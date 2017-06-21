Депутаты проголосовали в третьем чтении за принятие закона, который дает право ФСО засекретить информацию об имуществе руководителей государства и членов их семей. Причем понятие члена семьи не раскрывается, им может оказаться почти кто угодно.

Подобные нововведения однозначно показывают: никакое электронное государство не дает гарантию прозрачности. Энтузиасты могут мечтать о ведении реестров на основе технологии блокчейн, но если это будет затрагивать интересы определенных кругов, то проекты так и останутся мечтами.

А это значит, что методы борьбы за прозрачность и подотчетность правительства обществу стоит искать в другой плоскости. В какой? Есть надежда, что на этот вопрос смогут дать ответ политические лидеры будущего.