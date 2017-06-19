Эксперт: Турецкие компании видят бизнес-потенциал проекта АЭС «Аккую»

В Москве в рамках IX Международного Форума по атомной энергии АТОМЭКСПО подписано соглашение об основных условиях вхождения турецких компаний в состав акционеров проектной компании АО «Аккую Нуклеар», которая будет строить и эксплуатировать первую в Турции атомную электростанцию.

Госкорпорация «Росатом» приняла решение ввести в проект консорциум турецких компаний, в который вошли «Дженгиз Холдинг» (Cengiz Holding A.Ş.), АО «Колин Иншаат» (Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A. Ş.) и АО «Кальон Иншаат» (Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.). Сумма сделки не разглашается до подписания Инвестиционного Соглашения (Shareholders Agreement), которое ожидается до конца 2017 года. В итоге будет сформирован уставной капитал в размере, достаточном для реализации проекта.

Подписанное соглашение обеспечивает возможность привлечения необходимых объемов заёмного финансирования и станет первым в мировой практике участием внешних инвестиций в атомно-энергетических ВОО проектах ("build-own-operate"/ «строй-владей-эксплуатируй»).

Консорциум приобретёт 49% акций АО «Аккую Нуклеар» (AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ), которое было учреждено в Турции для реализации проекта АЭС «Аккую». Согласно подписанному в 2010 году межправительственному соглашению, не менее 51% акций должны принадлежать российским компаниям.



Леонид Гусев, эксперт Аналитического центра МГИМО (У) МИД РФ:

Подписание соглашения говорит о высокой заинтересованности турецкой стороны в скорейшей реализации проекта строительства первой в стране атомной станции. Это также означает и то, что турецкие компании видят бизнес-потенциал проекта АЭС «Аккую», так как это частные инвестиции, которые осуществляются исключительно из экономических соображений.

Тот факт, что на днях турецкий регулятор выдал лицензию на генерацию электроэнергии на будущей атомной станции, а теперь подписано соглашение об участии турецкого бизнеса в проекте в качестве акционеров, означает, что реализации проекта дан новый импульс.