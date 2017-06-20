В понедельник официально стартовали переговоры об отсоединении Британии от ЕС. Большинство комментаторов подчеркивают контраст между бодро настроенными представителями ЕС и погруженными в хаос по итогам парламентских выборов представителями Британии. Некоторые авторы, впрочем, отмечают, что и в ЕС не все так безоблачно, как может показаться на первый взгляд.

Bloomberg пишет, что ЕС к началу переговоров оказался в более выгодной позиции, чем Британия. Первоначально британское правительство планировало вести переговоры жестко и попыталось заручиться для этого дополнительной гражданской поддержкой на досрочных парламентских выборах. Но результат выборов не только не увеличил поддержку, но, наоборот, ослабил. Усугублению хаоса также сильно поспособствовал пожар в лондонском многоквартирном доме и серия терактов в Британии.

В таких условиях правительство начинает демонстрировать больше гибкости. В результате британский переговорщик Дэвид Дэвис, который по-прежнему декларирует приверженность жесткому сценарию отделения, с самого начала переговоров взял примирительный тон, выразил надежду на конструктивность и напомнил, что у Британии и ЕС гораздо больше общих интересов, чем противоречий.

Дэвид Дэвис Ministerie van Buitenlandse Zaken

Британии есть чего опасаться, особенно в ситуации, когда у ЕС преимущество. Евролидеры, конечно, обещали не наказывать Британию за решение отделиться, но в то же время им надо сделать так, чтобы другие участники не начали брать Британию за образец. Поэтому им важно не допустить, чтобы Британии вне ЕС жилось лучше, чем внутри. Это как минимум означает, что простыми для Британии эти переговоры не будут в любом случае. Но главная проблема британских переговорщиков сейчас не во внешних переговорах, а во внутренней обстановке: их приоритеты, методы и условия будут зависеть от внутриполитических динамик.

У европейских лидеров, пишет Politico, есть все основания пребывать в хорошем расположении духа. Экономика растет, проевропейские кандидаты побеждают на выборах, отсоединение Британии можно считать удобным поводом для укрепления солидарности между остающимися в блоке участниками. В ЕС поговаривают о том, что сложившаяся ситуация – это на редкость удачное стечение обстоятельств, чтобы оживить политику и экономику в странах блока.

Жан-Клод Юнкер на июньской сессии Европейского парламента, посвященной Brexit © European Union 2017 - European Parliament

Но такое впечатление, отмечают авторы, складывается только при очень поверхностном подходе. Проблема в том, что, как показывают соцопросы, в ЕС ни среди граждан, ни среди элит нет консенсуса об интеграции, зато есть множество важных противоречий о том, каким в перспективе должен стать союз. Хорошая, по мнению авторов, новость состоит в том, что по некоторым вопросам консенсус все же есть. Например, большинство считают, что нужна солидарность, что участникам победнее надо оказывать финансовую поддержку, что европейская идентичность – это хорошо и что Германия – неплохой лидер.

Но опросы также выявляют три важные сферы несогласия – внутри элиты, между элитой и гражданами и между самими гражданами. В этих областях напряжение будет только нарастать и становиться все более деструктивным, если имеющиеся там противоречия не будут разрешены. Главное противоречие среди элиты состоит в том, каким образом должна распределяться власть внутри ЕС. Треть считает, что она должна стать более централизованной, другая треть – что национальным государствам надо дать больше полномочий, остальные хотят сохранить статус-кво.

По этой же линии проходит раскол между гражданами и элитой. Граждане предпочитают возвращение власти к индивидуальным государствам-участникам, в результате чего начинают симпатизировать кандидатам-популистам. Также граждане гораздо более настороженно, чем элита, относятся к идее европейской интеграции. По крайней мере, большинство представителей элиты считают, что европейское единство так или иначе оказалось им выгодно, в то время как примерно половина граждан считают, что жить в их стране до вступления в блок было лучше.

Мишель Барнье, представитель Евросоюза на переговорах о Brexit © European Union 2017 - European Parliament

Что касается раскола в среде граждан, он проявляется в наличии двух отчетливых групп. Одна из них консервативна, сопротивляется переменам и предпочитает порядок и стабильность. Представители другой склоняются к либерализму и не возражают против социальных изменений. Из этих двух позиций следуют различия в отношении к иммиграции, ЕС и различным сценариям развития блока. Иными словами, заключают авторы, ситуация в ЕС во многом напоминает сейчас ситуацию в Британии, а Британия представляет собой отрицательный пример, который следует учесть в ЕС.