В Москве начал работу девятый Международный форум «Атомэкспо-2017»

19 июня в Москве начал работу IX Международный форум «Атомэкспо-2017», который ежегодно проводится по инициативе Госкорпорации «Росатом». Форум зарекомендовал себя как крупнейшая международная выставочная и деловая площадка, на которой обсуждается современное состояние атомной отрасли, формируются тренды ее дальнейшего развития. В этом году главная тема форума – «Атомные технологии – безопасность, экология, стабильность».

В церемонии открытия «Атомэкспо-2017» приняли участие генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации (WNA) Агнета Ризинг, председатель Всемирной ассоциации операторов атомных электростанций (WANO) Жак Регальдо, генеральный директор Агентства по ядерной энергии ОЭСР Уильям Мэгвуд, заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков.

Открывая форум, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев отметил, что площадка «АТОМЭКСПО» стала «одной из самых авторитетных для обмена мыслями и идеями о развитии мировой атомной отрасли». «Девятый форум – это более 6500 делегатов; это 653 компании, более 100 из которых участвуют с выставочными стендами; это 33 официальных правительственных делегации; это, включая Россию, 65 стран-участниц», - сообщил глава Росатома, особо поприветствовав четыре страны, которые впервые участвуют в форуме – Судан, Эфиопия, Колумбия и Шри-Ланка. «Сегодня мы проанализируем вызовы, которые стоят перед нами, и будем говорить о новом, несравнимо более прочном месте и более полном участии атомной энергетики в энергобалансе будущего. Уверен, что мы найдем решения, и вместе будем продвигаться вперед», - заключил А. Лихачев.

В свою очередь, генеральный директор WNA Агнета Ризинг подчеркнула, что развитие атомной энергетики продолжается во всем мире. «В 2016 году, как и годом ранее, объем производства электроэнергии атомными электростанциями увеличился почти на 10 ГВт, что более чем вдвое превышает средний годовой показатель за предыдущие 25 лет. Обеспечение доступа к недорогому, надежному, устойчивому и современному источнику энергии – одна из ключевых задач устойчивого развития, и атомная энергетика должна играть важную роль в безуглеродном энергобалансе», - сказала А. Ризинг.

Со своей стороны, председатель WANO Жак Регальдо обратил внимание, что главной задачей является обеспечение безопасности атомной энергетики. «Безопасность – это безусловный приоритет для всех, это основное условие существования и развития атомной энергетики», - сказал Ж. Регальдо.

Традиционно форум «АТОМЭКСПО» проходит в формате конгресса и выставки. В деловую программу включены пленарная сессии «Атом - основа безуглеродной энергетики будущего» и 16 круглых столов с участием 210 экспертов. Также на площадке подписываются важные документы: межправительственные соглашения, меморандумы о развитии проектов, соглашения о сотрудничестве Госкорпорации Росатом с российскими и зарубежными компаниями атомной и смежных отраслей, коммерческие контракты, документы о сотрудничестве предприятий и компаний Росатома с партнерами и др. Деловую программу форума дополняет обширная выставочная экспозиция ведущих компаний мировой атомной энергетики и смежных отраслей, которые демонстрируют свои высокотехнологичные решения и продукты.

Оператор форума – коммуникационная компания «Атомэкспо». Платиновым спонсором IX Международного форума «АТОМЭКСПО 2017» выступает Банк ВТБ, Серебряным спонсором - Урановый холдинг «АРМЗ». Партнеры форума: АО «Концерн Росэнергоатом», финская компания «Saanio & Riekkola Oy», а также компании «Worley Parsons» и ABBYY LS.