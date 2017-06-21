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21 июня 2017, 09:24
Ангела Меркель Великобритания Владимир Путин Евросоюз нефть Общественная палата Россия санкции США Франция Центробанк
Илья Карпюк

Заголовки утра. 21 июня

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Республиканцы сбросили давление» пишет о том, почему ужесточение санкций против России не прошло через Палату представителей США.

Чему Владимир Путин научил новую Общественную палату, описывается в статье «Бурлить не вредно».

«Инвесторы уловили колебания эфира»: Скачок курса криптовалюты осложнил размещение IT-компании.

РБК в статье «Трамп примкнул к войне санкций» пишет, почему США расширили антироссийские ограничительные меры.

«Mercedes въезжает в Россию на E-классе»: производитель начнет локализацию производства с самых продаваемых моделей.

«"Благосостояние" обменяют на "Ренессанс"»: НПФ и страховая группа договорились о передаче активов друг другу.

«Известия»: «Юг России усилили новейшими ЗРК "Тор"». Модернизированные комплексы справятся не только с самолетами и вертолетами, но собьют даже ракеты и бомбы.

«Мам двух и более детей лишили удобного отпуска»: теперь работодатель вправе диктовать сотрудницам с двумя и более малолетними детьми, когда им уходить на отдых.

«Центробанк научит финансовой безопасности»: регулятор разработает индивидуальные программы повышения уровня финграмотности в зависимости от уровня знаний россиян.

«Газета.ru»: «Трамп совместил Порошенко с работой». Американский президент заявил о «крайней вовлеченности» США в дела Украины‍.

«Санкции докатились до байкеров»: Минфин США расширил санкции против России из-за Украины.

«Киев поищет зарубежные активы "Газпрома"»: украина хочет взыскать штраф с «Газпрома» за счет его зарубежных активов.

The Economist: «Северный пилот. Финляндия тестирует безусловный базовый доход» (Northern pilot: Finland tests an unconditional basic income). В Финляндии экспериментально предложили новый формат дохода для безработных.

«Британские выборы — новый повод обругать социологов» (Britain’s election is the latest occasion to bash pollsters). Но их порочность преувеличена, а их достижения упускаются из виду.

Bloomberg: «Нефть только что достигла низшего уровня в этом году» (Oil Just Hit Its Lowest Level of the Year). Цены на нефть упали до семимесячного минимума из-за подозрений в том, что сделка ОПЕК по сокращению нефтепроизводства на самом деле не избавляет от переизбытка предложения.

«Сорос сказал, что Британия приближается к "переломному моменту", потому что Brexit дает о себе знать» (Soros Says UK Is Approaching 'Tipping Point' as Brexit Bites). Американский инвестор-миллиардер Джордж Сорос заявил, что по итогам отделения от ЕС в Британии снизится уровень жизни.

The Wall Street Journal: «Меркель намекнула на готовность к реформе еврозоны» (Merkel Signals Openness to Eurozone Reform). Канцлер Германии Ангела Меркель впервые предложила черновой план сделки с Францией по регулированию единой валюты. Это может говорить о том, что евролидеры созрели для сотрудничеству по этому вопросу.

«Забудьте о связанной с Трампом нестабильности. Мир погружен в спокойствие» (Forget Trump-Generated Volatility. The World is Awash in Calm). Инвесторы надеялись, что американские президентские выборы приведут к очередному раунду рыночной волатильности. Вместо этого стабильность не только продолжилась, но еще и распространилась.

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