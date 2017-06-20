Топ новостей 20 июня

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня СКР подтвердил задержание экс-директора «Гоголь-центра», появились слухи о заступничестве Владимира Путина за Кирилла Серебренникова, ЕСПЧ признал российские законы о запрете гей-пропаганды дискриминационными.

Алексей Малобродский бывший директор московского театра «Гоголь-центр» / marshakfest.com

Бывший директор московского театра «Гоголь-центр» Алексей Малобродский заявлял, что не участвовал в незаконном обналичивании бюджетных средств. Малобродский был задержан 19 июня: его вызвали в СК на допрос в качестве свидетеля, а оттуда увезли в СИЗО. 21 июня будет решаться вопрос о мере пресечения экс-директору.

После активизации дела о хищениях бюджетных средств в «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова «высокопоставленные чиновники и политики, в том числе из правительства» просили президента Владимира Путина не допустить уголовного преследования режиссера.

Памятник в центре города / pixabay.com

Министерство юстиции РФ намерено обжаловать решение Европейского суда по правам человека о признании российских законов о запрете пропаганды гомосексуализма дискриминационными. В ведомстве отметили, что не согласны с вердиктом ЕСПЧ, поскольку «положения ряда региональных законов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних не противоречили международной практике и были направлены исключительно на защиту нравственности и здоровья детей».

Смена обуви / pixabay.com

Российская молодежь, выросшая при президенте Владимире Путине, не заботится о стабильности, а хочет перемен. Об этом заявил замдиректора Аналитического центра Юрия Левады Алексей Гражданкин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о грядущей отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, появившиеся в связи с продлением его отпуска. Песков, отвечая на вопрос, подавал ли губернатор Кемеровской области заявление об отставке, отметил: «На этот счет какой-либо информацией я не располагаю».

Советская архитектрура. Типичный жилой дом. / pixabay.com

Московский городской суд отказал жителю столицы Александру Пархоменко, подавшего иск к московским властям, в котором он оспаривал законность голосования по программе реновации.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон разработал дорожную карту по улучшению отношений с Россией. Дорожная карта состоит из трех основных блоков, выполнение каждого из которых в Вашингтоне считают обязательным.

Участковый суд берлинского района Тиргартен вынес решение по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетней. Речь идет о российской немке Лизе Ф., которая в 2016 году выдумала историю о своем изнасиловании мигрантами, чтобы объяснить, почему она не пришла домой. Суд приговорил 24-летнего Исмета С. к году и девяти месяцам заключения условно за секс с девочкой, которой на тот момент было 13 лет. При этом суд установил, что отношения происходили по взаимному согласию.

Сергей Полонский / imgload.ru

В Пресненском суде Москвы начались прения сторон по делу бизнесмена Сергея Полонского, обвиняемого в хищении более 2,6 млрд рублей дольщиков. Прокурор запросил для обвиняемого восемь лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 900 тысяч рублей.

Тому, кому мотать меньше 8 лет, руки я не подам! pic.twitter.com/kAaACMPlhy — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 20 июня 2017 г.

Министерство труда и социальной защиты РФ вынесло на обсуждение график выходных и праздничных дней на 2018 год. В частности, в течение недели, на которую приходятся первые майские праздники, рабочими днями будут только 3 и 4 мая (четверг и пятница).