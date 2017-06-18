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18 июня 2017, 09:00
Владимир Путин Госдума Москва строительство
Илья Гращенков

Реновация с препятствиями

Митинг против реновации 28 мая 2017
Митинг против реновации 28 мая 2017
Фото Алины Пущиной

Реновация московских пятиэтажек стала одной из тем, затронутых в ходе «прямой линии» президента России Владимира Путина 15 июня. Программа встречает противодействие среди части москвичей, которых она может коснуться. 

За участие в программе проголосовали 4087 домов, против высказались 452 дома, передает информационное агентство РБК. По данным издания, в основном от участия в программе отказывались жители кирпичных домов — 377 из 452 строений.

Какова доля жителей, не желающих, чтобы их дома участвовали в программе, которая финансируется их бюджета Москвы, СМИ сообщили на основе предварительных итогов голосования, проходившего по инициативе московских властей. Ожидается, что окончательные итоги голосования, согласно информации, опубликованной на официальном сайте мэра Москвы, будут подведены в июле-августе 2017 года. Само голосование завершилось.

 
Выездное голосование, совмещенное с агитацией, в Пресненском районе Москвы. 25 мая 2017
Фото Алины Пущиной

Добавим, что в ходе общения президента Путина с гражданами в телеэфире глава государства подчеркнул, что заставлять жителей Москвы принимать участие в программе сноса пятиэтажек нельзя. Путин подчеркнул, что при реализации программы необходимо соблюдать права граждан – и, прежде всего, право собственности. Он также отметил, что к реновации нужно подходить «неформально», и выразил надежду, что программа будет реализовываться в рамках закона и «с учетом пожеланий конкретных людей».

В СМИ и социальных сетях в связи с программой уже некоторое время обсуждались возможности создания аналогичного проекта в ряде регионов. В то же время президент Путин в ходе прямой линии подчеркнул, что пока дать подобных обещаний власти не могут. «Москва реновацию проводит из своего бюджета. У регионов таких денег нет. Сказать, что мы за, это значит дать людям ненужную надежду», – приводит слова президента газета «Коммерсантъ».

О том, как и почему реагируют на программу москвичи и какой могла бы быть реакция жителей региона, если бы местные власти имели финансовую возможность и готовность осуществлять аналогичную программу, с «Полит.ру» побеседовал Илья Гращенков, руководитель Центра развития региональной политики.

«Что касается программы реновации, то по ее поводу люди, которые могли бы участвовать в программе, придерживаются разных позиций. Дело в том, что это – люди разных типов. Есть достаточно большое количество людей небогатых, и у некоторых из них квартиры находятся в довольно печальном состоянии. Они давно не ремонтировались, и в особенности при таких условиях ухудшается состояние квартир первых этажей, куда может проникать и влага из подвала, если она там есть, и может появляться грибок.

Владельцы таких квартир полностью за переезд в новое жилье, потому что у них никогда не будет средств, чтобы полностью привести свою квартиру в порядок. Для них программа реновации дает шанс получить новую квартиру и хотя бы какое-то время, пока та не придет в негодность, пожить в хороших условиях. Но есть и другой класс людей, которые вкладывали достаточно средств в ремонт своего жилья и создали достаточно комфортные условия. Все-таки в кирпичных пятиэтажках высокие, почти в три метра высотой потолки; кроме того, те, кто сделал в такой квартире ремонт, естественно, не хотят переезжать в новую, еще голую, где им придется заново делать то же самое, и никто им этого не будет компенсировать.

Плюс они не хотят сорваться со знакомого места, осваивать новые районы – словом, все это достаточно неудобно. И возникает некое противоречие между слоем не самых обеспеченных жителей пятиэтажек и теми, кто в таких домах существует комфортно. Думаю, получается, что программа реновании может нарушать права именно последней категории, людей, которые не хотели бы никуда переезжать, так как их вполне устраивают условия жизни.

И, на мой взгляд, не очень понятно, причем тут вообще должны быть реновации – потому что если тебе не нравится твоя квартира, продай ее, купи в другом доме равноценную. Возможно, кто-то считает, что рынок квартир в Москве практически стоит, но на деле это не самое сложное на свете – продать квартиру в столице. Поэтому неясно, почему люди не продавали свое жилье раньше, если оно их не устраивало, – например, когда жилье было на пике спроса,  – и не покупали себе квартиры больше и лучше в той же Новой Москве, где им могли бы и по программе реновации представить жилье больше и лучше.

 
Жители общежития в пикете за включение их дома в программу реновации
Сергей Ведяшкин / АГН "Москва"

Программа реновации ведь не предполагает ничего сверхъестественного, кроме обмена жилья на равноценное. Есть, конечно, некоторые поправки, которые допускают, что новые квартиры могут быть большей площади, но тогда будут изменены другие параметры. То есть если площадь больше, то, видимо, квартира будет дальше. Словом, не очень ясно, почему люди недовольные не могли продать свои квартиры на тех же условиях.

Второй момент, о котором стоит упомянуть, говоря о программе реновации жилого фонда, и который может вызвать недовольство, – это время. Весь этот процесс, думаю, мог бы происходить и в менее сжатые сроки. Сложно понять, почему программу, которой еще Лужков активно занимался до ухода с поста мэра Москвы, свернули и почти пять лет никто реновацией не занимался – а теперь вдруг опять эта тема всплыла, и реновацию решили завершить в какой-то короткий период.

 
Строительство коммерческого жилья в Центральном округе Москвы
Фото Алины Пущиной

Есть вопросы о том, кто будет проводить реновацию – ведь это будет делать не совсем правительство Москвы, а некий Фонд реноваций. Много беспокойства вызывает сам закон о реновации – говорилось, что его смягчили в Госдуме, но это тоже смущает людей. Если помните, сперва население примерно месяц убеждали, что закон хорош и совершенен и все будет в порядке – а потом документ поправили и стали говорить, что предыдущий вариант был недостаточно хорош. Граждане стали задавать вопросы, зачем тогда сперва долго хвалили первую версию, а потом и подвергли сомнению само желание внезапно облагодетельствовать москвичей – поскольку до этого несколько лет им говорили, что реновация не нужна.

Люди также стали задаваться вопросами, почему нельзя, например, просто отремонтировать хорошие дома из пятиэтажного фонда – например, снабдив их лифтами и приведя в порядок коммуникации. По их мнению, это было бы вполне комфортное жилье. В принципе, кое-где в Европе так и делали: в то же Праге, например, дома, построенные в 1960-е годы, сейчас в прекрасном состоянии – у них красивые новые крыши, окна, новые коммуникации. Можно даже сказать, что малоэтажное жилье в центре Москвы вообще могло бы считаться элитным – в сравнении с жильем в каком-нибудь семнадцатиэтажном монстре из менее качественных материалов, не имеющим парковки, с неустроенным околодомным пространством.

 
Москва, улица Вавилова
Фото Алины Пущиной

Что касается перспектив подобной программы в российских регионах, то там она, конечно, пользовалась бы успехом. Понять тех, кто говорит о «зажравшихся москвичах», можно: когда приезжаешь куда-нибудь не то что в Архангельск, а даже в не очень отдаленный от Москвы город и видишь там какие-то деревянные бараки, которые уже основательно вросли в землю, вопросов не возникает. Кстати, и в Подмосковье много таких строений – где-нибудь в Шаховской, в каких-нибудь Серебряных Прудах. И, конечно, там бы люди с радостью переехали во что-то более приличное. Но есть большие подозрения, что их подобная программа не коснется уже потому, что эта земля никому не нужна. Там нет больших корпораций, которые были бы в ней заинтересованы.

Кстати, хорошим примером может быть Пермский край: там есть поселок Березняки, с которым связана шумная история. Жители этого поселка уже лет десять умоляют куда-нибудь их переселить – там загрязненная территория, нет вообще никаких коммуникаций. Но ситуация все никак не разрешится, и это тянется год за годом. А в Москве дом могут снести быстро, если занимаемая им земля оказывается кому-то нужна. Словом, тут не может быть больших иллюзий: программа проводится в интересах строительных компаний.

Кстати, в связи с программой реновации обеспокоены те москвичи, которые не являются собственниками, а живут в квартирах по социальному найму. Долгие годы обитатели таких квартир ждали, что их расселят, прописывались туда до 10-12 человек. Вот их, многие всерьез опасаются (и, думаю, есть основания тревожиться), уж точно переселят в Новую Москву, куда-нибудь на границу Калужской области, причем и отдельных квартир не дадут – потому что программа реновации не подразумевает расселения. То есть, скажем, если квартира у вас была в 33 квадратных метра, вы получите 40 квадратных метров, но если вас, например, прописано 10 человек и вы хотите получить пять квартир, то ничего подобного не будет.

Кстати, насколько я знаю, что если дом, который мог бы попасть в программу реновации, признан аварийным, он будет переселяться не по закону о реновации, а по-старому, как аварийное жилье. Но надо сказать, что в Москве годами не признавали аварийными дома, которые даже уже начинали разваливаться. Например, после взрыва газа в доме 28 на улице академика Королева в доме 30 возникла большая трещина. Однако этот не признали аварийным ни тогда, ни позже, когда трещина шире. И если смотреть с точки зрения выгоды для компаний, то и сейчас подобные дома признавать аварийными вряд ли будут. Их выгоднее было бы переселить по программе реновации. 

Что же касается того, как может повлиять на ситуацию высказывание президента о том, что москвичей нельзя заставлять участвовать в программе реновации... Есть ощущение, что мэрия Москвы в ситуации с программой действовало под девизом, популярным во времена культурной революции в 1960-х годах в Европе: «Будьте реалистами – требуйте невозможного.» Кажется, мэрия пошла по этому пути, изначально заявив о возможности сноса чуть ли не двух-трехэтажных домов, которые являются памятниками  архитектуры. Тогда москвичи, конечно, воспротивились, и эту возможность у мэрии отняли. Другие возможности пока остались. Посмотрим, что получится», – сказал Илья Гращенк

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