«Известия» во вторник пишут, что «Российский фонд свободных выборов» (РФСВ) поможет управлению внутренней политики Администрации президента отслеживать нарушения на губернаторских выборах в сентябре. Политолог Леонид Давыдов в своем телеграм-канале подмечает: слишком много становится проверяющих, от ОНФ до региональных избиркомов.

Выдержит ли вертикаль власти такую нагрузку? Скорее всего да, хотя поговорка о семи няньках заставляет делать другой прогноз. Другой разговор — можно ли вообще построить такую систему выборов, чтобы проверяющие, да и все участники, были уверены в честности проведения всех процедур, от выдвижения до подсчета голосов? Насколько это реально в современной России, где о доверии между разными слоями общества говорить не приходится?