Топ новостей 19 июня

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Лондоне произошла очередная террористическая атака, Минобороны РФ вышло из соглашения с США о мирном небе в Сирии, а СМИ узнали о подготовке Киевом плана по возвращению Донбасса.

В севере Лондона около парка Finsbury грузовик въехал в толпу людей, выходящих из мечети с ночной молитвы людей. В результате один человек погиб, 10 ранены. Задержан 48-летний мужчина, двое его сообщников скрылись. Власти Великобритании рассматривают инцидент как потенциальный теракт. Позднее на Елисейских полях в Париже некая машина протаранила полицейский фургон, версия теракта пока не подтверждена.

BREAKING: A VEHICLE DROVE INTO CROWD OF MUSLIM LEAVING THE #MOSQUE IN #FINSBURY #LONDON, casualties reported #finsburyattack #londonattack pic.twitter.com/9JD42favTc