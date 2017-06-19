Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
19 июня 2017, понедельник, 22:41
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Воровали по-крупному: в области выявлено более 1,7 тысяч нарушений в сфере ЖКХ
У ребенка речевые нарушения? Обратитесь к остеопату
Титул «Мисс ФК «Тюмень» завоевала Полина Телиус (ФОТО)
Тюменцы начинают всероссийскую видеолетопись участников ВОВ
Мотоциклисты без прав дважды попадали в ДТП в Тюмени
Глава ГИБДД обсудит с тюменцами дорожную безопасность
Тюменские поэты прочтут стихи Евгения Евтушенко
В Тюмени уличных псов будут ловить на Литейщиков и Герцена, Победы и Маршака
Казино в Тобольске закрывали дважды
В Тюмени создается Федеральный исследовательский центр (ФИЦ)
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
19 июня 2017, 19:25
Донецк Украина
Георгий Чижов

Будущее Донбасса сквозь «красные линии»

Операция АТО вблизи Донецка
Операция АТО вблизи Донецка
focus.ua

Решать вопрос Донбасса не военным, а мирным путем, прекратив силовую операцию в регионе и стараясь сделать Украину привлекательной для жителей ДНР и ЛНР намерен Киев. Как утверждают СМИ, именно такой план украинские власти выдвинули незадолго до поездки президента Украины Виктора Порошенко в США.

Как пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на свои источники, украинские власти вновь возвращаются к идее повлиять на жителей самопровоглашенных республик, сделав Украину для них более привлекательной. При этом, утверждает газета, разрабатываемый в администрации президента Порошенко законопроект предусматривает прекращение «антитеррористической операции» (АТО) и «мирную реинтеграцию» территорий, правовой статус которых Киев якобы тоже готов изменить, отказавшись от термина «оккупированные территории».

В тоже время по оценке опрошенных изданием экспертов против этой инициативу Киева может сыграть то, что она включает в себя предложение объявить в некоторых районах Донецкой и Луганской областей военное положение.

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился Георгий Чижов, вице-президент фонда «Центр политических технологий», руководитель украинского бюро фонда. По его мнению, подобная стратегия могла бы дать неплохие результаты, однако не слишком вероятно, чтобы соответствующий законопроект прошел в Верховной Раде.

«Прежде всего, надо понимать, что есть «красные линии», которые украинская сторона не может перейти в этом вопросе. Первая из них (за которую, может, в принципе и могла бы зайти высшая украинская власть), – это признание особого статуса территорий, которые ей неподконтрольны. Но провести это в виде изменений в Конституцию, а по большому счету это – изменения именно такого уровня, будет очень трудно, если не невозможно. Потому что в Верховной Раде не получится собрать нужно количество голосов в поддержку этой идеи.

 
Подразделение бойцов АТО / focus.ua

Другое дело – изменение правового статуса АТО, антитеррористической операции. Действительно, можно прекратить АТО, которая с самого начала называлась достаточно странно (это была, похоже, калька с российских политических реалий, где любую силовую операцию уже довольно давно стало принято стало называть контртеррористической или антитеррористической), если придать вооруженный борьбе, которая идет на востоке Украины против сепаратистов, какой-то другой статус. Ну, в частности, тогда можно было бы ввести и военное положение, о котором пишут СМИ.

Конечно, Украине еще предстоит определиться, воюет она с сепаратистами или с Россией. Это все тоже довольно сложно, и тоже может вызвать очень большие дебаты и очень серьезные конфликты.

Что значит «реинтеграция» в этом ключе? Если исходить из Минских соглашений, то, как мы помним, требовалась известная последовательность действий. Это – прекращение огня, разведение враждующих сторон, проведение выборов, амнистия и установление контроля над границей. Российская сторона и непризнанные республики считают, что именно в таком порядке все и должно происходить, тогда как украинская сторона говорит, что сначала нужно восстановление контроля над границей, разоружение незаконных вооруженных формирований, а затем уже проводить выборы. Ну, в нагрузку еще – хорошо бы возможность для украинских политических партий вести агитацию, но это уже мелочи. Словом, тут стороны зашли в тупик, и мы это уже обсуждали.

Так вот, сейчас европейцы, насколько мне известно, предлагают Украине другой порядок действий. Украина, со своей стороны, по их мнению, должна объявить о проведении выборов, но сами выборы не состоятся до того момента, пока Киеву не будет возвращен контроль над границей, обеспечена безопасность избирательных участков, возможность проведения избирательных кампаний, и так далее. То есть от Украины требуется как бы символических шаг: само назначение выборов и все-таки признание какого-то особого статуса за этими территориями.

На этот символический шаг Украина, если бы она управлялась одним человеком, теоретически могла бы пойти – под гарантии европейцев, что дальше те будут давить уже на Россию, требуя от нее вывести каких-то военных (пусть даже Россия всегда говорит, что их там нет), соблюдать контроль над границей. Словом, я думаю, президент Порошенко мог бы на такой шаг пойти, если бы для этого не требовалось парламентское большинство. А вот его получение, как мы уже говорили, представляется малореальным. 

В этом и есть суть тупика, который мы с этой ситуации имеем, и будут идеи, как можно из этого тупика выйти, это может стать началом определенного прорыва. Но хотелось бы увидеть, насколько революционны готовящиеся, как пишут газеты, предложения.

 
Улица Киева во время прохода ВС Украины / twitter.com

Что касается смены статуса с АТО на военное положение, то это, по-моему, просто логично. Единственное, что тут надо внимательно читать законодательные акты про военное положение: может ли оно действовать на части страны и не затрагивать все остальное? Потому что, конечно, переходить полностью на военное положение Украине сейчас не имеет никакого смысла: в стране в целом идет экономический рост, появляются какие-то инвестиции. Собственно, Украина сейчас может быть достаточно успешной, продолжая развиваться как мирная демократическая страна, а не как воюющая.

Что же до идеи ввести для жителей ДНР и ЛНР ряд льгот и послаблений, а также упростить порядок получения ими украинских пенсий, и идеи наладить торговлю между этими территориями и подконтрольными Киеву частями Украины, о которых говорят источники СМИ, то это, думаю, было бы очень неплохо. Это было бы и правильно, и справедливо. Другой вопрос – что прежде Украина называла условием для возобновления торговли отказ от введения внешнего управления на украинских предприятиях, которые существуют в Донбассе – и на которых это управление, как вы помните, все же было введено. Но, возможно, теперь к этой идее прислушаются.

Очень важным фактором для того, чтобы повысить привлекательность Украины для жителей неподконтрольных Киеву территорий, главным образом, думаю, стала бы возможность просто рассказывать им, что происходит на Украине. Потому что экономически сейчас хотя и украинцы живут не блестяще, но жители неподконтрольных Киеву территорий живут еще хуже. Однако их удерживает от возврата к Украине то, что им рассказывают про бандеровцев, еще про какие-то страшные вещи.

Если бы украинские СМИ хотя бы получили возможность доступа к этой аудитории, это могло бы помочь. Но второй вопрос – это что там должны бы действовать очень профессиональные журналисты и государственные пропагандисты, они должны быть убедительными, чтобы их слушали и воспринимали. А государственная пропаганда на Украине пока не очень сильна. Ну, в одной стороны в стране практически все значимые СМИ находятся в частных руках, а Министерство государственной пропаганды, созданное несколько лет назад до сих пор оставляет желать лучшего.

Но думаю, пришел момент, когда украинская сторона должна сделать какие-то шаги по выполнению Минских соглашений, потому что этого требует Запад. И, думаю, украинская сторона попытается это сделать как-то разумно, чтобы «мяч перешел на российскую сторону» и Запада давил уже на Россию», – сказал Георгий Чижов.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Спецназ полиции Франции
Напавший на французских жандармов в центре Парижа уничтожен
Фильм ФБК "Он вам не Димон"
Фонд однокурсника Медведева направил Навальному досудебные претензии
RC-135V ВВС США
Пентагон объявил о смене диспозиции самолетов коалиции в Сирии
«Стадион Фишт» в Сочи
Сборная Германии обыграла Австралию в матче Кубка конфедераций
Коллегия Роскомнадзора
Роскомнадзор потребует от Дурова предоставить сведения о Telegram
20:58 Пентагон объявил о передислокации самолетов коалиции в Сирии
20:21 Сборная Германии обыграла Австралию в матче Кубка конфедераций
20:05 Глава Российского авторского общества получил 1,5 года колонии
19:29 Напавший на французских жандармов в центре Парижа уничтожен
19:07 Фонд однокурсника Медведева направил Навальному досудебные претензии

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Виктор Пацаев
Виктор Иванович Пацаев
19 июня 1933 года родился Виктор Пацаев, советский космонавт, член погибшего экипажа «Союз-11».
18:59 Продюсеры «Пиратов Карибского моря» собрались «убить» Джека Воробья
18:43 Патогенные бактерии забирают гены устойчивости к антибиотикам у других бактерий
18:20 Спрос на евробонды превысил предложение Минфина РФ
17:50 В Роскомнадзоре поддержали предложение отменить реестр блогеров
17:49 На Елисейских полях машина протаранила автомобиль полиции
17:09 Предполагаемая виновница ДТП с «пьяным мальчиком» предложила пройти тест на полиграфе
17:08 СК назвал причину столкновения поездов у Курского вокзала
17:04 «Город великанов» оказался исламским торговым городом X века
16:45 Роскомнадзор потребует от Дурова предоставить сведения о Telegram
16:12 Полиция Петербурга заявила о законности применения перцового газа против задержанных
15:45 У Курского вокзала поезд столкнулся с электричкой
15:25 Окончательно доказана гипотеза Кеплера об упаковке шаров
15:19 Явлинский начал сбор подписей за выход РФ из военных конфликтов
14:27 В Кремле рассказали о деталях интервью Стоуна с Путиным
14:19 Военные РФ заявили о прекращении взаимодействия с США по Сирии
14:02 Group-IB заблокировала сайты мошенников, использовавших бренд «Аэрофлот»
14:01 Число жертв пожара в лондонской высотке могло достичь 79 человек
13:52 Археологи выяснили время появления города Вязьмы
13:36 Кремль отреагировал на продление санкций против Крыма
13:19 Киев заявил об отъезде Порошенко в США
13:08 Минфин РФ начал размещать 10-летние и 30-летние евробонды
12:27 Путин утвердил изменения в ТК о выплате премиальных за сверхурочную работу
12:10 Курс евро превысил 65 рублей впервые с февраля
12:01 Назначен новый посол РФ в Турции
11:47 ВЦИОМ зафиксировал максимальную оценку экономического положения России
11:40 В ряде регионов России объявлен желтый уровень опасности
11:26 Журналист Валерий Фадеев возглавил Общественную палату РФ
11:25 Березкин пообещал не влиять на редакционную политику РБК
11:17 ЦБ отозвал лицензии у двух небанковских кредитных организаций
10:48 ЕС продлил на год санкции против Крыма
10:38 В Киеве разработали новый план сближения с ДНР и ЛНР
10:28 Совфед пригрозил США ответом с помощью С-300 в Сирии
10:18 В Петербурге задержанные 12 июня заявили о «газовой атаке» на свои камеры
10:05 Нефть начала дешеветь после сообщения о буровых установках в США
10:00 ЦСР Кудрина назвал бессмысленными меры по снижению давления силовиков на бизнес
09:46 ВВС США и Украины выполнят наблюдательный полет над Россией
09:26 Возглавляемая США коалиция заявила о звонке российским военным после атаки в Сирии
09:19 Первый чартер из Японии на Курилы не полетел из-за погоды
09:07 На парламентских выборах во Франции партия Макрона получила абсолютное большинство
08:59 В Лондоне грузовик въехал в толпу людей
18.06 20:36 В Одессе отменен концерт Басты
18.06 20:22 КНДР обвинила США в «грабеже» своих дипломатов в Нью-Йорке
18.06 20:12 Португалия сыграла вничью с Мексикой в матче Кубка конфедераций
18.06 19:37 Airbus показал крупнейший пассажирский самолет
18.06 19:10 МВД не подтвердило данные об угрозах свидетелям ДТП с «пьяным мальчиком»
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия Валентина Матвиенко ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.