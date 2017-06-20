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20 июня 2017, 09:01
блогосфера Великобритания мигранты Минфин нефть Общественная палата Тереза Мэй Украина
Илья Карпюк

Заголовки утра. 20 июня

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Пересмотр кадастровой оценки за ваш счет» пишет, что в КС оспаривается право государства не оплачивать судебные издержки при ее уточнении.

«ЗАГСам не подошла форма»: Минфин предлагает отложить запуск единой электронной базы данных о населении.

«Общественная палата готовится менять имидж»: новый созыв ОП возглавил Валерий Фадеев.

РБК в статье «Резервы наполнят благосостоянием» пишет, зачем Минфин предлагает консолидировать средства суверенных фондов.

«НПЗ как орудие преступления»: Украинские власти национализировали Одесский нефтеперерабатывающий завод.

В статье «Совет без блогеров» утверждается, что большинство приглашенных проигнорировали созданный для в Думе них «Совет блогеров».

«Известия»: «Россия увидит крылатые ракеты за тысячи километров». Новейшие радиолокаторы «Воронеж-ВП» обнаружат цели, летящие даже на сверхнизких высотах.

«Мобильный телефон заменит платежную карту»: для перевода денег на сторонние карты россиянам достаточно будет знать номер мобильного телефона обладателя счета.

«Поток мигрантов в Россию сократился»: миграционный прирост в I квартале 2017 года снизился почти на треть.

«Газета.ru» в статье «МС-21 не долетел до Ле-Бурже» подводит итоги первого дня международного авиасалона в Ле-Бурже.

«В Карелии ищут на озере пропавших детей»: спасатели все еще ведут поиски пропавших на Ладоге подростков.

«Рубль пошел в отрыв»: спрос на еврооблигации Минфина сигнализирует о скором ослаблении рубля.

The Economist: «Британия и ЕС. Почему Терезе Мэй придется идти на уступки по Brexit'у» (Britain and the EU: Why Theresa May will have to compromise on Brexit). Переговоры об отделении Британии от ЕС начинаются тогда, когда и планировалось, однако в совсем ином, нежели ожидалось, политическом контексте.

«The Economist объясняет: почему колумбийская мирная сделка требует столько времени для осуществления» (The Economist explains: Why Colombia’s peace deal is taking so long to implement). С момента исторического соглашения прошло уже десять месяцев, а группировка FARC еще не разоружена.

Bloomberg: «Переговоры по Brexit'у начинаются с того, что Британия охвачена хаосом» (Brexit Talks Begin With Britain in Turmoil). Главный переговорщик по отделению Британии от ЕС со стороны ЕС Мишель Барнье провел неделю, путешествуя по французским Альпам. Его коллега с британской стороны в это время был погружен в политическую интригу, в центре которой находилась его начальница, премьер-министр Британии Тереза Мэй.

«Вот люди, которые будут вести переговоры от лица ЕС» (These Are The People Who Will Negotiate for the EU). Материал представляет ключевые фигуры, которые будут со стороны ЕС вести переговоры по отделению Британии.

The Wall Street Journal: «В Британии Мэй пообещала подавить экстремизм, после того как грузовик атаковал мусульман» (U.K'€s May Vows to Crack Down on Extremism After Van Attack on Muslims). Премьер-министр Британии Тереза Мэй пообещала пресечь все виды экстремизма, после того как грузовик врезался в толпу мусульман. Полиция расценила этот инцидент как теракт.

«Нефтяное производство учится жить в условиях низких цен на сырье» (Oil Industry Learns How to Live With Cheap Crude). Три года спустя после резкого падения цен на нефть нефтяная отрасль и инвесторы наконец смирились с перспективой того, что ситуация с низкими ценами может затянуться.

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