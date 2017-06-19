Президент Владимир Путин назначил нового начальника ГИБДД. Теперь автоинспекцию возглавляет генерал-майор полиции Михаил Черников, который ранее возглавлял управление МВД по Хабаровскому краю.

«Назначить генерал-майора полиции Черникова Михаила Юрьевича — начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе президента.

Михаилу Черникову 43 года. В 1995 году он начал свою карьеру с должности госавтоинспектора дорожного надзора ГАИ в Ачинске (Красноярский край). В 2006 году Черников стал главой управления ГИБДД Красноярского края. Проработав в этой должности пять лет, он стал заместителем начальника управления МВД по Ставропольскому краю. Еще спустя четыре года, в 2015-м, указом президента Черников был назначен начальником управления МВД России по Хабаровскому краю.

Начальник УМВД России по Хабаровскому краю Михаил Черников на турнире по дзюдо УМВД России по Хабаровскому краю

Впрочем, карьерный взлет Черникова, возможно, связан как раз с красноярским этапом его работы. Когда он возглавлял УГИБДД Красноярского края, его начальником, главой краевого ГУ МВД, был Александр Горовой, который сейчас является первым заместителем министра внутренних дел и курирует, в том числе, Госавтоинспекцию. В том числе поэтому в прессе сразу после отставки Нилова начали обсуждать Черникова в качестве его вероятного преемника.

Предыдущий глава ГИБДД, Виктор Нилов, был оправлен в отставку в начале марта. Официально отставка объяснялась возрастом главы ГИБДД, ему к тому моменту уже было 62 года, министр внутренних дел Владимир Колокольцев сказал уходящему на пенсию коллеге много хороших слов.

Виктор Нилов Кирилл Лебедев/"Газета.Ru"

Однако, по информации, например, «Коммерсанта», все было намного сложнее. В конце 2016 года в ГИБДД прошла масштабная проверка МВД. По ее итогам руководству ГИБДД были высказаны жесткие претензии: отмечалось, что дорожная полиция работает слишком обособленно, то есть в недостаточной мере взаимодействует с другими службами МВД. Также отмечалась неудовлетворительная работа отдельных подразделений ГИБДД.

Также смену руководства ведомства связывали с предстоящей реформой ГИБДД: сообщалось, что ведомство в привычном виде будет ликвидировано, скорее всего, в 2018 году. По этой информации в МВД уже принято решение объединить ведомство с патрульно-постовой службой, что, по замыслу авторов реформы, поможет не только улучшить показатели работы, но и оптимизировать штаты обеих структур. Впрочем, проведение реформы отложено до конца Чемпионата мира по футболу, то есть, по крайней мере, до лета 2018 года.

Реформа ГИБДД, по данным «Новых известий», готовилась чиновниками на протяжении последних трех лет. Причем изначально была идея «обкатать» реформу в Санкт-Петербурге, но потом было решено провести ее во всей стране одновременно.

По сути упразднение ГИБДД является отказом от «советского наследия»: в странах Европы и Соединенных Штатах дорожная полиция следит и за соблюдением правил дорожного движение, и за правопорядком. Подобные реформы прошли и во многих постсоветских странах. Отдельные госавтоинспекции упразднены не только в странах Балтии, но и в Грузии и на Украине.