся с точно такой же проблемой в Вашингтоне. Там жители дома собирают мусор раздельно, а потом подъезжает машина, собирает все в одну кучу и увозит. Вес это произошло на его глазах и на глазах его детей: к контейнерам с разными сортами мусора подъехал мусоросборщик, и все сгрузил вместе. Так что вопрос ведь не в начальной стадии, не в сортировке мусора. Вопрос в конечной стадии, в его переработке. Вопрос в том, есть ли мощности, производства, готовые принимать этот разобранный мусор.

Допустим, за контейнером с пластиковыми бутылками подъехала машина, и она везет в некую точку А. За контейнером с макулатурой приехала другая машина; она везет эту бумагу в точку В, и точки А и В не совпадают. А есть еще контейнер со стеклянными банками и бутылками – и в идеале за ним приходит третья машина и отвозит его на предприятие, которое находится где-то в третьем месте, в некоей точки С. То же самое – с пищевыми отходами. И если такая система существует, то раздельный сбор имеет смысл. То есть надо поощрять не раздельный сбор, а создание перерабатывающих производств. Или же впору нанимать бомжей на сортировку мусора.

На самом деле вопрос не в том, чтобы убедить разделять мусор, а в том, чтобы объяснить, что это имеет смысл. Конечно, в домах, где есть мусоропровод, жильцы мусор, как правило, не разделяют – мотивации для этого у них нет. Но там, где его нет, мусор вполне могут сортировать и выносить в отдельные контейнеры. И если граждан убедить, что все, что они собирали по разным контейнерам, будет вывезено именно куда нужно, на переработку. Если удастся уверить граждан, что машина с мусором дойдет до пункта переработки, то все получится. Если они будут знать, что остатки пищи из такого-то контейнера точно пойдут на компостирование, пластиковые бутылки из другого контейнера – на гранулирование, и так далее, то система заработает.

То есть перелом, на мой взгляд, случится тогда, когда нам скажут убедительно: ребята, то, что вы делаете, – все на пользу. А до тех пор наши граждане, которые ничему не верят, «напрягаться», как это называет молодежь, по поводу мусора не станут.

 
Сортировка мусора на заводе / wikipedia.org

Так что ключи к решению проблемы сегодня таковы: во-первых, создание пунктов переработки; во-вторых, серьезная, с серьезными вложениями пропаганда необходимости этого, чтобы каждый гражданин понимал всю цепочку. Тогда они будут готовы тратить на это время и держать дома несколько пакетов или ведер. Но для этого, повторю, человек должен быть уверен, что содержимое каждого из пакетов поедет на свою переработку. Без понимая того, что будет на конечной стадии, все кампании типа кампаний «За раздельный мусор» эффекта не дадут. Потому что если граждане будут считать, что собранный и разделенный ими мусор в итоге попадет на ту же свалку, наподобие полигона в Балашихе, они ничего делать не станут.

Словом, с моей точки зрения, ключевым моментом и для власти, которая заявила о Годе экологии в России, является инвестирование в дифференцированную переработку мусора. Государство должно способствовать созданию таких перерабатывающих предприятий, они должны существовать для решения «мусорной» проблемы. Если у нас есть такие предприятия, и есть транспорт, и есть раздельные контейнеры возле домов, и весь процесс хорошо раскручен, широко известен – тогда система заработает», – сказал Святослав Забелин.

Добавим: по данным опроса, проведенного «Левада-Центром», 57% россиян уже сейчас готовы сортировать домашний мусор, если у них в городе появятся баки под разные виды отходов. Еще 6% уже разделяют отходы и сдают их в пункты приема вторсырья.

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