Решать вопрос Донбасса не военным, а мирным путем, прекратив силовую операцию в регионе и стараясь сделать Украину привлекательной для жителей ДНР и ЛНР намерен Киев. Как утверждают СМИ, именно такой план украинские власти выдвинули незадолго до поездки президента Украины Виктора Порошенко в США.

Как пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на свои источники, украинские власти вновь возвращаются к идее повлиять на жителей самопровоглашенных республик, сделав Украину для них более привлекательной. При этом, утверждает газета, разрабатываемый в администрации президента Порошенко законопроект предусматривает прекращение «антитеррористической операции» (АТО) и «мирную реинтеграцию» территорий, правовой статус которых Киев якобы тоже готов изменить, отказавшись от термина «оккупированные территории».

В тоже время по оценке опрошенных изданием экспертов против этой инициативу Киева может сыграть то, что она включает в себя предложение объявить в некоторых районах Донецкой и Луганской областей военное положение.

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился Георгий Чижов, вице-президент фонда «Центр политических технологий», руководитель украинского бюро фонда. По его мнению, подобная стратегия могла бы дать неплохие результаты, однако не слишком вероятно, чтобы соответствующий законопроект прошел в Верховной Раде.

«Прежде всего, надо понимать, что есть «красные линии», которые украинская сторона не может перейти в этом вопросе. Первая из них (за которую, может, в принципе и могла бы зайти высшая украинская власть), – это признание особого статуса территорий, которые ей неподконтрольны. Но провести это в виде изменений в Конституцию, а по большому счету это – изменения именно такого уровня, будет очень трудно, если не невозможно. Потому что в Верховной Раде не получится собрать нужно количество голосов в поддержку этой идеи.

Подразделение бойцов АТО / focus.ua

Другое дело – изменение правового статуса АТО, антитеррористической операции. Действительно, можно прекратить АТО, которая с самого начала называлась достаточно странно (это была, похоже, калька с российских политических реалий, где любую силовую операцию уже довольно давно стало принято стало называть контртеррористической или антитеррористической), если придать вооруженный борьбе, которая идет на востоке Украины против сепаратистов, какой-то другой статус. Ну, в частности, тогда можно было бы ввести и военное положение, о котором пишут СМИ.

Конечно, Украине еще предстоит определиться, воюет она с сепаратистами или с Россией. Это все тоже довольно сложно, и тоже может вызвать очень большие дебаты и очень серьезные конфликты.

Что значит «реинтеграция» в этом ключе? Если исходить из Минских соглашений, то, как мы помним, требовалась известная последовательность действий. Это – прекращение огня, разведение враждующих сторон, проведение выборов, амнистия и установление контроля над границей. Российская сторона и непризнанные республики считают, что именно в таком порядке все и должно происходить, тогда как украинская сторона говорит, что сначала нужно восстановление контроля над границей, разоружение незаконных вооруженных формирований, а затем уже проводить выборы. Ну, в нагрузку еще – хорошо бы возможность для украинских политических партий вести агитацию, но это уже мелочи. Словом, тут стороны зашли в тупик, и мы это уже обсуждали.

Так вот, сейчас европейцы, насколько мне известно, предлагают Украине другой порядок действий. Украина, со своей стороны, по их мнению, должна объявить о проведении выборов, но сами выборы не состоятся до того момента, пока Киеву не будет возвращен контроль над границей, обеспечена безопасность избирательных участков, возможность проведения избирательных кампаний, и так далее. То есть от Украины требуется как бы символических шаг: само назначение выборов и все-таки признание какого-то особого статуса за этими территориями.

На этот символический шаг Украина, если бы она управлялась одним человеком, теоретически могла бы пойти – под гарантии европейцев, что дальше те будут давить уже на Россию, требуя от нее вывести каких-то военных (пусть даже Россия всегда говорит, что их там нет), соблюдать контроль над границей. Словом, я думаю, президент Порошенко мог бы на такой шаг пойти, если бы для этого не требовалось парламентское большинство. А вот его получение, как мы уже говорили, представляется малореальным.

В этом и есть суть тупика, который мы с этой ситуации имеем, и будут идеи, как можно из этого тупика выйти, это может стать началом определенного прорыва. Но хотелось бы увидеть, насколько революционны готовящиеся, как пишут газеты, предложения.

Улица Киева во время прохода ВС Украины / twitter.com

Что касается смены статуса с АТО на военное положение, то это, по-моему, просто логично. Единственное, что тут надо внимательно читать законодательные акты про военное положение: может ли оно действовать на части страны и не затрагивать все остальное? Потому что, конечно, переходить полностью на военное положение Украине сейчас не имеет никакого смысла: в стране в целом идет экономический рост, появляются какие-то инвестиции. Собственно, Украина сейчас может быть достаточно успешной, продолжая развиваться как мирная демократическая страна, а не как воюющая.

Что же до идеи ввести для жителей ДНР и ЛНР ряд льгот и послаблений, а также упростить порядок получения ими украинских пенсий, и идеи наладить торговлю между этими территориями и подконтрольными Киеву частями Украины, о которых говорят источники СМИ, то это, думаю, было бы очень неплохо. Это было бы и правильно, и справедливо. Другой вопрос – что прежде Украина называла условием для возобновления торговли отказ от введения внешнего управления на украинских предприятиях, которые существуют в Донбассе – и на которых это управление, как вы помните, все же было введено. Но, возможно, теперь к этой идее прислушаются.

Очень важным фактором для того, чтобы повысить привлекательность Украины для жителей неподконтрольных Киеву территорий, главным образом, думаю, стала бы возможность просто рассказывать им, что происходит на Украине. Потому что экономически сейчас хотя и украинцы живут не блестяще, но жители неподконтрольных Киеву территорий живут еще хуже. Однако их удерживает от возврата к Украине то, что им рассказывают про бандеровцев, еще про какие-то страшные вещи.

Если бы украинские СМИ хотя бы получили возможность доступа к этой аудитории, это могло бы помочь. Но второй вопрос – это что там должны бы действовать очень профессиональные журналисты и государственные пропагандисты, они должны быть убедительными, чтобы их слушали и воспринимали. А государственная пропаганда на Украине пока не очень сильна. Ну, в одной стороны в стране практически все значимые СМИ находятся в частных руках, а Министерство государственной пропаганды, созданное несколько лет назад до сих пор оставляет желать лучшего.

Но думаю, пришел момент, когда украинская сторона должна сделать какие-то шаги по выполнению Минских соглашений, потому что этого требует Запад. И, думаю, украинская сторона попытается это сделать как-то разумно, чтобы «мяч перешел на российскую сторону» и Запада давил уже на Россию», – сказал Георгий Чижов.