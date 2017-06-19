Министерство финансов предлагает полностью отказаться от дальнейшего пополнения Фонда национального благосостояния и, более того, прорабатывает возможность консолидации средств суверенных фондов. Об этом, как передает агентство «Прайм», журналистам рассказал министр финансов России Антон Силуанов.

«Ситуация, которая была изначально заложена в Бюджетный кодекс по наличию двух суверенных фондов, — она, конечно, изменилась. Цены на нефть сократились, и мы сейчас не пополняем фонды. Те пополнения, которые у нас в этом году будут осуществлены, пойдут на восстановление Резервного фонда в следующем году. Это 623 миллиарда рублей. В этой связи важно и нужно думать о том, насколько целесообразно сохранение нормы, сверх которой будет пополняться Фонд национального благосостояния», — сказал Силуанов.

Федеральное правительство в минувший четверг, напомним, одобрило поправки в Бюджетный кодекс, в том числе — исключение из закона нормы о величине Резервного фонда, после достижения которой, согласно существующему бюджетному правилу, власти начинают пополнять ФНБ. Если эти поправки будут одобрены парламентом, то это и будет означать фактически прекращение пополнение ФНБ.

Напомним, Резервный фонд и ФНБ были созданы в 2008 году, тогда на две части был разделен Стабилизационный фонд, в который правительство просто направляло все нефтегазовые доходы от незапланированного роста цен на углеводороды.

Строительство нефтяной платформы / pixabay.com

Резервный фонд, согласно закону, является источником финансирования дефицита бюджета в случае резкого падения доходов казны. То есть он мало чем отличается от старого Стабфонда. А ФНБ создавался как часть механизма пенсионного обеспечения граждан на длительную перспективу, средства которого предполагалось инвестировать в долгосрочные самоокупаемые инфраструктурные проекты.

Иногда, правда, он использовался не по назначению: например, именно из средств ФНБ был выдан кредит правительству Виктора Януковича в конце 2013 года, расплатиться с ним Украина не может до сих пор. В итоге оказалось, что два фонда, фактически, начали дублировать друг друга — возможно это стало одной из причин появления идеи об объединении суверенных фондов, а не только относительно «слабые» возможности по накапливанию резервов.

О том, что ФНБ в некоторой перспективе перестанет существовать говорила еще в начале июня глава Счетной палаты Татьяна Голикова. «Если вы посмотрите на то бюджетное правило, которое скоро будет обсуждаться, то вы увидите, что Минфин, с одной стороны, ужесточая план по расходам, устанавливая базовую цену отсечения, говорит, что если в Резервном фонде денег недостаточно, то источником его пополнения будет ФНБ. Это означает, что в перспективе Министерство финансов предполагает, что ФНБ существовать не будет», — сказала Голикова в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

Антон Силуанов, министр финансов Российской Федерации / YouTube.com

Впрочем, Антон Силуанов заверил журналистов, что все уже принятые решения по инвестированию средств ФНБ должны быть выполнены. «Мы считаем, что те решения, которые были приняты по Фонду национального благосостояния по инвестированию в инфраструктурные проекты, они должны быть выполнены. Но другая оставшаяся часть ФНБ — это тот же самый источник для финансирования расходов федерального бюджета, такие же средства, как и Резервный фонд. Не исключаю, что мы можем рассмотреть вопрос о консолидации ресурсов этих резервных фондов для того, чтобы создать единый объем финансирования ресурсов источников дефицита бюджета», — сказал глава Министерств финансов.