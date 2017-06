«Коммерсантъ» в статье «Республиканцы сбросили давление» пишет о том, почему ужесточение санкций против России не прошло через Палату представителей США.

Чему Владимир Путин научил новую Общественную палату, описывается в статье «Бурлить не вредно».

«Инвесторы уловили колебания эфира»: Скачок курса криптовалюты осложнил размещение IT-компании.

РБК в статье «Трамп примкнул к войне санкций» пишет, почему США расширили антироссийские ограничительные меры.

«Mercedes въезжает в Россию на E-классе»: производитель начнет локализацию производства с самых продаваемых моделей.

«"Благосостояние" обменяют на "Ренессанс"»: НПФ и страховая группа договорились о передаче активов друг другу.

«Известия»: «Юг России усилили новейшими ЗРК "Тор"». Модернизированные комплексы справятся не только с самолетами и вертолетами, но собьют даже ракеты и бомбы.

«Мам двух и более детей лишили удобного отпуска»: теперь работодатель вправе диктовать сотрудницам с двумя и более малолетними детьми, когда им уходить на отдых.

«Центробанк научит финансовой безопасности»: регулятор разработает индивидуальные программы повышения уровня финграмотности в зависимости от уровня знаний россиян.

«Газета.ru»: «Трамп совместил Порошенко с работой». Американский президент заявил о «крайней вовлеченности» США в дела Украины‍.

«Санкции докатились до байкеров»: Минфин США расширил санкции против России из-за Украины.

«Киев поищет зарубежные активы "Газпрома"»: украина хочет взыскать штраф с «Газпрома» за счет его зарубежных активов.

The Economist: «Северный пилот. Финляндия тестирует безусловный базовый доход» (Northern pilot: Finland tests an unconditional basic income). В Финляндии экспериментально предложили новый формат дохода для безработных.

«Британские выборы — новый повод обругать социологов» (Britain’s election is the latest occasion to bash pollsters). Но их порочность преувеличена, а их достижения упускаются из виду.

Bloomberg: «Нефть только что достигла низшего уровня в этом году» (Oil Just Hit Its Lowest Level of the Year). Цены на нефть упали до семимесячного минимума из-за подозрений в том, что сделка ОПЕК по сокращению нефтепроизводства на самом деле не избавляет от переизбытка предложения.

«Сорос сказал, что Британия приближается к "переломному моменту", потому что Brexit дает о себе знать» (Soros Says UK Is Approaching 'Tipping Point' as Brexit Bites). Американский инвестор-миллиардер Джордж Сорос заявил, что по итогам отделения от ЕС в Британии снизится уровень жизни.

The Wall Street Journal: «Меркель намекнула на готовность к реформе еврозоны» (Merkel Signals Openness to Eurozone Reform). Канцлер Германии Ангела Меркель впервые предложила черновой план сделки с Францией по регулированию единой валюты. Это может говорить о том, что евролидеры созрели для сотрудничеству по этому вопросу.

«Забудьте о связанной с Трампом нестабильности. Мир погружен в спокойствие» (Forget Trump-Generated Volatility. The World is Awash in Calm). Инвесторы надеялись, что американские президентские выборы приведут к очередному раунду рыночной волатильности. Вместо этого стабильность не только продолжилась, но еще и распространилась.