«Коммерсантъ» в статье «В Донбасс пойдут иным путем» утверждает, что в Киеве разработан новый план «мирной реинтеграции» ДНР и ЛНР.

«В Крыму подморозило цены»: российские курорты пересчитывают туры по погоде.

«Выдвижение Евгения Ройзмана сместилось к Москве»: у свердловского отделения «Яблока» возник конфликт с руководством партии.

РБК в статье «Один маленький шаг для ЦБ» пишет, почему регулятор снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта.

В статье «"Смертельный крест" на нефти» дается ответ на вопрос, почему стоимость WTI и Brent снижается четвертую неделю подряд.

«Германия не хочет страдать за Россию»: Ангела Меркель выступила против новых санкций Соединенных Штатов.

«Известия»: «Президент проинспектирует Екатеринбург и Ижевск». Владимир Путин лично проверит первые результаты работы врио глав регионов.

«Заемщиков защитят от дискриминации»: Минфин и Центробанк приступили к анализу нарушений в сфере страхования клиентов банков.

«Международных наблюдателей рассмотрят зеркально»: к выборам президента 2018 года могут не допустить миссии из США, Украины, Великобритании и Франции.

«Газета.ru»: «Макрон взял карт-бланш». Сторонники Макрона получили большинство мест в парламенте Франции.

«Миллионеры готовятся к апокалипсису»: богатые американцы строят бомбоубежища на Среднем Западе.

В статье «Наследство аль-Багдади» дается прогноз, что станет с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в РФ) после смерти аль-Багдади.

The Economist: «Французские выборы. Демократическая революция Эммануэля Макрона» (The French election: Emmanuel Macron’s democratic revolution). Французскому президенту Эммануэлю Макрону уже удалось трансформировать в своей стране политику. Теперь дело за экономической реформой.

«Пожар в башне Гренфель: смертоносный пожар в Лондоне разжег политический кризис» (The Grenfell Tower fire: A deadly blaze in London sparks a political crisis). Пожар в лондонской высотке, возможно, станет символом, знаменующим конец целой эпохи в британской политике.

Bloomberg: «Макрон получил большинство во французском парламенте, по оценкам социологов» (Macron Wins Majority in French Parliament, Pollsters Project). Представители политического движения, основанного новым президентом Франции всего год назад, по всей видимости, получили большинство мандатов во французском парламенте.

«Осторожнее с обвинениями правительства в пожаре в лондонской многоэтажке» (Beware of Blaming Government for London Tower Fire). Причина лондонского пожара еще не установлена, и непонятно, каким образом пламя так быстро охватило 24-этажный дом. Поэтому делать далекоидущие выводы из этой истории преждевременно.

The Wall Street Journal: «Макрон рассчитывает на убедительную победу на парламентских выборах» (Macron Set for Convincing Win in Parliamentary Vote). Вполне вероятно, что единомышленники французского президента Эммануэля Макрона получат в парламенте Франции подавляющее большинство мандатов. Это даст Макрону возможность беспрепятственно проводить свои экономические реформы.

«Макрон нанес сокрушительный удар по французскому истеблишменту» (Macron Deals a Crippling Blow to France’s Establishment). По итогам решительной победы на парламентских выборах сторонников президента Франции Эммануэля Макрона мандатов лишились представители традиционных партий, которые управляли Францией со времен Второй мировой войны.