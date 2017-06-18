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18 июня 2017, 18:00
Владимир Путин

Непрямая линия

Оливер Стоун берет интервью у Владимира Путина
Оливер Стоун берет интервью у Владимира Путина
thenation.com

Прошедшая в этом году «Прямая линия» с участием президента Владимира Путина, пожалуй, впервые подняла такую волну негатива в интернете. Оппоненты президента в один голос заявили, что формат такого общения давно устарел, а само мероприятие не только не помогло российскому лидеру поддержать свой рейтинг на высоком уровне перед предстоящими выборами, но породило новую волну шуток об оторванности властей от реальной ситуации в стране и не дало ответов на так интересующие население страны вопросы. В окружении президента поняли, что что-то пошло не так, и вот он уже раздает интервью федеральным СМИ.

Сначала Владимир Путин принял участие в программе «Итоги недели» на НТВ. Президент признался, что многое из озвученного в ходе общения с россиянами было ему понятно и так.

 «Я кое-что узнал нового, и это естественно, потому что это уже прямое общение с людьми. Но сказать, чтобы для меня здесь были какие-то совсем революционные открытия, так, пожалуй, сказать не могу, потому что я все-таки в постоянном режиме этими вопросами занимаюсь», - сказал Путин.

Он отметил, что считает такой формат общения с гражданами полезным, так как отдельные вопросы требуют внимания со стороны правительства и даже президента. «Именно поэтому и проводятся такие мероприятия, как "Прямая линия", чтобы почувствовать этот накал, чтобы почувствовать этот нерв. Я думаю, что это полезная работа», - заметил Путин.

Глава государства отрицает существование режима ручного управления в стране и отсутствие работы на местах. «Конечно, многие хотят использовать эту возможность, донести до меня свою озабоченность, боль, либо даже просьбу сформулировать. Ничего здесь особенного нет, тем более что, действительно, подчас достаточно сложно пробиться на региональный или муниципальный уровень со своей проблемой. Но это совсем не значит, что у нас коллеги в регионах, муниципалитетах не работают», - высказал свое мнение президент.

«Просто мы не видим этой работы, ведь обращаются только те, кто пока не решил свои проблемы. А ведь огромное количество людей все-таки живут и у них что-то получается, а это и обеспечивают как раз руководители регионального и муниципального уровня. Поэтому, я бы не сказал, что только все в ручном управлении, в ручном режиме делается», - оправдал Путин губернаторов.

Уже в интервью телеканалу «Россия 1» Путин снова поднял вопрос эффективности местных властей. Говоря о предстоящих губернаторских выборах, он отметил, что кандидатам не нужно создавать тепличных условий. «Не нужно никому создавать каких-то тепличных условий. Все должно развиваться естественным путем. Самое главное, что можно посоветовать, — работать с полной отдачей, искренне, честно, нужно иметь вкус к этой работе. Если нет желания этого делать, то лучше не заниматься этим видом деятельности. Вот это самое главное»,- сказал он, отвечая на вопрос о том,  нужно ли претендентам на губернаторские посты из партии «Единая Россия» отдавать часть голосов своих депутатов-однопартийцев оппозиции для прохождения муниципального фильтра. «Все новые губернаторы — мои выдвиженцы. Просто с кем-то я работал ближе, с кем-то не так близко, но они все — люди, которых я предлагаю»,- заявил Путин. По его словам, «если есть искреннее желание менять ситуацию в регионе к лучшему, искреннее стремление и готовность к этому, тогда можно смело браться за работу, потому что уровень квалификации им это позволяет».

Отметим, в этом году состоялась уже 15-я по счету «Прямая линия» Путина, которая длилась 3 часа 56 минут. Глава государства ответил почти на 70 вопросов.

Параллельно развивается история с интервью Путина кинорежиссеру Оливеру Стоуну. Примечательно, что четыре части беспрецедентно масштабного диалога с российским лидером вышли в канун «Прямой линии». Американец продолжает раздавать комментарии российским СМИ, всячески восхваляя интервьюируемого. Так, Стоун заявил, что Путин обладает уникальным опытом, подобного которому нет ни у одного другого мирового лидера и который он приобрел за годы работы. Режиссер поведал, что Путин – трудоголик, и «очень много работает, по 12 часов в день, на протяжении многих лет». Он также продолжает опровергать наличие цензуры в фильме и отмечает, что во время съемок с 2015 по 2017 год президент «никогда не консультировался с советниками».

Ни диалог с народом, ни фильм не сняли те вопросы, которые волнуют россиян: Будет ли Путин баллотироваться в президенты? Что будет дальше с экономикой России и чего ждать в сфере социальной политики? Намерена ли Россия менять свою тактику на внешнеполитической арене, к примеру, начав выстраивать отношения с США?

Пока все эти вопросы повисли в воздухе.

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