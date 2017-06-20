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20 июня 2017, 19:23
Дональд Трамп Рекс Тиллерсон Россия США
Илья Карпюк

Секретный план отношений с Россией

Р.Тиллерсон и Д.Трамп
Р.Тиллерсон и Д.Трамп
YouTube.com

Государственный департамент США под руководством Рекса Тиллерсона подготовил план по выстраиванию конструктивных отношений с Россией. Об этом сообщает американское издание BuzzFeed. Документ, насколько известно, состоит из трех пунктов.

«Тиллерсон разработал рамочную программу из трех пунктов по выстраиванию долгосрочных американо-российских отношений. Программа преследует узкую и конкретную цель: выстраивание конструктивных рабочих отношений с Путиным по ограниченному ряду вопросов.

В первую очередь авторы секретного пока доклада предлагают убедить Кремль не вести агрессивных действий в ущерб интересам Соединенных Штатов. В противном случае администрации Трампа придется дать адекватный ответ — правда, пока непонятно, какой именно.

В качестве примера приводится требование не поставлять оружие «Талибану» (террористическая организация, запрещена в РФ). Дело в том, что, несмотря на запрет «Талибана», по сведениям американцев Москва вооружает исламистов в Афганистане, благодаря чему те в последнее время добились некоторых успехов, например захватили несколько десятков поседений на границе с Таджикистаном. В Москве, естественно, подобные заявления категорически опровергают, министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их «лживыми» и «непрофессиональными».

 
Члены движения "Талибан" / YouTube.com

Во втором блоке плана Тиллерсона написано о взаимоотношениях Москвы и Вашингтона по стратегически важным для Соединенных Штатов внешнеполитическим вопросам. Например, госсекретарь предлагает России не развивать торговые отношения с Северной Кореей, улучшить координацию по борьбе с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии и отказаться от кибершпионажа.

Третий блок повествует про принципиальную важность поддержания «стратегической стабильности» в отношениях с Россией — это значит, что необходимо искать долгосрочные геополитические цели, представляющие интерес для обеих стран.

В начале июля, напомним, Рекс Тиллерсон сообщил журналистам, что получил от президента Дональда Трампа поручение продолжать предпринимать усилия по восстановлению отношений с Россией, хотя в Соединенных Штатах и ведется расследование связей между предвыборной командой Трампа и Кремлем. «Он сказал совершенно ясно: вести работу как можно быстрее в тех областях, в которых, как я думаю, мы можем добиться прогресса (в отношениях с Россией)», — заявил тогда госсекретарь.

 
Р. Тиллерсон и В.Путин на встрече / abcnews.go.com

Авторы статьи обращают внимание на то, что план Тиллерсона в целом похож на стратегию администрации Барка Обамы, которая была принята в 2015 году. Бывший посол Соединенных Штатов на Украине Стивен Пайфер отметил, что план Тиллерсона отличается от стратегии 2015 года в первую очередь тем, что два года назад администрация Обамы планировала оказывать всемерную поддержку соседям России в Восточной и Центральной Европе для противостояния потенциальной агрессии Москвы. В том числе планировалось задействовать ресурсы НАТО.

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