Весь вторник спасатели продолжали искать трех подростков, которые пропали на Ладожском озере в Карелии. Хотя шансов на их спасение все меньше, сотни человек продолжат поиски на побережье и в акватории озера.

19 июня вечером, примерно в 21:20 в заливе Импилахти на самом севере Ладожского озера приблизительно в 100 метрах от берега опрокинулась лодка, в которой находились пятеро подростков. Двое — 16-летний Игорь и 17-летний Андрей — спаслись. Один из них был подобран спортсменами-байдарочниками, которые оказали ему первую помощь. Второй смог доплыть до берега и оттуда вызвать помощь по телефону. Они были доставлены больницу города Сортавала, их жизни ничто не угрожает. Но трое подростков так и не найдены.

Поселок Импилахти, Питкярантский район Карелии ГУ МЧС по РК

Следователи, которые тоже занимаются этим происшествием, установили, что пятеро школьников, которым было от 15 до 17 лет, приехали из города Сортавала в поселок Импилахти днем, взяли у родственницы одного из них алюминиевую моторную лодку отправились на прогулку. Управлять маломерным моторным судном (именно к этой категори формально относится лодка) подростки не имели права, так как никому еще не было 18 лет. Спасательные жилеты они не надели.

Во время аварии на Ладожском озере был ветер, но штормового предупреждения не было, то есть погода, в принципе, позволяла плавать. Но лодка, предположительно, вышла на большую глубину, и ее опрокинуло волнами.

Выжившие подростки сообщили, что 16-летняя девушка, которая, судя по всему, и организовала прогулку для отмечания своего дня рождения, могла погибнуть, а вот два молодых человека могли спастись — никто не указал, что был свидетелем их гибели.

Спасатели МЧС на Ладожском озере ГУ МЧС по РК

Временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков заявил, что после того, как появилась информация о ЧП, в течение получаса удалось организовать отряды добровольцев, что позволило оперативно обнаружить второго спасшегося подростка.

«Ситуация осложняется тем, что в предполагаемом месте происшествия глубина доходит до 30-40 метров и сильное течение. Лодка была обнаружена через несколько часов после происшествия в шести километрах от предполагаемого места крушения — очевидно, что течение очень сильное. Я лично провел опрос местных жителей, они говорят, что это не первый случай в этих местах, и, к сожалению, часто тела не находят из-за сильного течения и глубины», — добавил Парфенчиков.

К вечеру вторника к поиску подростков уже были привлечены 273 человека (в т.ч. 22 водолаза) и 72 единицы техники (в т.ч. 32 плавательных средства). С начала проведения поисково-спасательных работ обследованы 31 км побережья. На воде с использованием плавательных средств обследовано 39 км2, а с воздуха, в том числе с помощью вертолетов и беспилотников — 36 квадратных километров акватории. В поисках используются гидролокаторы, кроме того, планируется применение телеуправляемого подводного аппарата «Фалкон».

Спасатели обследуют береговую линию и акваторию Ладожского озера ГУ МЧС по РК

ЧП на Ладоге настолько приковывает внимание в том числе и потому, что ровно год назад, 18 июня 2016, случилась трагедии на Сямозере, также в Карелии. Тогда из оздоровительного лагеря в водный поход отправились 47 детей и четверо сопровождающих — дети были из детских домов и неблагополучных семей. Из-за шторма лодки перевернулись, 14 школьников утонули.

Один из детей смог дозвониться по номеру 112, но фельдшер местной районной больницы Ирина Щербакова, которая приняла звонок, на него не отреагировала и не передала информацию службам спасения. В результате о трагедии узнали только на следующий день, когда спасшаяся 12-летняя девочка смогла дойти до поселка. Суд признал Щербакову виновной в халатности и приговорил к трем годам в колонии-поселении. Приговор отсрочен до достижения дочерью Щербаковой 14-летнего возраста.