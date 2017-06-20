Ситуация в Сирии, где на той или иной стороне действуют множество государств, остается крайне напряженной. Уничтожение сирийского Су-22, которое последовало за нанесенными войсками Асада авиаударами, грозит новым кризисом между Россией и США, утверждают эксперты.

Такое мнение, в частности, высказали опрошенные газетой «Коммерсантъ» специалисты. Между тем глава МИД России Сергей Лавров анонсировал новый раунд переговоров в Астане по сирийской проблеме.

Напомним, президент Сирии Башар Асад расценил уничтожение самолета как «вопиющее нарушение суверенитета страны». После происшедшего Минобороны России, которая поддерживает Асада, заявило о прекращении взаимодействия с США в рамках двустороннего меморандума об обеспечении безопасности полетов авиации в ходе сирийской кампании.

В то же время СМИ сообщают, что Пентагон заявляет о контактах с российскими военными в Сирии и о намерении поддерживать такие контакты и впредь.

Прокомментировать для «Полит.ру» происходящее согласился политолог Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, главный редактор «Политком.ру».

«Сирия – это «слоеный пирог», где масса интересов, где рядом одни, а в нескольких километрах – другие, где всем сторонам приходится в той или иной степени маневрировать. То есть схема «хорошие против плохих» и «надо бороться с терроризмом» нередко является прикрытием для того, чтобы бороться со своими конкурентами и расширять число «террористов» – включая в него и тех, кого, например, на Западе считают умеренными. А потом все равно участвовать в каких-то консультациях с ними, хотя и не прямых, не непосредственных – например, в той же Астане. То есть это очень сложная ситуация, которую невозможно описать в биполярной схеме «мы – они».

Понятен один важный момент: никто не может блокироваться с ИГИЛ, ИГИЛ – это террористы признанные и непримиримые, и диалог с ними по определению невозможен. И второй важный момент – это то, что еще в прошлом году были вопросы по поводу того, что делать с «Фронтом ан-Нусры» – еще одной крайне радикальной, а на деле террористической организации. Сейчас, похоже, этот вопрос ушел, потому что «Фронт Нусры» – это структура, которая тесно связана с «Аль-Каедой». И даже те специалисты, которые считали, что с этим «Фронтом» можно о чем-то договориться (тем более, что он прошел ребрендинг, переименовался и официально стал умеренным), поняли, что это значит договариваться с «Аль-Каедой». А договориться с «Аль-Каедой» реально невозможно.

Военные трофеи SDF

Да и западное общественное мнение вряд ли поймет, если кто-то будет слишком сильно держаться за контакты с организацией, являющейся филиалом структуры, ударившей по США 11 сентября 2001 года. Как-то это все же нехорошо с точки зрения общественного мнения. Поэтому с «Нусрой», несмотря на то, что среди западных экспертов были разные мнения о том, что с нею можно делать, теперь, опять-таки, никто не хочет договариваться.

За этим исключением там продолжается война по типу «конкуренция всех со всеми». И сейчас есть две зоны этой конкуренции. Одна – восток, Ракка. Ракку сейчас штурмуют курды при поддержке американцев. Ну, у американцев на некоторое время в январе-феврале были сомнения в том, что стоит продолжать стратегию Обамы и делать ставку на курдов. Эти сомнения, в частности, артикулировал известный генерал Флинн, который настаивал на сближении с Россией и с Турцией. Но все это достаточно быстро закончилось, и сам генерал Флинн уже находится под расследованием относительно получения им финансовой поддержки от России, а еще в большей степени – от Турции. И американцы вернулись к старому плану и последовательно его реализуют.

План состоял в том, чтобы штурмовать Ракку силами курдов – курды потом вряд ли смогут остаться в Ракке, она находится достаточно далеко от курдских районов. Но в Ракке вполне возможно разместиться сирийской оппозиции. Это крупный населенный пункт, провинциальный центр. Там можно расположиться оппозиционным структурам. Взамен курды, конечно, рассчитывают получить от американцев поддержку в продвижении их идеи относительно автономии. Американцы в этом вопросе продолжают маневрировать между курдами и турками, но вполне возможно, что курды какие-то определенные авансы получили.

На подступах к Ракке. Май 2017 SDF

Все это не нравится Асаду, потому что он ориентирован на очень простую вещь: он получил Сирию от отца в определенных границах и должен, видимо, передать свою страну следующему поколению Асадов в тех же границах и при тех же правилах игры. То есть представление о том, что в Ракке будет находиться оппозиция, что она там закрепится, вызывают у него явное неприятие. Поэтому он стремится максимально продвинуться в сторону Ракки. К самой Ракке ему подойти вряд ли удастся, но продвинуться от Алеппо к Ракке он стремится.

Соответственно, поэтому асадовским самолетом был нанесен авиаудар. Сам Асад утверждает, что удар наносили по террористам из ИГИЛ, американцы – что удар был как-то по антитеррористическим силам. Но, в общем, нельзя исключить и ошибку, и то, что асадовцы решили так немного притормозить своих конкурентов. Закончилось все это плохо, потому что самолет был сбит. По сути, американцы дали понять, что, конечно, не устанавливают в чистом виде бесполетную зону, потому что там летают российские самолеты, но если асадовский самолет будет представлять угрозу для союзников Америки, он будет уничтожаться.

Как я понимаю, Россия недовольна, так как она на стороне Асада, но вступать из-за этого в лобовой конфликт с американцами она бы не хотела. Тем более – не хотела бы мобилизовывать свои силы противовоздушной обороны. То есть они прикрывают побережье, где находятся российские военные объекты, а уж что там творится в глубине страны, уже не касается противовоздушной обороны. Как там Асад ни собирается бороться с кудрами или же с арабской оппозицией, Россия не хочет идти на конфликт с Америкой. Тем более, что Асад от России зависит и ничего не может от нее требовать – может только просить.

Артиллерия армии Асада в провинции Дейр Эз-Зор Tasnim News

И есть вторая проблема – это юг Сирии. Там уже нет курдского фактора, нет фактора Эрдогана (это все – проблемы севера и частично востока), но там американцы поддерживают антиасадовскую оппозицию, а Асад стремится расширить контролируемую им территорию. Кроме того, там находится тот же самый ИГИЛ. Сейчас асадовцы продвинулись вперед, они уже наносили удары по противникам. Не исключено, что если будут проводиться авиаудары по оппозиции, то самолеты Асада будут сбивать и в этом районе. То есть это глобальная проблема, не ограниченная исключительно Раккой.

При этом стороны обвиняют друг друга в том, что они не хотят воевать с ИГИЛ, что отстаивают свои интересы, стремятся захватить как можно больше территорий и как можно большее количество населенных пунктов, чтобы на них опереться и, возможно, организовать там какое-то управление. На деле действительно для многих игроков там ИГИЛ – вопрос относительно вторичный, и все же антииголовских игроков там слишком много. И у Америки, и у России есть желание с ИГИЛ серьезно разобраться, поэтому пусть неидеально, но ИГИЛ все-таки жмут. Это происходит в Ираке, это происходит в Сирии под Раккой.

Конечно, ИГИЛ сможет еще какое-то время сопротивляться; более того, никуда не исчезнет их идеология и кадры, которые останутся в живых. Но все же думаю, что уже в этом году территория, контролируемая организацией, свернется до минимума. И вряд ли в этом минимуме будут крупные населенные пункты – скорее всего, крупные, такие, как Мосул в Ираке, будут освобождены. Что, впрочем, не решает сирийскую проблему, потому что там, как и говорил, очень велика конкуренция.

В то же время люди, которые принимают решение о расширении территории, находящейся под их военным контролем, тоже имеют программу-минимум и программу-максимум. Программа-максимум – это установление стабильного контроля на длительное время. Минимум – это усиление переговорной позиции. Переговоры проходят в Женеве, переговоры проходят в Астане, и каждая их сторон к очередным переговорам хочет захватить как можно больше территорий, добиться как можно больших военных успехов, чтобы говорить с оппонентами с позиции силы.

Есть представление, что у развития ситуации существуют альтернативы. Одна – военная, расширение контролируемых территорий военными способами. Альтернатива этому – переговоры. Как будто бы мирная, хорошая. На деле сейчас эти тактики друг друга дополняют: для того, чтобы получить наиболее выгодные позиции на переговорах, надо вести военные операции. Но, в общем, такое происходит во многих конфликтах, Сирия здесь – не исключение. Поэтому будут еще и боевые действия, и, одновременно, переговоры», – сказал Алексей Макаркин.