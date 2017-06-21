В 2017 году отмечают годовщины двух революций в России 1917 года – Февральской и Октябрьской.

Февральская революция окончила существование Государственной думы Российской Империи, а попытки создать представительный орган после Октябрьской революции (Всероссийское учредительное собрание) закончились исторической фразой начальника караула матроса Железняка: «Прошу прекратить заседание! Караул устал и хочет спать…»

Нынешняя Государственная дума Российской Федерации VII созыва является историческим свидетельством стабильности российского парламентаризма нового образца, являющегося основным элементом системы разделения власти и прочным залогом развития правового государства, коим Россия провозглашена Конституцией страны.

Российским юридическим сообществом в работе Госдумы нового созыва отмечается с одной стороны повышение качества законодательной техники российского парламента, а с другой - укрепление внутренней дисциплины депутатов, достигнутое определенным ужесточением регламента работы нижней палаты, заслуга в чем принадлежит спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Ведь именно по его инициативе депутатам запретили передавать свои голоса коллегам, а также отсутствовать на заседаниях Думы и комитетов без уважительных причин. Также немаловажно отметить успешный поиск консенсуса среди всех парламентских фракций с целью решения наиболее социально значимых вопросов.

Кроме того, в текущем году принят ряд законопроектов, среди которых мне, как практикующему адвокату хотелось бы выделить принятый по инициативе Президента России закон о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, расширяющий права адвокатов в уголовном судопроизводстве.

Указанный Федеральный закон принят Государственной Думой 5 апреля 2017 года и одобрен Советом Федерации 12 апреля 2017 года.

Важнейшей новеллой, направленной на совершенствование принципа состязательности сторон в уголовном процессе, является уведомительный (по предъявлению ордера и удостоверения) характер вступления адвоката в уголовное дело, а не разрешительный, как было до принятия данного закона. Согласитесь, какая может быть состязательность, когда адвокат допускается к участию в деле с разрешения стороны обвинения, как было ранее.

Существенно расширены процессуальные полномочия защитников по сбору доказательств, в частности внесены изменения, исключающие возможность отказа стороне защиты в привлечении к участию в уголовном деле специалиста.

Органы следствия теперь обязаны допустить защитника к участию в следственных действиях, производимых по его ходатайству, а также обвиняемому и его адвокату не может быть отказано в приобщении к уголовному делу документов, имеющих доказательное значение.

На первый взгляд, и до принятия данного закона защитник имел право собирать и представлять доказательства, однако случаев, при которых органы предварительного следствия безосновательно отказывали в привлечении специалистов, приобщении письменных доказательств, полученных стороной защит, лично в моей практике предостаточно.

Думаю, мои коллеги согласятся, что, когда в уголовно-процессуальном законе четко прописано, в чем следователь или дознаватель не могут отказать адвокату, гарантий осуществления эффективной защиты обвиняемого гораздо больше.

«Снимая шляпу» перед депутатами, хочется выразить им благодарность за расширение адвокатской неприкосновенности – защитника в качестве свидетеля по уголовному делу теперь могут допросить только по его ходатайству, обыск у адвоката проведут только по судебному решению, в котором должны быть поименованы предметы, которые предполагается изъять, а адвокатское досье не смогут ни изъять, ни сфотографировать.

Подобные изменения, вне всякого сомнения, являются отражением общей политики государства на создание эффективной системы сдержек и противовесов в важных сферах жизни общества, и разумеется в системе уголовного судопроизводства, прозрачность и сбалансированность которой является показателем развития правового государства.

Отдельно хотелось бы выделить имеющий острое социальное значение, принятый Госдумой на днях закон о поправках в Уголовный кодекс о введении ответственности за склонение несовершеннолетних к самоубийству и создание так называемых «групп смерти» в социальных сетях. Как отец двоих детей, я не могу не отметить, что депутаты, в том числе и благодаря внутренней дисциплине в парламенте, смогли оперативно и адекватно отреагировать на данный вызов со стороны лиц, покушающихся на самое святое, что есть в нашей жизни – наших детей. Лично я, как адвокат, не стал бы заключать соглашение о защите такой категории преступников.

Хочется выразить надежду на продолжение депутатами курса на разработку и принятие качественных как по своему содержанию, так и с точки зрения законодательной техники законов, так уверенно взятого с начала работы.

«Источник власти – народ, а депутаты – представители», - провозгласил в своей речи председатель нижней палаты Вячеслав Володин. Именно такое, адекватное и соответствующее общей позиции государственной власти, призванной защищать интересы народа, понимание своей роли «законотворца» в механизме разделения власти является надежным залогом успеха и эффективности существования парламента в России.

Сергей Афанасьев,

адвокат, руководитель экспертно-аналитического центра «ProПраво»