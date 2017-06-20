В январе президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил начать в стране новый этап реформ. Получившая название «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» программа реформ нацелена на три направления: модернизация экономики, политики и общественного сознания. Если начатые экономические и политические преобразования подробно освещались в средствах массовой информации, то суть модернизации общественного сознания пока раскрыта не до конца. Вопросы вызвал объявленный в рамках этой реформы переход Казахстана на латинскую графику и курс на усилении роли гуманитарных знаний в системе образования.

Разъяснить реформу по модернизации общественного сознания мы попросили сенатора Дархана Калетаева, который вошел в созданную Национальную комиссию по вопросам модернизации общественного сознания.

– Как бы вы простыми словами объяснили, что такое модернизация общественного сознания казахстанцев?

– Единая, сильная и ответственная казахстанская нация, которая в своем развитии опирается на национальную историю, культуру и традиции, так бы я объяснил суть этой модернизации. При этом акцент на национальной идентичности не означает, что цель реформы – архаика и консервация сознания граждан. Речь идет о том, как использовать исторический опыт и традиции, чтобы адекватно реагировать на вызовы и угрозы современного мира.

Сегодня серьезную опасность представляет распространение идей экстремизма и терроризма. Особенно подвержено влиянию этих идей неустойчивое сознание молодежи. Другая угроза связана с продолжающимися в различных регионах конфликтами, которые провоцируют напряженность между вовлеченными в них мировыми державами. Нестабильной остается ситуация на финансовых рынках. Все эти обстоятельства влияют на то, что жители различных стран и регионов чувствуют неуверенность и не знают, как им противостоять.

Советы следовать моделям развития западных обществ, которые ориентированы на либеральные ценности, не всегда помогают. Людям, воспитанным в другой культуре и системе ценностей, сложно адаптироваться пусть и к универсальной, общеевропейской морали. Гораздо важнее, чтобы в культурном коде своей страны, опыте предшествующих поколений, качественном образовании граждане находили поддержку и моральную подпитку. Именно для сплочения нации, развития ее гражданского самосознания Казахстан начал реформу по модернизации общественного сознания.

– Решение Казахстана перейти с кириллического алфавита на латинский вызвало много вопросов. Сторонники считают, что латиница повысит качество образования, критики указывают на опыт Узбекистана, где смена алфавита не улучшила уровень образования. Какой позиции придерживаетесь вы?

– Начну с того, что решение о переходе на латинский алфавит не было внезапным. Еще в 2006 году Нурсултан Назарбаев на XII сессии Ассамблеи народов Казахстана выступил с предложением рассмотреть вопрос о переходе на латиницу. Это обосновывалось тем, что в глобальном информационном, культурном и образовательном пространствах доминирует латинская графика, и переход на нее упростит для граждан Казахстана общение с миром и откроет новые возможности для развития. Более того, в представленной еще в 2012 году «Стратегии развития Республики Казахстан до 2050 года» был обозначен тренд на переход казахстанского алфавита на латиницу к 2025 году.

Стоит отметить, что инициатива об изменении казахстанской письменности появилась не на пустом месте. В 1929 году Центральный исполнительный комитет Казахской ССР – высший на тот момент орган государственной власти – принял постановление «О внедрении единого тюркского алфавита» на основе латиницы. В стране использовалась латинская письменность вплоть до 1940-го года, когда был принят закон «О переводе казахской письменности с латинизированной алфавит на основе русской графики». Она была удобна во многом потому, что упрощала общение тюркских народов, которые в тот период также в основном использовали латиницу.

Сегодня большинство стран мира использует латинскую письменность. Один из самых популярных в мире английский язык основывается на латинской графике. Даже в Китае разработали пиньинь – систему передачи звуков китайского языка при помощи латинского алфавита. Если говорить о казахстанском алфавите на кириллице, то в нем сейчас более 40 символов. Но даже они не совсем точно передают многие звуки казахского языка.

Казахский этнос, по сути, сейчас пребывает в системе трех алфавитов. Из живущих в мире 16 млн казахов, 4 млн живут за пределами Казахстана. Те из них, кто проживает в Китае, Афганистане, Пакистане, Иране (а это 1,5 млн. человек) используют при письме арабскую вязь. Проживающие в Турции, Узбекистане, Туркмении, Азербайджане около 1 млн казахов используют латинскую графику. При этом чуть более 0,8 млн казахов из России, Монголии, Киргизии пользуются кириллическим письмом.

Однако не надо опережать события. Переход на новый алфавит длительный процесс и, как вы правильно отметили, в нем важно учитывать опыт соседних стран. До конца 2017 года казахстанским ученым предстоит разработать единый стандарт нового казахского алфавита на латинской графике. К 2018 году планируется разработать первые учебники на латинице и подготовить педагогов, которые будут обучать по ним. И только на 2025 год намечен переход всех книг, периодики, деловой документации на латинскую графику. При этом важно учитывать, что определенное время займет адаптация граждан к новому алфавиту. Очевидно, что молодежь сможет быстрее адаптироваться к изменениям, более старшему поколению будет сложнее. Все эти факторы будут учитываться, чтобы создать максимально приемлемые условие для перехода к новому алфавиту.

– Высказывались мнения, что цель перехода на латиницу – ослабить связи России и Казахстана. Насколько они обоснованы?

– Искать политическую подоплеку в решении, которое, повторю, было обозначено Казахстаном несколько лет назад – это как минимум странно. Слухи о том, что через смену алфавита Астана хочет снизить зависимость от Москвы, ничем не обоснованы. Они равносильны тому, что Казахстан при желании может забыть или отказаться от общей 7,5 тыс. км. границы с Россией. Как можно уйти от соседа? У казахов есть половица, которая хорошо передает суть российско-казахстанских связей «Сосед ближе дальнего родственника». Политика добрососедства всегда была отличительной чертой казахстанской внешней политики. Казахстан и Россия давние и проверенные партнеры. А сейчас, когда две страны считаются, по сути, локомотивами Евразийской экономической интеграции, говорить о планах снизить между ними связи – глупо.

Изменение алфавита не скажется на динамике и характере нашей многовекторной политики. Не алфавит сближает страны, а общие интересы. Говоря о переходе на латинскую графику, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что хочет видеть казахстанцев трехъязычной нацией. При этом он напомнил, что через русский язык казахи вышли на мировую культуру, науку, до сих пор русский язык повсеместно используется в Казахстане. Тем самым он опроверг слухи о том, что переход на латиницу имеет какую-либо политическую подоплеку. Только через бережное отношение к языкам можно говорить о развитии общественного сознания нации.

– Часто можно услышать, что будущее образования за техническими науками. Казахстан, наоборот, в рамках реформы взял курс на усиление гуманитарных знаний. Почему?

– Время цифровых технологий требует, чтобы вузы готовили больше специалистов технических специальностей, владеющих информационными технологиями. Это нормальный и объективный процесс. Однако не стоит забывать, что и технический прогресс может обернуться регрессом, если забыть про нравственность, духовность и культуру. Любой «технарь» должен обладать широким кругозором и мировоззрением, чтобы через свой труд созидать, а не разрушать. Сформировать мировоззрение человека на основе только технических специальностей невозможно. Нужны гуманитарные знания: история, философия, политология, социология, культурология – в этих науках ключ к развитию сознания общества и отдельного человека. К тому же, эти знания нужны, чтобы лучше понимать свою страну, настроения сограждан, чтобы самому быть ответственным человеком. Это все то, что делает нас патриотами своей родины.

Для Казахстана образование – это фундаментальный фактор в развитии общества, а значит – будущего страны. За годы действия программы «Болашак» – международной образовательной стипендии президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – десятки тысяч молодых специалистов получили образование в лучших университетах мира. Внутри страны было создано много университетов и интеллектуальных школ. Все это время гуманитарная, культурная и цивилизационная составляющая образования была для страны приоритетом. Сегодня, заявляя о приоритете гуманитарного знания, Казахстан концептуализирует свой подход к образованию. Только в комплексе гуманитарные и технические знания приведут к развитому обществу.

– Что конкретно Казахстан планирует сделать, чтобы привлечь граждан к более углубленному изучению гуманитарных наук?

– В рамках реформы по модернизации общественного сознания запущена программа «С чего начинается Родина?». Она позволит казахстанцам глубже познакомиться с обычаями, традициями, духовными ценностями своей страны. В СМИ появятся специальные информационные проекты о культурно-географическом поясе Казахстана. По программе культурного туризма граждане смогут чаще путешествовать по значимым историческим местам страны. В то же время важно, чтобы не только казахстанцы, но и жители других стран мира больше знали о Казахстане. Для этого лучшие произведения казахстанской культуры, науки, литературы будут переведены на английский, русский, китайский, испанский, арабский, французский – основные языки ООН.

Говоря о современном Казахстане, важно помнить, что в основе всех достижений – труд простых людей из разных регионов, городов, аулов Казахстана. Сохранить память об этих людях – значимая задача в укреплении национального самосознания казахстанцев. Для этого по инициативе президента Назарбаева в Казахстане стартовал проект «100 новых лиц Казахстана». В этот проект войдут истории судеб 100 конкретных людей разных возрастов и национальностей из разных регионов, которые добились успеха за годы независимости республики. Обобщая все, что я вам рассказал, отмечу, что способность нации осмыслить себя, свою страну, уважительно относится к ее наследию – значит сделать еще один шаг к обновлению и развитию Казахстана. В этом, на мой взгляд, главная суть реформы.