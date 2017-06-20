Долгое время считалось, что приручение кошек было заслугой древних египтян. Однако затем исследования заставили ученых предположить, что кошки были одомашнены на территории Анатолии, когда там появились первые поселения земледельцев. Древнейшее захоронение домашней кошки, возрастом 9500 лет, был найдено в 2004 году на острове Кипр. Но появившееся недавно исследование может вернуть Древнему Египту славу родины домашних кошек.

Авторы работы проанализировали генетический материал из останков более 200 древних кошек и в итоге пришли к выводу, что, если кошки и были приручены за пределами Египта, то современный облик они получили в ходе жизни в долине Нила.

В 2008 году зооархеолог Вим ван Неер (Wim Van Neer) из Королевского бельгийского института естественных наук в Брюсселе нашел на юге Египта останки кота, кошки и четырех котят, которые жили вместе с людьми около 6000 лет назад. Находка заставила ученого предположить, что Египет мог быть независимым центром одомашнивания кошек. В последующие годы ван Неер сумел добыть сотни экземпляров кошачьих останков от примерно 7000 года до н. э. до XIX века из Европы, Африки и Азии, после чего привлек к исследованию генетиков, которые выделили из них митохондриальную ДНК и сопоставили полученный результат с возрастом и местоположением найденных останков.

Предком домашней кошки был один из подвидов степной кошки (Felis silvestris lybica). Авторы исследования сообщают, что у древних кошек можно обнаружить два разных подтипа митохондриальной ДНК, обозначенные в исследовании как тип A и тип C. Кошки, принадлежащие к типу A, действительно поселились вместе с людьми около 10 тысяч лет назад в Анатолии и в дальнейшем дали начало домашним кошкам. Примерно 6500 лет назад эти кошки проникли в юго-восточную часть Европы, видимо, вместе с переселившимися туда земледельческими народами. А позднее они начали распространяться в другие регионы Европы, Азии и Африки.

Однако Вим ван Неер и его коллеги узнали, что большинство кошачьих мумий из Египта относятся к митохондриальному типу C. Самые древние останки этого типа относятся примерно к 800 году до н. э., но, возможно, он возник и раньше. Просто получить образцы митохондриальной ДНК из более древних останков ученым не удалось. Эти кошки оказались весьма популярны. К V веку н. э. они широко распространились по Средиземноморью и Европе. В некоторых регионах, например, в западной Турции, в первом тысячелетии нашей эры кошек типа C стало в два раза больше, чем кошек типа A.

Изображение в одной из гробниц Фиванского некрополя. Ashmolean Museum, University of Oxford/Bridgeman Images

Ученые считают, что египтяне в течение столетий разводили кошек, отбирая более подходящих для содержания животных, более социальных, чем их предки. Постепенно кошка из охотника на мышей превращалась в компаньона человека. Такую трансформацию отражают произведения искусства Древнего Египта. В самых ранних из них кошки изображены выслеживающими или хватающими мышей и крыс. Затем мы видим, как кошки в ошейниках участвуют вместе с людьми в охоте на птиц. Появляются изображения кошек, сидящих под обеденным столом (к 1500 году до н. э.).

Но остается неясным, как именно у египетских кошек появилась митохондриальная ДНК типа C. Возможно, проникшие в Египет древние домашние кошки из Анатолии спаривались с местными дикими кошками, которые относились к митохондриальному типу C. Или же в Египте кошка была приручена полностью независимо.

В любом случае кошки типа C и типа A неоднократно смешались как в Европе, так и Азии. Современные домашние кошки оказываются потомками как анатолийских, так и египетских предков.

Отдельно ученые провели анализ генов, отвечающих за окраску шерсти. Они установили, что в течение тысяч лет домашние кошки сохраняли расцветку своих предков – диких степных кошек. Они были преимущественно песчано-коричневого цвета с более темными полосками. Только к XIV веку стали появляться разнообразные вариации, в частности – пятнистые кошки. Собаки и лошади после одомашнивание стали менять свою окраску значительно раньше. Исследователи заключают, что при отборе домашних кошек людей больше интересовали их поведенческие характеристики, а не то, как они выглядели.

Вим ван Неер намерен продолжить попытки выделить ДНК из наиболее древних мумий египетских кошек, чтобы уточнить их генетическую историю.

Исследование опубликовано в журнале Nature Ecology & Evolution.