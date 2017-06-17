Основатель стартапа Uber Трэвис Каланик ушел в бессрочный отпуск. Этому предшествовала серия связанных с Uber скандалов, начавшаяся прошлой весной. Эти скандалы несколько пошатнули позиции Uber на рынке. Большинство комментаторов сходятся на том, что благодаря фактической смене руководства у компании будет шанс реабилитироваться – восстановить репутацию и улучшить свое положение на рынке.

Wall Street Journal в связи с этой историей рассуждает о пути, который приходится проходить стартапу из Силиконовой долины, чтобы выйти на настоящий рынок. Проблема в том, что технологический успех – не единственное условие для рыночного выживания. У Uber получился дисбаланс между прогрессивными технологиями и отсутствием адекватного корпоративного управления. Но есть и другие факторы.

Еще более серьезное препятствие состоит в том, что Uber при выходе на рынок начал сталкиваться с жестким сопротивлением традиционных таксопарков в разных городах. Здесь он повел себя агрессивно и в итоге отстоял свое право на существование. Благодаря этому жизнь многих горожан стала значительно проще. Но здесь возникла новая беда в лице конкурентов. Расчистив пространство для себя, Uber тем самым расчистил его и для аналогичных проектов – таких, как Lyft, Via и Gett. И нет никаких гарантий того, что в борьбе с конкурентами Uber повторит успех «Фейсбука».

Такси в Чайна-тауне / pixabay.com

Агрессивная тактика, которую обычно использует Uber, конечно, способствует выживанию, но риски, тем не менее, есть. В частности, новые проекты конкурируют не только за клиентов, но и за таксистов. И здесь вновь возникает вопрос рабочих условий и корпоративного регулирования. Еще одна угроза – это спад инвесторского энтузиазма. Точнее, сокращение притока инвестиций из-за многочисленных скандалов, связанных с Uber. Когда у него не было конкурентоев, на накладки можно было закрывать глаза по причине высокой стоимости компании. Теперь можно рассмотреть и другие варианты инвестирования.

Все это привело к тому, что руководство Uber оказалось в очень неустойчивом положении. При удачном для Uber сценарии его управление перестроится таким образом, чтобы не нервировать рынки, чувствительные к просчетам, убыткам и репутационным изъянам. Но проблема, подчеркивает автор, не сводится к Uber. На самом деле она отражает изменения на рынке. Сейчас выход на рынок обходится стартапу дороже и длится дольше, чем еще двадцать лет назад. Что касается Uber, автор предлагает инвесторам надеяться, что его новый глава будет настолько же хорошим менеджером, насколько хорошим предпринимателем оказался Каланик.

Таксист на улицах города / pixabay.com

Bloomberg отмечает, что, несмотря на недавние потрясения, Uber продолжает расти. Его доход вырос до $3,4 млрд. в первом квартале, а убытки, наоборот сократились. Правда, некоторые доли рынка начали отходить к конкурентам. Уход Каланика в отпуск теперь позиционируется руководством Uber как веха, после которой начнется новая жизнь с новой стратегией. Это, прежде всего, символический момент, потому что именно Каланик ассоциируется с главными корпоративными скандалами.