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20 июня 2017, 11:34
Арктика нефть «Роснефть»

Открытие «Роснефти» и арктические перспективы России

Бурение самой северной скважины на российском шельфе
Бурение самой северной скважины на российском шельфе
"Роснефть"

Новое месторождение нефти открыла компания «Роснефть». Это первое месторождение, открытое на шельфе в восточной Арктике; по оценкам ученых, оно может являться крупным или даже гигантским.

Месторождение было обнаружено в процессе бурения скважины «Центрально-Ольгинская-1», проводившегося с берега полуострова Хара-Тумус. В сообщении компании, размещенном 18 июня на ее сайте, в связи с этим было указано, что «Роснефть» теперь может считаться первооткрывателем месторождений на шельфе восточной Арктики.

Открытие приветствовал министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. На своей странице в социальной сети Facebook он назвал это открытие «уникальным», а само месторождение – «возможно, крупнейшим на шельфе». По мнению министра, «уже можно говорить о существенном притоке нефти». «Мы были уверены, что крупнейшие открытия этого года будут именно на Хатанге! Вот и подтверждение», – заключил он.

Опрошенные «Полит.ру» эксперты также оценили значимость открытия, совершенного специалистами «Роснефти», очень высоко. По словам Александра Лобусева, директора Института нефтегазовой геологии и литологии, члена комиссии по разработке нефтяных и газовых месторождений России, открытие «Роснефтью» месторождения  на шельфе в восточной Арктике может положить начало освоению всей арктической части Восточной Сибири.

«Море Лаптевых, его западная часть, где «Роснефтью» открыто новое месторождение, – это уникальный по своему потенциалу нефтегазоносный бассейн. Толщина осадочного чехла там превышает 15 километров. Перспективы там – колоссальные. Естественно, «Роснефть» провела тщательную разведку. По-моему, у них этот участок уже года три. Тридцать пять погонных километров они «отстреляли» и пять тысяч квадратных километров – то есть, в принципе, участок изучен достаточно детально. Что касается запасов нефти, то там они действительно могут быть большими. Вполне возможно, что это крупное или гигантское месторождение, поскольку оно приурочено к достаточно крупной структурной «ловушке», так что перспективы и впрямь очень большие.

Безусловно, Енисей-Хатангский прогиб на суше – это очень перспективная зона, ну, и западная часть моря Лаптевых до хребта Гаккеля поэтому – высокоперспективная зона. Пожалуй, она наиболее перспективная из того, что у нас сейчас в России вообще есть из обозреваемых запасов именно нефти. Там не как в Карском или Баренцевом море – там в основном ожидаются именно нефтяные запасы.

Так что это – важнейшее открытие, и оно может стать началом освоения арктической части Восточной Сибири. Поздравляю «Роснефть», да и не только ее – страну в целом. Пока «Роснефть» просто там единственный оператор. Но, думаю, со временем подтянутся и другие инвесторы, чтобы работать там», – сказал Александр Лобусев.

Николай Короновский, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный профессор МГУ имени М.В.Ломоносова, заведующий кафедрой динамической геологии геологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, подчеркнул, что открытие месторождения очень важно и расширяет перспективы страны.

«Месторождение открыто «Роснефтью» в море Лаптевых – а это практически Хатангский прогиб, близко к Хатанге. Это известная нефте- и газоносная область. Место, в котором пробурили скважину, если судить по телерепортажам, находится недалеко от берега, и это вполне логично – там и ожидали найти месторождение.

В целом в море Лаптевых могут быть нефтяные месторождения, в том числе крупные. И, по-видимому, скважина «Роснефти» действительно вошла в слои, которые могут быть перспективными. Причем [перспективными] не только в этом месте – там и вокруг может быть много месторождений. Хотя, конечно, климатически этот район достаточно сложен – это ведь даже не Баренцево море, а именно уже море Лаптевых.

Вообще это интересно: там ведь и ожидали открытия месторождения, и вот оно состоялось. Конечно, условия эксплуатации там сложны. И да, это месторождение может оказаться крупнейшим на шельфе, как и говорил глава Минприроды Сергей Донской. Я знаю это его высказывание, и оно правильно: там может обнаружиться и не одно месторождение. Тем более что если пробурили одну скважину, от нее можно делать горизонтальные ответвления и разрабатывать гораздо большую площадь, чем с одной вертикальной скважиной.

Так что там может быть еще много открытий – это, безусловно, перспективное место для разработок. Я сейчас занимаюсь по работе этими местами – делаю карту местности. Туда, в море Лаптевых, подходит так называемый хребет Гаккеля, который рассекает Северный Ледовитый океан, и там есть так называемые рихтовые зоны, то есть глубокие прогибы, ограниченные разломами. Геологически они молодые – этим отложениям 60-70 миллионов лет. В них и находятся залежи нефти и газа. И в самом Хатангском прогибе на суше они тоже есть, это известно.

Словом, это большое открытие, и оно, безусловно, расширяет наши, [российские], перспективы», – сказал Николай Короновский.

Василий Богоявленский, заместитель директора по научной работе Института проблем нефти и газа РАН, член-корреспондент РАН, отметил, что работы на шельфе проводились компанией наиболее безопасным для экологии региона методом, и выразил уверенность, что за уже совершенным открытием последуют и другие.

«Сама процедура бурения скважины «Центрально-Ольгинская-1» очень сложна, но мобилизация работ прошла в очень короткое время. И мы всячески поддерживаем и считаем очень важным проведение как эксплуатационного, так и поисково-разведочного бурения скважин с берега, поскольку бурение с платформ, во-первых, дороже, а во-вторых, несет гораздо больший риск для экосистемы Арктики.

«Роснефть» – компания, которая уже неоднократно бурила наклонные скважины с берега; можно сказать, в России она является первопроходцем бурения таких скважин на шельфе (первая подобная скважина была пробурена на шельфе Сахалина). В данном же случае, как я уже говорил, наклонная скважина тоже была пробурена с берега, что снизило экологические риски.

Я с радостью присоединяюсь к поздравлению в адрес компании «Роснефти», сделанному министром природных ресурсов и экологии России Сергеем Донским: это действительно очень значимое событие, поскольку на шельфе моря Лаптевых это первое открытое месторождение. Мы не сомневаемся, что за ним последуют другие открытия – как на шельфе, так и на прилегающей суше.

Говорить о размерах месторождения я пока не берусь, поскольку не видел результатов испытания скважины. Выводы об открытии месторождения сделаны  на основе анализа керна, что прямым образом подтверждает наличие углеводородов, но для оценки запасов необходимо провести тестирование и посмотреть, какие будут дебиты», – объяснил Василий Богоявленский.

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