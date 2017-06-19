В воскресенье днем из Екатеринбурга пришла неожиданная новость. Региональное отделение Партии народной свободы («Парнас») решило выдвинуть Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы области. Таким образом для оппозиционного политика создана «страховка», которая, фактически, лишает смысла работу некоторых активистов местного «Яблока» по срыву выдвижения в губернаторы мэра Екатеринбурга.

Согласно закону, для того, чтобы выдвинуться в губернаторы, Евгению Ройзману необходимо заручиться поддержкой одной из политических партий, а также пройти «муниципальный фильтр». Ранее Ройзман договорился с партией «Яблоко», что будет выдвинут именно от нее. Предполагалось, что само выдвижение произойдет 17 июня, на региональной конференции. Однако все пошло не так, ка было задумано: конференция была сорвана.

Лидер регионального отделения Юрий Переверзев перед началом конференции сделал заявление о том, что он и еще 10 делегатов выходят из «Яблока» в связи с «волюнтаристской позицией» федерального руководства партии, которое предложило только одну кандидатуру — главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

Евгений Ройзман и Григорий Явлинский на конференции регионального "Яблока" yabloko.ru

Но о том, что выдвижение Ройзмана планируется сорвать, было известно заранее: в город прилетел для участия в конференции основатель партии Григорий Явлинский и заверил всех, что договоренности между «Яблоком» и Ройзманом сохраняются — мэр Екатеринбурга будет выдвинут на заседании федерального бюро партии. Правда, судя по информации издания Znak.com, пройдет оно только в среду, 21 июня, так как закон требует за три дня до рассмотрения решения уведомить о его подготовке региональную избирательную комиссию.

Дата выдвижения крайне важна для Ройзмана. Дело в том, что только после того, как документы поступят в избирательную комиссию, он получит право собирать подписи муниципальных депутатов для прохождения фильтра. К 24 июля необходимо собрать 126-132 подписи, а местные издания сообщают, что муниципальные депутаты уже испытывают давление: от них требуют поставить подписи в пользу уже выдвинутых кандидатов, то есть не Ройзмана. Так что проблемы с региональным отделением «Яблока» для Ройзмана очень некстати.

Именно поэтому «Парнас» принял решение поддержать Ройзмана таким образом, выдвинув его в губернаторы еще до «Яблока». При этом в «Парнасе» в курсе договоренностей между «Яблоком» и Ройзманом и, более того, надеются, что они будут соблюдены, об этом заявил глава регионального отделения Михаил Борисов. «Если же по каким-то причинам этого не произойдет, у Евгения Ройзмана, благодаря сегодняшнему решению "Парнаса", будет, по сути, резервный пакет документов для выдвижения», — сказал он изданию Znak.com.

Региональное отделение "Парнас" голосует за выдвижение Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области

Таким образом можно считать, что первый этап своей предвыборной кампании Евгений Ройзман прошел успешно — осталось «всего лишь» собрать подписи муниципальных депутатов и, собственно, выиграть выборы. Мэр Екатеринбурга уверен, что он сможет сделать и то, и другое. Более того, он считает, что в администрации области боятся его участия в выборах, а значит тоже считают его шансы на победу высокими.

Политологи также указывают на то, что без Евгения Ройзмана выборы в Свердловской области не будут конкурентными. В то же время президент Владимир Путин в субботу заявил, что никому из кандидатов в губернаторы не следует создавать «тепличных условий» во время выборов в сентябре 2017 года.

«Не нужно никому создавать каких-то тепличных условий. Все должно развиваться естественным путем. Самое главное, что можно посоветовать, — работать с полной отдачей, искренне, честно, нужно иметь вкус к этой работе. Если нет желания этого делать, то лучше не заниматься этим видом деятельности. Вот это самое главное», — сказал в программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым».