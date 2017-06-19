Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев во второй раз продлил отпуск, в котором он находится с 22 мая. Это официальная информация. А по слухам у губернатора серьезные проблемы со здоровьем, в марте он перенес операцию на сердце и с тех пор так и не смог начать полноценно работать. Некоторые говорят даже о смерти, губернатор слишком давно не повалялся на публике, в администрации области эти слухи, конечно, опровергают.

Конечно, ситуация в Кемеровской области уникальна даже для России, но все-таки нельзя не задаться вопросом: как же так получается, что даже на региональном уровне транзит власти оказывается гигантской проблемой? И как выстроить работающую схему?