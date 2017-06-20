В понедельник, 19 июня, прошло первое заседание Общественной палаты нового, шестого, созыва. Секретарем был избран Валерий Фадеев, главный редактор журнала «Эксперт». Он пообещал в первую очередь бороться с зависимостью региональных палат от местных властей и усилить экспертную роль палаты.

Предыдущий состав Общественный палаты формировался, в том числе, с помощью голосования на сайте «Российской общественной инициативы», так что это отчасти стало событием: электронное голосование тогда еще было в диковинку, сейчас, например, оно использовалось столичными властями для определения мнения собственников квартир о реновации.

Но новый состав ОП формировался уже без всяких голосований. 40 человек были утверждены указом президента, 84 — делегированы региональными общественными палатами, еще 43 были отобраны членами палаты действующего и нового составов из 403 кандидатов от некоммерческих организаций. В целом в 2017 году состав палаты обновился на 65%.

Секретарь, фактически, руководит деятельностью Общественной палаты. Фадеев уже был ранее членом Общественной палаты: он один из соавторов закона об ОП, был членом палаты первого, второго и третьего созывов.

Место первого заместителя секретаря получил бывший сотрудник ФСБ Вячеслав Бочаров, который руководил палатой с апреля. Заместителями Фадеева были избраны профессор Высшей школы экономики Лидия Михеева, экс-заместитель Генсека ООН Сергей Орджоникидзе и вице-президент Института современной политики Александр Точенов. Все они, включая Фадеева, вошли в новый состав ОП по президентскому списку.

Вячеслав Бочаров ОП РФ

Секретарь предыдущего состава ОП, Александр Бречалов, 4 апреля был назначен исполняющим обязанности главы Удмуртии.

Программа Фадеева выглядит достаточно технично: он пообещал усилить экспертную функцию ОП и бороться с зависимостью общественных палат в регионах от «давления местных властей, давления губернаторов». «Надо увеличивать дистанцию между властью и общественными палатами», — заявил он. Когда его спросили об отношении к протестам, Фадеев обвинил их организаторов в отсутствии «чувства истории». Получается, что в сферу публичной политики новый секретарь ОП вторгаться не собирается — иначе подготовил бы более развернутый ответ на очевидный вопрос.

Между тем сам смысл существования Общественной палаты раз в несколько лет переосмысливается, но удачного формата пока так и не обнаружено. В 2005 году ОП создавалась как ответ на критику отмены губернаторских выборов. Правда, членам ОП так и не предоставили права законодательной инициативы, она стала консультационным органом.

Изначально в ОП назначалось много людей, которые так или иначе пользовались доверием гражданского общества. В 2010 году членами палаты были Генри Резник, Елена Лукьянова, Марат Гельман, Николай Сванидзе и многие другие. Но зимой 2011-2012 гг, несмотря на инициативу членов ОП, они так и не стали посредниками между демонстрантами и властью, что окончательно обессмыслило этот орган.

Масштаб Общественной палаты хорошо виден по тому, с кем ей приходится конфликтовать: в 2012 году перед офисом ОП прошел митинг. Москвичам не понравились планы по вырубки деревьев в Миусском сквере для строительства парковки для членов и гостей ОП. Сложно себе представить, чтобы районные активисты каким-то образом мешали строительным работам Госдумы или Совета Федерации.

Участники акции против вырубки деревьев ради строительства парковки Общественной палаты. 2013 Группа "Миусский сквер"

В марте 2017 года ФАС обнаружила картельный сговор при госзакупках ОП, заявление в службу написали члены активистов антикоррупционного центра «Яблока». Оказалось, что, например, доклад о гражданском обществе должна была подготовить швейная мастерская, а заявки на право провести гражданский форум в Чечне подали похоронное бюро и парикмахерская.

Новый состав Общественной палаты будет действовать три года, то есть на него ближайшие президентские выборы. Как в этих условиях покажет себя ОП и ее новый секретарь, Валерий Фадеев, покажет время.