В воскресенье на парламентских выборах во Франции абсолютное большинство получила центристская партия нового президента Эммануэля Макрона «Вперед, республика!» (La République En Marche!). СМИ комментируют значение этого события.

Еще год назад, пишет Financial Times, Франция демонстрировала симптомы острой аллергии на экономические реформы – социальную нестабильность, рост популизма, массово нелюбимый президент, несговорчивый парламент. Однако теперь законодательная и исполнительная власть оказалась в руках людей, которые намерены реформировать экономику в интересах бизнеса.

Агитация кандидата от партии "Вперед, республика" на парламентских выборах -2017 Marianne Casamance

Победа Макрона на президентских выборах в мае 2017 г. была знаковым и обсуждаемым событием, но чтобы действительно претворить в жизнь свою программу, ему нужна была парламентская поддержка. Сразу после избрания Макрона президентом некоторые комментаторы в СМИ заговорили о том, что при всей символичности этой победы исход парламентских выборов будет важнее с практической точки зрения. И вероятность того, что перевес окажется в пользу сторонников Макрона, невелика.

Тем не менее, по итогам парламентских выборов центристы, представленные партией Макрона, получили 350 мандатов из 577. Правда, 57% граждан вообще не пришли на выборы. Впрочем, оговаривает FT, некоторые аналитики считают, что низкая явка – это, может быть, не столько проявление нарастающей неприязни к Макрону, сколько проявление выжидательной позиции, которую граждане заняли по отношению к новой власти.

Теперь, когда у Макрона есть необходимая поддержка, комментирует FT, вопрос в том, сможет ли он претворить в жизнь свои планы. Оценка его президентства будет зависеть от того, насколько успешно он проведет реформу на рынке труда, что он обещал сделать к сентябрю. Если ему не удастся это сделать, это сильно подорвет к нему доверие как среди французов, так и за рубежом.

Париж празднует победу Эмманюэля Макрона на президентских выборах Lorie Shaull

Wall Street Journal подчеркивает, что победа центристов в парламенте нарушила политическую традицию, существовавшую во Франции с окончания Второй мировой войны. Ранее ситуация в парламенте определялась преобладанием правых или левых сил (социалистов или республиканцев). Теперь большинство место получили депутаты от партии, которая не относит себя ни к правым, ни к левым.

Также, будучи ударом по традиции, исход парламентских выборов стал и ударом по истеблишменту. Социалисты, которые в течение последних пяти лет преобладали в парламенте, получили всего 45 мест. Почти сразу после этого их лидер ушел в отставку, заявив, что левым надо полностью пересмотреть свои методы и идеи. Правоцентристский альянс, организованный республиканцами, получил 137 мест, в то время как ранее у них было 225 мест.

Масштаб поражения истеблишмента, комментирует WSJ, - следствие того, что его представителям, независимо от их положения в политическом спектре, не удалось оживить в стране экономику, смягчить нарастающую напряженность вокруг мусульманского меньшинства и снизить уровень безработицы.

Кроме того, основание противостояния сместилось с традиционной полемики между правыми и левыми в сторону полемики между сторонниками глобализации и сторонниками экономического национализма. Позицию экономического национализма в складывающийся новой парадигме заняла партия «Национальный фронт», лидер которой Марин Ле Пен была соперницей Макрона на президентских выборах.я