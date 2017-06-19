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19 июня 2017, 15:16
публичные лекции фоторепортаж

Лекция Кирилла Титаева о реформах. Фоторепортаж

Кирилл Титаев
Кирилл Титаев
Фото: Наташа Четверикова/Полит.ру

15 июня в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла с лекцией на тему «Реформы и исследования: как надо готовить решения» выступил социолог, ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Кирилл Дмитриевич Титаев.

Читайте статью Максима Руссо «Подготовка реформ» и смотрите фоторепортаж Наташи Четвериковой.

Разумная подготовка реформы должна включать в себя предварительные экспертные исследования, так как только на основании выявленных эмпирических фактов можно спланировать оптимальные действия, улучшающие ситуацию, считает Кирилл Титаев.

Если же при планировании реформы опираться исключительно на нормативные документы, исходить из видения ситуации, какой ее описывает существующий закон, а не какая она в действительности, удачно реформировать любую сферу невозможно. 

Прежде всего, эксперты часто заблуждаются. И их неверные суждения порой многократно цитируются и воспринимаются как очевидный факт. Например, при подготовке судебной реформы часто высказывается утверждения, что российские суды завалены необоснованными гражданскими исками. 

На деле же оказывается, что более 90 % исков судами удовлетворяются. Возникает труднообъяснимое положение. Надо признать, что или все-таки иски обоснованы, или же суды массово удовлетворяют необоснованные иски. 

При любом исследовании, которое будет положено в основу готовящейся реформы, необходимо каждое утверждение, претендующее на статус эмпирического факта, проверить, выясняя, действительно ли оно описывает реальное положение дел или же это распространенное заблуждение. Хотя это правило кажется очевидным, в мире множество реформ и решений опирается на ложные факты. 

Но если для конкретных единичных фактов сравнительно легко можно установить, верны они или нет, то для действий в юридическом поле это не так. Правовой дискурс во многом определяется не фактами, а мнениями, которые могут быть противоположными друг другу, и из которых нельзя выбрать одно окончательно верное. 

Известный американский юрист и теоретик права, судья апелляционного суда США в седьмом судебном округе Ричард Аллен Познер сказал в 1987 году: «Мы знаем, что если мы предложим правовую проблему двум равно прославленным правовым мыслителям, выбранным случайно, мы можем получить абсолютно несовместимые решения; поэтому очевидно, что мы не можем полагаться только на правовые знания, чтобы обеспечить решение значимых правовых проблем».

К тому же, как сообщил Кирилл Титаев, в очень многих случаях инициаторы реформ вовсе не понимают реальную механику работы каких-либо институтов. В результате их рекомендации становятся оторванными от жизни, трудновыполнимыми и бесполезными. 

Например, с 2007 года в российской милиции была начата борьба с замалчиванием совершаемых преступлений (за “регистрационную дисциплину”). Руководство полиции и прокуратуры на тот момент составляли люди, которые к практической работе имели отношения только в 1980-х годах, а последующие двадцать лет провели уже на руководящих должностях. 

В результате свою борьбу против сокрытия преступлений они вели, постоянно ужесточая требования к выдаче постановлений об отказе в возбуждении дела. Это вылилось в значительное повышение бюрократической нагрузки на участковых. 

Из-за необходимости заполнять множество бумаг реальная занятость участковых сократилась на 20 %. Причем все эти распоряжения были отданы без злого умысла, просто из-за непонимания, как в действительности происходит повседневная работа.

Таким образом, получается, что исследования должны служить распространению информации о фактах в реформируемой сфере, о ее механике работы и опираться только на эмпирические факты, а не на нормативные представления. Адресатом же таких исследований должна быть не власть, а максимально широкое экспертное сообщество и общественное мнение. 

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