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18 июня 2017, 19:30
Максим Руссо

Ацтекские древности в центре Мехико

Ацтекский храм в Мехико
Ацтекский храм в Мехико
INAH

Мексиканские археологи рассказали о руинах ацтекских построек, обнаруженных в ходе раскопок в самом центре столицы. Храм бога ветров и площадка для игры в мяч были найдены за кафедральным собором Мехико, к северу от главной площади города.

До 1985 года на этом месте находилась гостиница, рухнувшая во время катастрофического землетрясения. В ходе разбора завалов обнаружилось наличие древних строений, но полноценные археологические исследования этого места удалось начать только в XXI веке. Находки, которые были представлены прессе в начале июня, стали результатом семилетних раскопок, проводившихся Национальным институтом антропологии и истории (INAH) по Программе городской археологии Мехико (PAU).

Перед публикой предстали остатки грандиозного храма бога Эекатля (Ehecatl) – ацтекского божества ветров. Поскольку его считали одним из воплощений Кетцалькоатля, его часто называли двойным именем Эекатль-Кетцалькоатль. Храм был построен храм во время правления императора Ауисотля (1486 – 1502 годы), предшественника Монтесумы II. Так что зданию довелось простоять лишь немногим более полутора десятилетий, прежде чем его разрушили войска Эрнана Кортеса, ворвашиеся в Теночтитлан в ноябре 1519 года.

Остатки храма Эекатля

Основание храма представляет собой прямоугольную платформу длиной 34 – 38 метров. На ней находилась двухъярусная круглая постройка, диаметр нижнего яруса 18 метров, верх нижнего яруса представляет собой дорожку шириной 1,1 метра. Уцелела значительная часть белой штукатурки, покрывавшей строение. Платформа и круглые постройки вместе имели высоту около четырех метров. По словам руководителя раскопок Рауля Барреры (Raul Barrera), это только часть разрушенного испанцами храма. А специалист по ацтекской археологии Эдуардо Матос (Eduardo Matos) предполагает, что верхняя часть храма выглядела как свернувшаяся змея, а ее ноздри служили входом для жрецов.

Интересно, что в 2016 году в Мехико нашли еще один храм Эекатля, на месте снесенного супермаркета в городском районе Тлателолко. Этот храм древнее, он построен в XIV веке, но меньше по размерам. Круглая платформа, на которой он стоял, имеет 11 метров  в диаметре и 1,2 метра  в высоту. У восточного входа в храм было найдено несколько захоронений.

Характерной чертой храмов Эекатля была круглая форма. Круглыми были и храм в Тлателолко, и храм этого бога в древнем городе Калиштлауака. Рауль Баррера говорит, что храм, найденный в центре Мехико, значительно выделялся среди окружающих строений древнего Теночтитлана, имевших прямоугольную форму.

В шести метрах к югу от раскопанного храма располагается еще одна интересная находка – площадка для ритуальной игры в мяч. В северной ее части располагаются две каменных лестницы в четыре ступени, которые вели к храму Эекатля. На юге к площадке примыкают наклоненные назад каменные стены, служившие у ацтеков трибунами для зрителей.

Стена площадки для игры в мяч

Под лестницей археологи обнаружили следы человеческих жертвоприношений. Там было много наборов шейных позвонков, сочлененных в естественном анатомическом положении, других частей тела не сохранилось. Кости принадлежат 32 мальчикам, от младенцев до подростков. Следы на костях указывают, что все они были обезглавлены, поэтому ученые считают, что дети были принесены в жертву.

Шейные позвонки, найденные под северной лестницей

Следы отрезания головы

Находки в центре Мехико интересны сами по себе, но ученые говорят, что они важны еще и потому, что дают возможность понять расположение построек в Теночтитлане накануне завоевания.  «Благодаря этим находкам, мы можем установить фактическое местоположения и размеры каждой из структур, упомянутых в хрониках», – сказал директор INAH Диего Прието (Diego Prieto). Раскопки вокруг храма и площадки для игры в мяч еще продолжаются. После их завершения на этом месте будет создан музейный объект.

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