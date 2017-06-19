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19 июня 2017, 18:00

Топ новостей 19 июня

Теракт у мечети в Лондоне
Теракт у мечети в Лондоне
Reuters

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Лондоне произошла очередная террористическая атака, Минобороны РФ вышло из соглашения с США о мирном небе в Сирии, а СМИ узнали о подготовке Киевом плана по возвращению Донбасса.

В Лондоне грузовик въехал в толпу людей

В севере Лондона около парка Finsbury грузовик въехал в толпу людей, выходящих из мечети с ночной молитвы людей. В результате один человек погиб, 10 ранены. Задержан 48-летний мужчина, двое его сообщников скрылись. Власти Великобритании рассматривают инцидент как потенциальный теракт. Позднее на Елисейских полях в Париже некая машина протаранила полицейский фургон, версия теракта пока не подтверждена.

Возглавляемая США коалиция заявила о звонке российским военным после атаки в Сирии

Возглавляемая США коалиция сбила на территории Сирии истребитель правительственной армии.  Военные после атаки «​связались с российскими коллегами по телефону через канал по снижению уровня конфликтов для деэскалации ситуации и прекращения атаки». Самолет выполнял задачу против боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). В Совфеде заявили, что теперь армия Асада может ответить коалиции с помощью комплексов С-300. Минобороны РФ вышло из соглашения с США о мирном небе в Сирии.

В Киеве разработали новый план сближения с ДНР и ЛНР

Киев решил поменять стратегию на неподконтрольных территориях юго-востока и начать процесс сближения с этими регионами. Разрабатывается законопроект, который предусматривает прекращение «антитеррористической операции» и «мирную реинтеграцию» Донбасса. Он может изменить правовой статус «оккупированных территорий».

ЕС продлил на год санкции против Крыма

Главы МИД стран-членов ЕС без обсуждения продлили на год санкции, введенные против Крыма. «Совет 19 июня 2017 года продлил ограничительные меры в ответ на незаконное присоединение Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2018 года», — говорится в сообщении Совета.

Назначен новый посол РФ в Турции

Алексей Ерхов назначен президентом новым послом России в Турции. До назначения Ерхов занимал должность директора департамента ситуационно-кризисного центра МИД России.

ВЦИОМ зафиксировал максимальную оценку экономического положения России

Опрос ВЦИОМ показал, что оценка опрошенными россиянами экономического положения России достигла максимума с 2008 года. Так, 17% опрошенных россиян оценили экономическую ситуацию в стране выше среднего, 23% — ниже, 57% — средне. В итоге индекс оценок экономического положения страны вырос до 51 пункта, что значительно выше среднего уровня по результатам аналогичных опросов прошлых лет.

В Петербурге задержанные 12 июня заявили о «газовой атаке» на свои камеры

В Петербурге задержанные на митинге 12 июня рассказали, что им в камеры пустили газ, чтобы угомонить «буйного» активиста. В итоге газ распространился на все камеры, и некоторым стало плохо. В ОВД вызвали скорую помощь, а задержанных пришлось эвакуировать. В МВД применение газа подтвердили, но назвали его законным.

Путин утвердил изменения в ТК о выплате премиальных за сверхурочную работу

 
Владимир Путин сажает дерево / kremlin.ru

Владимир Путин утвердил изменения в закон о ТК, согласно которым уточняется порядок неполной рабочей смены, а также предоставления перерыва во время рабочего дня. Отныне для работающих на условиях неполного рабочего времени ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем.

Роскомнадзор потребует от Дурова предоставить сведения о Telegram

Руководитель Роскомнадзора потребует лично у владельца мессенджера Telegram Павла Дурова предоставить сведения о программе, чтобы внести ее в соответствующий реестр. Алексей Жаров уточнил, что Роскомнадзор «ждет-ждет» от мессенджера ответа, но пока не получил его. Он также выступил за отмену реестра блогеров.

Журналист Валерий Фадеев возглавил Общественную палату РФ

Секретарем Общественной палаты шестого состава стал журналист и общественный деятель Валерий Фадеев. Он сменил президента Благотворительного фонда помощи военнослужащим и участникам боевых действий «Солдаты XXI века» Вячеслава Бочарова.

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