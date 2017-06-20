Депутат Госдумы Денис Москвин: Форум «Атомэкспо» – не только про атомную энергетику, но и про экономику нового технологического поколения

19 июня в Москве начал работу IX Международный форум «Атомэкспо-2017», который ежегодно проводится по инициативе Госкорпорации «Росатом». Форум зарекомендовал себя как крупнейшая международная выставочная и деловая площадка, на которой обсуждается современное состояние атомной отрасли, формируются тренды ее дальнейшего развития. В этом году главная тема форума – «Атомные технологии – безопасность, экология, стабильность».

В церемонии открытия «Атомэкспо-2017» приняли участие генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации (WNA) Агнета Ризинг, председатель Всемирной ассоциации операторов атомных электростанций (WANO) Жак Регальдо, генеральный директор Агентства по ядерной энергии ОЭСР Уильям Мэгвуд, заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков.



Денис Москвин, член комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству:

Форум «Атомэкспо» глобален – в этом году его участниками стали более 5 тысяч человек из более чем 60 стран. И представительство, и сам интерес со стороны мировой общественности, и со стороны экспертов в области энергетики и атомной промышленности, цифровых технологий, цифровой экономики к этом форуму очень большой. Год за годом это мероприятие демонстрирует рост своего уровня, и это отрадно.

Росатом как глобальная компания, безусловно, должен диверсифицироваться. Мы на форуме беседовали с представителем РФЯЦ ВНИИЭФ из Сарова, и у института уже заключено пилотное соглашение с Республикой Татарстан по реализации проектов в области цифровой экономики: это то, чем и предприятия, и отрасль в целом будут прирастать. Разворот в область альтернативной энергетики, ядерной медицины, который демонстрирует Росатом, - это будущее и корпорации, и отдельных предприятий. Руководство отрасли смотрит далеко вперед.

Например, в 2010 году в том же Сарове начали разрабатывать собственную операционную систему. Все тогда крутили пальцем у виска и говорили, что есть MacOS, Windows, другие операционные системы, а значит, специалисты ВНИИЭФ зря теряют время. Но когда внешнеполитическая обстановка обострилась, в 2014 году остро встал вопрос – как нам защитить свое программное обеспечение, как сделать всё своими силами? А люди из Росатома об этом задумались гораздо раньше, и у них уже были свои наработки.

В некотором смысле, у атомного комплекса сформировалась своя традиция – когда здесь собираются лучшие умы, и они умеют не только замечательно делать свою работу, но и видят будущее. То, что мы сейчас наблюдаем в ходе форума – это, безусловно, будущее. Здесь обсуждают не только атомные станции, но и новую экономику в широком смысле. Она всегда рождалась именно в таких узких, но высокотехнологичных областях, как атомная промышленность. Поэтому форум «Атомэкспо» - это не только про атомную энергетику, но и про экономику нового технологического поколения.

При этом распространение строительства атомных станций, в том числе за рубежом, остается одной из главных задач Росатома, это и колоссальные деньги, и влияние, и новые технологии.