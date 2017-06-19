Турецкие компании входят в состав акционеров АО «Аккую Нуклеар»

В Москве в рамках IX Международного Форума по атомной энергии АТОМЭКСПО подписано соглашение об основных условиях вхождения турецких компаний в состав акционеров проектной компании АО «Аккую Нуклеар», которая будет строить и эксплуатировать первую в Турции атомную электростанцию.



Госкорпорация «Росатом» приняла решение ввести в проект консорциум турецких компаний, в который вошли «Дженгиз Холдинг» (Cengiz Holding A.Ş.), АО «Колин Иншаат» (Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A. Ş.) и АО «Кальон Иншаат» (Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.). Сумма сделки не разглашается до подписания Инвестиционного Соглашения (Shareholders Agreement), которое ожидается до конца 2017 года. В итоге будет сформирован уставной капитал в размере, достаточном для реализации проекта. Об этом сообщила пресс-служба «Росатома».

Подписанное соглашение обеспечивает возможность привлечения необходимых объемов заёмного финансирования и станет первым в мировой практике участием внешних инвестиций в атомно-энергетических ВОО проектах ("build-own-operate"/ «строй-владей-эксплуатируй»).

Консорциум приобретёт 49% акций АО «Аккую Нуклеар» (AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ), которое было учреждено в Турции для реализации проекта АЭС «Аккую». Согласно подписанному в 2010 году межправительственному соглашению, не менее 51% акций должны принадлежать российским компаниям.

Это самая крупная инвестиция зарубежных компаний в проекты Российской Федерации, которые реализуются за её пределами, и крупнейшая в мире частная инвестиция в атомную энергетику за последние 17 лет. Входящие в проект АЭС «Аккую» турецкие компании имеют большой опыт в строительстве и эксплуатации энергетических объектов в Турецкой Республике, включая проекты ВОО, что повышает эффективность реализации проекта и будет способствовать достижению его стратегических целей.

Объединение столь сильных акционеров позволит достичь большого синергетического эффекта при реализации проекта АЭС «Аккую». Компании, вошедшие в турецкий консорциум, являются ведущими сбытовыми и распределительными холдингами на рынке электроэнергии Турции. Они занимают приблизительно 30% оптового рынка сбыта электроэнергии. Консорциум планирует принимать активное участие в строительстве АЭС, в управлении проектной компаниик «Аккую Нуклеар» и в привлечении необходимого заемного финансирования. Одна из компаний консорциума, «Ченгиз Холдинг» (Cengiz Holding A.Ş.), уже участвует в реализации проекта АЭС «Аккую» в качестве подрядчика по строительству «под ключ» морских гидротехнических сооружений.

Получение основной лицензии на строительство ожидается в 2018 г. Согласно МПС введение в эксплуатацию первого энергоблока должно состояться не позднее 7 лет после выдачи Турецкой Республикой всех разрешительных документов на строительство.

АО «Дженгиз Холдинг» (Cengiz Holding A.Ş.) – основанный в 1969 году один из крупнейших добывающих и промышленных холдингов Турции, реализующий, в том числе ВОО проекты, в области традиционной энергетики. Общая стоимость завершенных проектов холдинга составляет 8,12 млрд. долл. США, текущих проектов - 14,5 млрд. долл. США. Деятельность энергетического подразделения холдинга началась в 1998 году. Общая установленная мощность 2 131 МВт, включая гидроэнергетику, термальные станции и солнечную энергетику. Общая мощность проектов в стадии реализации – 2 811 МВт. Более 10 лет Холдинг входит в рейтинг ENR: «250 крупнейших международных строительных подрядчиков».



АО «Колин Иншаат» (Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A. Ş.) - один из крупнейших строительно-промышленных холдингов Турции с опытом реализации проектов в области строительства промышленных, энергетических, инфраструктурных объектов. Основан в 1977 году. Общая стоимость завершенных проектов составляет 5,8 млрд. долл. США, текущих проектов - 13,5 млрд. долл. США. В 2016 году в рейтинге ENR «250 Крупнейших международных строительных подрядчиков» холдинг занял 230-е место. Общая мощность всех генерирующих мощностей Колин 1150 МВт (640 МВт на действующих гидроэлектростанциях и 510 МВт – на строящихся угольных станциях).



АО «Кальон Иншаат» (Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.) – один из крупнейших строительно-промышленных холдингов Турции, основанный в 1974 году. В настоящее время работает во многих странах: в России, Ливии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ираке, Катаре. В составе Холдинга компании, владеющие гидроэлектростанциями речного типа с установленной мощностью более 100 МВт, и предприятия для осуществления деятельности в секторе продажи и распределения природного газа.



Акционерное общество «Русатом Энерго Интернешнл» (РЭИН) - дочерняя компания Госкорпорации «Росатом», созданная в 2011 году с целью продвижения российских атомных технологий на мировом рынке. С мая 2015 года компания специализируется на управлении зарубежными проектами по сооружению и эксплуатации атомных электростанций на условиях вхождения в состав акционеров проектных компаний. Генеральным директором АО «РЭИН» с декабря 2016 г. является Анастасия Геннадиевна Зотеева.

Сегодня РЭИН занимается развитием двух полномасштабных строительных проектов: четырехблочной АЭС «Аккую» в Турции и одноблочной АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии.

Для реализации проекта по сооружению АЭС «Аккую» в 2010г. была создана проектная компания АО «Аккую Нуклеар», которая сегодня является 100% дочерней компанией АО «РЭИН».

RAOS Project Oy, 100% дочерняя компания АО «РЭИН», учрежденная в Финляндии в феврале 2015 г., является генеральным поставщиком АЭС «Ханхикиви-1». Другая финская дочерняя компания АО «РЭИН» - RAOS Voima, согласно заключенному в 2014 г. акционерному соглашению с Voimaosakeyhtiö SF, владеет 34% в капитале компании Fennovoima, заказчика станции и будущего оператора АЭС «Ханхикиви-1».